Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6dcad429-62f6-4f81-b341-5efebc929354","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Galériánkban megmutatjuk, milyen szettekben vonultak fel a legnagyobb sztárok a vörös szőnyegen.","shortLead":"Galériánkban megmutatjuk, milyen szettekben vonultak fel a legnagyobb sztárok a vörös szőnyegen.","id":"20250106_Golden-Globe-ruhak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6dcad429-62f6-4f81-b341-5efebc929354.jpg","index":0,"item":"98bdeba6-c3ec-4e5f-a0c3-be493489f1d2","keywords":null,"link":"/elet/20250106_Golden-Globe-ruhak","timestamp":"2025. január. 06. 16:55","title":"Arany, szatén és csillogás: íme a legszebb Golden Globe-ruhák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86718ff8-9844-4cfc-a256-4a09e84ff3ea","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újfajta akkumulátort fejleszt az Apple, ami nagyobb üzemidővel és hosszabb élettartammal kecsegtet. Először 2026-ban találkozhat vele a közönség.","shortLead":"Újfajta akkumulátort fejleszt az Apple, ami nagyobb üzemidővel és hosszabb élettartammal kecsegtet. Először 2026-ban...","id":"20250106_apple-iphone-18-akkumulatora-szilicium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86718ff8-9844-4cfc-a256-4a09e84ff3ea.jpg","index":0,"item":"a709e224-0fb0-45b4-9c36-f184e308aa28","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_apple-iphone-18-akkumulatora-szilicium","timestamp":"2025. január. 06. 12:03","title":"Olyan akkumulátor kerülhet az iPhone 18-ba, amire eddig nem volt példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Minimálisan erősödött hétfő este óta a forint, de nincs ok nagy örömre, ez csak azt jelenti, hogy most épp nem a kétéves mélypontján áll.","shortLead":"Minimálisan erősödött hétfő este óta a forint, de nincs ok nagy örömre, ez csak azt jelenti, hogy most épp nem...","id":"20250107_forint-euro-arfolyam-melypont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"ef7d272a-f9da-4540-89f3-8924335192f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250107_forint-euro-arfolyam-melypont","timestamp":"2025. január. 07. 15:21","title":"Kétéves mélypont közelében, 415-nél ingadozik a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80b1b75-82db-46dc-bbf9-e1d2e6045ce9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Péter és Sulyok Tamás összeszólalkozásából vezette le a veszélyt ifj. Lomnici Zoltán.","shortLead":"Magyar Péter és Sulyok Tamás összeszólalkozásából vezette le a veszélyt ifj. Lomnici Zoltán.","id":"20250106_milosevics-popovics-lomnici-magyar-sulyok-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b80b1b75-82db-46dc-bbf9-e1d2e6045ce9.jpg","index":0,"item":"c7bf86d3-5c22-46b0-acdd-1fe37ddd8243","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_milosevics-popovics-lomnici-magyar-sulyok-propaganda","timestamp":"2025. január. 06. 10:54","title":"Ismét a Milosevicset megbuktató Szrgya Popovics forradalmi kézikönyvével rettegtet a kormányzati kommunikáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1202a4ca-3ead-4627-bfcd-18ac32788178","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Skoda Enyaq mindkét változatának alaposan felvarrják a ráncait.","shortLead":"A Skoda Enyaq mindkét változatának alaposan felvarrják a ráncait.","id":"20250107_fotokon-a-legfrissebb-skoda-enyaq-amit-szerdan-lepleznek-le","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1202a4ca-3ead-4627-bfcd-18ac32788178.jpg","index":0,"item":"9b5b22ac-918f-4fca-8bef-92ea1fc00815","keywords":null,"link":"/cegauto/20250107_fotokon-a-legfrissebb-skoda-enyaq-amit-szerdan-lepleznek-le","timestamp":"2025. január. 07. 07:21","title":"Fotókon a legfrissebb Skoda, amit szerdán lepleznek le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc1504ff-4cae-4837-9890-69dbb96a8e01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem várt fordulatként, indiai utazásának következményeként, Orbán Viktor nevét egyszer csak egyszerre kezdtük el emlegetni az ájurvédával, az indiai hagyományos orvoslással. Az ígéret, hogy az ájurvéda nagy hangsúlyt fektet a megelőzésre és az egyensúly helyreállításával gondoskodik az egészség megőrzéséről, vonzónak tűnik a nyugati világban is. Az Indiában több ezer évre visszatekintő gyógyászati rendszer ígéreteit ugyanakkor nem igazolja vissza a tudomány. ","shortLead":"Nem várt fordulatként, indiai utazásának következményeként, Orbán Viktor nevét egyszer csak egyszerre kezdtük el...","id":"20250106_ajurveda-india-gyogyitas-dosak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc1504ff-4cae-4837-9890-69dbb96a8e01.jpg","index":0,"item":"bc8f16cb-885c-4476-9283-5b3d0f6609ee","keywords":null,"link":"/elet/20250106_ajurveda-india-gyogyitas-dosak","timestamp":"2025. január. 06. 17:00","title":"Mit tud az ájurvédikus gyógyítás, hogy ilyen sokan hisznek benne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25437ceb-e581-436f-953d-106cb06ee27f","c_author":"V.É.","category":"elet","description":"A sussexi hercegné már nem a monarchiát akarja megreformálni, de még a magánélet védelméért indított harcban is visszavonulót fújt azzal, hogy visszatért az Instagramra. Helyette bevonult a konyhába, ahonnan korábban alig győzte kizavarni a nőket. Harry herceg felesége teljes kört írt le: lehet, hogy rövid ideig megfordult a brit királyi családban, de valójában mindvégig influenszer volt, és az is maradt. Csak a kommenteket nem szereti. ","shortLead":"A sussexi hercegné már nem a monarchiát akarja megreformálni, de még a magánélet védelméért indított harcban is...","id":"20250105_meghan-markle-netflix-fozomusor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25437ceb-e581-436f-953d-106cb06ee27f.jpg","index":0,"item":"78189156-f2cc-4064-a3a0-36aa27ec5ebb","keywords":null,"link":"/elet/20250105_meghan-markle-netflix-fozomusor","timestamp":"2025. január. 06. 14:24","title":"Feministából stepfordi feleség – Meghan Markle még mindig nem döntötte el, hogyan menti meg a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56d8c3f6-e6e5-4b3d-8525-6f8534018097","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ilyen szintű csődhullám utoljára a 2009-es pénzügyi világválság idején volt az országban, de akkor a fizetésképtelenné váló társaságok túlnyomó része mikrovállalkozás volt.","shortLead":"Ilyen szintű csődhullám utoljára a 2009-es pénzügyi világválság idején volt az országban, de akkor a fizetésképtelenné...","id":"20250106_nemetorszag-vallalkozas-csod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56d8c3f6-e6e5-4b3d-8525-6f8534018097.jpg","index":0,"item":"e0c2677a-7386-4d03-ab66-a618af24c7a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250106_nemetorszag-vallalkozas-csod","timestamp":"2025. január. 06. 11:54","title":"Havonta 1400 cég ment csődbe tavaly Németországban, közülük sok nagyvállalat volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]