[{"available":true,"c_guid":"747a838b-a15f-42c8-b0dd-15bd70a3c647","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A kijevi tárca Szijjártó Péter gáztranzit leállításával kapcsolatos kijelentéseire reagált.","shortLead":"A kijevi tárca Szijjártó Péter gáztranzit leállításával kapcsolatos kijelentéseire reagált.","id":"20250108_ukrajna-kulugyminiszterium-reakcio-gaztranzit-szijjarto-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/747a838b-a15f-42c8-b0dd-15bd70a3c647.jpg","index":0,"item":"3fc84ef7-2352-4a77-8f88-54081201dbf5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250108_ukrajna-kulugyminiszterium-reakcio-gaztranzit-szijjarto-peter","timestamp":"2025. január. 08. 17:24","title":"Ukrán külügy: Ha a magyar fél prioritása Oroszország megerősítése, akkor ezt őszintén be kell vallania","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecd2d454-e6fa-4005-a113-8d16578ce5ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Életrajzi könyve után film is készül a volt és leendő first ladyről, méghozzá a Trumpnak 1 millió dollárt adományozó Amazon gyártásában.","shortLead":"Életrajzi könyve után film is készül a volt és leendő first ladyről, méghozzá a Trumpnak 1 millió dollárt adományozó...","id":"20250107_Melania-Trumprol-szolo-dokumentumfilm-jon-a-Prime-Videora","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecd2d454-e6fa-4005-a113-8d16578ce5ba.jpg","index":0,"item":"25655d44-db0c-4ce3-9a65-f163a6868eb9","keywords":null,"link":"/kultura/20250107_Melania-Trumprol-szolo-dokumentumfilm-jon-a-Prime-Videora","timestamp":"2025. január. 07. 15:42","title":"Melania Trumpról szóló dokumentumfilm jön a Prime Videóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abb8351-7452-49ec-a589-39844dd73a9c","c_author":"Lengyel Tibor, Gergely Márton","category":"360","description":"Senki sem gondolta, hogy Orbán Viktor szó szerint érti a 2025-ös repülőrajtot, és Indiába utazik. Valójában Magyar Péter vett igazi startot, aki az előrehozott választásokkal olyan témát talált, aminek realitása ugyan nincs, de a kormánypártot és az ellenzékét is defenzívába tudta vele kényszeríteni.","shortLead":"Senki sem gondolta, hogy Orbán Viktor szó szerint érti a 2025-ös repülőrajtot, és Indiába utazik. Valójában Magyar...","id":"20250108_hvg-elorehozott-valasztas-magyar-peter-orban-viktor-india-maganlatogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3abb8351-7452-49ec-a589-39844dd73a9c.jpg","index":0,"item":"db560765-cdd6-4ddd-8f7e-61182a64627a","keywords":null,"link":"/360/20250108_hvg-elorehozott-valasztas-magyar-peter-orban-viktor-india-maganlatogatas","timestamp":"2025. január. 08. 09:30","title":"Orbán csapdában: hogy erősnek látszódjon, tíz napig nyaralnia kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ac2d4e-b7ff-4721-a6cb-6a720d0551a5","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Orbán stabil, Fico adott, Kickl közel került a hatalomhoz, Babis visszatérhet. A közép-európai szélsőjobb már arról tanácskozik, miként tudja maximálisan kihasználni befolyását.","shortLead":"Orbán stabil, Fico adott, Kickl közel került a hatalomhoz, Babis visszatérhet. A közép-európai szélsőjobb már arról...","id":"20250109_Economist-Kozep-Europa-putyinizalodik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08ac2d4e-b7ff-4721-a6cb-6a720d0551a5.jpg","index":0,"item":"04240e68-4d39-487b-928f-e1fdd7cfa7ef","keywords":null,"link":"/360/20250109_Economist-Kozep-Europa-putyinizalodik","timestamp":"2025. január. 09. 07:30","title":"Economist: Közép-Európa putyinizálódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52d0a27e-d375-4e52-a79f-25e8f928ecd0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A nagykövet szerint a miniszter saját gyarapodására használta hivatalát, megfosztva hazája polgárait a pénzügyi forrásoktól.","shortLead":"A nagykövet szerint a miniszter saját gyarapodására használta hivatalát, megfosztva hazája polgárait a pénzügyi...","id":"20250107_david-pressman-rogan-szankcio-bejelentes-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52d0a27e-d375-4e52-a79f-25e8f928ecd0.jpg","index":0,"item":"d03bd6b8-217e-4e8e-9d61-fd6377aafab2","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_david-pressman-rogan-szankcio-bejelentes-video","timestamp":"2025. január. 07. 19:46","title":"Videón is megnézheti David Pressman bejelentését a Rogán Antal elleni szankcióról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31c6e3a9-2361-44bb-ab66-1c9d0b0b38b2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az áruház azt kéri a vásárlóktól, hogy vigyék vissza a lisztet, blokk nélkül is visszafizetik az árát.","shortLead":"Az áruház azt kéri a vásárlóktól, hogy vigyék vissza a lisztet, blokk nélkül is visszafizetik az árát.","id":"20250107_szalmonella-hajdina-liszt-aldi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31c6e3a9-2361-44bb-ab66-1c9d0b0b38b2.jpg","index":0,"item":"c8c399aa-faa2-48ce-a944-007abe39131f","keywords":null,"link":"/kkv/20250107_szalmonella-hajdina-liszt-aldi","timestamp":"2025. január. 07. 16:19","title":"Szalmonellával fertőzött hajdinalisztet találtak az Aldinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9888e5b6-c4fe-4f85-a648-6daa6706ac8a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kést szorított a rabló egy fiatal nő torkához, aztán három óra után megadta magát.","shortLead":"Kést szorított a rabló egy fiatal nő torkához, aztán három óra után megadta magát.","id":"20250107_tuszejtes-bankrablo-nemetorszag-rimbach","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9888e5b6-c4fe-4f85-a648-6daa6706ac8a.jpg","index":0,"item":"af10bc55-b0fc-41d5-aa05-9e7ebc3d81b1","keywords":null,"link":"/vilag/20250107_tuszejtes-bankrablo-nemetorszag-rimbach","timestamp":"2025. január. 07. 12:38","title":"Túszul ejtettek egy bankban egy fiatal nőt Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35dda19f-0683-410d-8a23-90155f472bc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanúba keveredett tankerületi alkalmazott korábban több százezer forintos jutalomban részesült.","shortLead":"A gyanúba keveredett tankerületi alkalmazott korábban több százezer forintos jutalomban részesült.","id":"20250107_Tobb-mint-egy-tucat-tanar-penzet-nyulhatta-le-a-bekescsabai-tankerulet-egyik-alkalmazottja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35dda19f-0683-410d-8a23-90155f472bc4.jpg","index":0,"item":"885670e1-61bc-496f-8293-253a6f28f187","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_Tobb-mint-egy-tucat-tanar-penzet-nyulhatta-le-a-bekescsabai-tankerulet-egyik-alkalmazottja","timestamp":"2025. január. 07. 10:14","title":"Megkapták a pénzüket a tanárok, akiket a sikkasztó tankerületi alkalmazott megkárosított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]