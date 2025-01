Újabb halálos áldozatokat találtak a Los Angeles körül pusztító tűzvész által felperzselt területen – közölte Los Angeles megye rendőrhatóságának vezetője szerdán. Robert Luna seriff helyi idő szerint délután bejelentette, hogy már összesen öt ember halálát erősítették meg, minden holttestre Eaton körzetében bukkantak rá.

Los Angeles környékén és a városhoz tartozó területeken három-négy helyen ég a bozót, ahonnan lakott területekre terjedtek át a lángok a kedden néhány óra alatt kiterjedt tűzvészben.

AFP / Josh Edelson

Szerdán további épületek, köztük családi házak váltak a lángok martalékává, mostanra ezernél jóval több épület pusztult el. A tengerparti Santa Monica településrészen további kitelepítéseket rendeltek el; a környékről már korábban távozásra szólítottak fel 30 ezer embert.

Szerda estére egy újabb, hatodik futótűz keletkezett Los Angeles Hollywood Hillsnek nevezett részében, amely számos helyi látványosságot is fenyeget. Az evakuációs zóna érinti a Dolby Theatre-t, ahol 2001-es megnyitása óta az Oscar-gálákat rendezik. Akárcsak a Hollywood Bowl elnevezésű Hollywood Bowl szabadtéri koncerthelyszínt – amelyet 1922-ben adtak át, és ahol a The Beatles mellett fellépett többek között a Monty Python, a The Rolling Stones is –, valamint a hollywoodi Hírességek Sétánya.

AFP / Agustin Paullier

A védelmi minisztérium helyettes szóvivője a Pentagon napi sajtótájékoztatóján közölte, hogy az elnök utasítására katonai helikoptereket juttatnak el a tűz elleni védekezéshez, és katonák is bekapcsolódnak a munkába.

Eatonnál a tűz kiterjedése kedden éjszaka néhány óra alatt többszörösére növekedett. Miközben a hatóságok kedden éjszaka még 2200 hektárról beszéltek, addig szerdára meghaladta a 10 ezer hektárt az érintett terület. A lángok az erős keleti irányú szélben Pacific Palisades városrész körzetében is gyorsan terjednek – áll a helyi idő szerint szerda délutáni beszámolókban.

Az oltást nehezíti, hogy az erős szélben nem tudják hatékonyan végezni a légi oltást, valamint a vízhiány is akadályozza a munkát, ugyanis számos tároló kiürült, ezért vízszállítmányokat indítottak útnak.

Joe Biden elnök szerdán személyesen kereste fel Santa Monica tűzoltóságát, ahol tájékoztatták a kialakult helyzetről. Az elnök minden szövetségi segítséget megígért a tűzvész elleni fellépés érdekében, és súlyos természeti katasztrófának minősítette a tűzvészt, ami további szövetségi forrásokat nyit meg. Joe Biden első dédunokájának születése miatt tartózkodott Kaliforniában.

AFP / Josh Edelson

A Szövetségi Vészhelyzet-kezelési Ügynökség (FEMA) elérhetővé tette a tűzvészek kezelésére létrehozott alapot az érintettek számára, valamint annak érdekében, hogy Kalifornia állam fedezni tudja a védekezéssel kapcsolatban felmerülő azonnali költségeket.

Arizona, Nevada, Új-Mexikó, Oregon és Washington államok segítséget nyújtanak az oltáshoz szükséges eszközökkel, valamint tűzoltókat is küldtek a katasztrófa sújtotta dél-kaliforniai területre.

A tűz keletkezésének pontos okát egyelőre vizsgálják, a lángok gyors terjedését az óránkénti 150 kilométeres sebességet meghaladó széllökések segítették a Los Angeles körüli bozóttal borított helyeken.

A kiterjedt tüzek miatt Los Angelesben több nagy filmstúdió felfüggesztett forgatásokat a katasztrófa által érintett területen.