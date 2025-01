Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"775e8de9-e9f8-4ca9-9d4d-eb4c5d1ea940","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség mindkettejüket kiutasítaná Magyarországról.","shortLead":"Az ügyészség mindkettejüket kiutasítaná Magyarországról.","id":"20250113_antifa-ugy-vademeles-ilaria-salis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/775e8de9-e9f8-4ca9-9d4d-eb4c5d1ea940.jpg","index":0,"item":"9a13e4be-a0c5-4954-9a48-46f0db1c2793","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_antifa-ugy-vademeles-ilaria-salis","timestamp":"2025. január. 13. 10:32","title":"Egy német és egy olasz állampolgár ellen is vádat emeltek antifa-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9779921e-c876-4153-8998-f102177fc9f5","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az ingyenes európai vonatbérleteket az Erasmus+ keretein belül finanszírozzák, azonban közvetlenül a diákokkal köt szerződést az EU, kihagyva például a modellváltott egyetemek kuratóriumait. Ennek köszönhetően a magyar diákok teljeskörűen részt vehetnek a programban.","shortLead":"Az ingyenes európai vonatbérleteket az Erasmus+ keretein belül finanszírozzák, azonban közvetlenül a diákokkal köt...","id":"20250113_erasmus_discovereu_interrail","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9779921e-c876-4153-8998-f102177fc9f5.jpg","index":0,"item":"16c3e0c9-9cc4-4423-8802-99e19118664b","keywords":null,"link":"/eurologus/20250113_erasmus_discovereu_interrail","timestamp":"2025. január. 13. 15:49","title":"Hiába Erasmus-pénz, használhatják a magyar diákok az ingyenes vonatbérletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7c10f56-44e1-481b-a611-720565a996cb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Fehér Ház hétfőn jelentette be, hogy szigorítja a mesterségesintelligencia-chipekre vonatkozó kiviteli korlátozását az Egyesült Államok. Az Nvidia elhibázottnak nevezte a döntést.","shortLead":"A Fehér Ház hétfőn jelentette be, hogy szigorítja a mesterségesintelligencia-chipekre vonatkozó kiviteli korlátozását...","id":"20250114_egyesult-allamok-mesterseges-intelligencia-chip-kina-oroszorszag-szankcio-exporttilalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7c10f56-44e1-481b-a611-720565a996cb.jpg","index":0,"item":"bc8f11d3-2e72-4938-83a8-f14fcee35776","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_egyesult-allamok-mesterseges-intelligencia-chip-kina-oroszorszag-szankcio-exporttilalom","timestamp":"2025. január. 14. 10:03","title":"Tovább korlátozta a chipek exportját az Egyesült Államok, hogy elvágja Kínát és Oroszországot a mesterséges intelligenciától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5162f906-f1ce-48f5-895e-75e31f00b44b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Magyarországra érkezett a svéd márka két új gigantikus SUV-ja, kipróbáltuk a felfrissített hibrid Volvo XC90-et és a tisztán elektromos vadonatúj Volvo EX90-et.","shortLead":"Magyarországra érkezett a svéd márka két új gigantikus SUV-ja, kipróbáltuk a felfrissített hibrid Volvo XC90-et és...","id":"20250114_a-leghatalmasabb-uj-volvok-vezettuk-hibrid-xc90-villanyos-ex90-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5162f906-f1ce-48f5-895e-75e31f00b44b.jpg","index":0,"item":"43cefc05-3a1f-4204-b5e4-60ec0769ea12","keywords":null,"link":"/cegauto/20250114_a-leghatalmasabb-uj-volvok-vezettuk-hibrid-xc90-villanyos-ex90-teszt-velemeny","timestamp":"2025. január. 14. 13:29","title":"A leghatalmasabb új Volvók: vezettük a hibrid XC90-et és a villanyos EX90-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"975d8dfb-c9dd-46a9-bb0a-3df74418eba1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyik bűntársa magyar barátnője volt, akit szintén elfogott a rendőrség. Volt olyan áldozatuk, akit 70 millió forinttal húztak le.","shortLead":"Egyik bűntársa magyar barátnője volt, akit szintén elfogott a rendőrség. Volt olyan áldozatuk, akit 70 millió forinttal...","id":"20250113_nigeriai-bandavezer-budapest-elfogas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/975d8dfb-c9dd-46a9-bb0a-3df74418eba1.jpg","index":0,"item":"59700407-c525-48f4-9c21-63dc599b8cc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250113_nigeriai-bandavezer-budapest-elfogas","timestamp":"2025. január. 13. 12:38","title":"Budapesten fogták el a nigériai bandavezért, aki társkeresőn csalt ki milliókat magyar nőktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf7f202-76a5-409c-851b-cb480095b0c4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Két óra alatt tudták kiszabadítani a járművet. ","shortLead":"Két óra alatt tudták kiszabadítani a járművet. ","id":"20250113_toltesrol-kellett-menteni-kamiont-Ausztriaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/baf7f202-76a5-409c-851b-cb480095b0c4.jpg","index":0,"item":"09dcff4b-1db5-4ed4-8316-3b463b5f875f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250113_toltesrol-kellett-menteni-kamiont-Ausztriaban","timestamp":"2025. január. 13. 08:19","title":"Magyar kamion rekedt egy osztrák gáton, mert a navit követte a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3cccf7f-df0a-48e9-b06d-acab0e1dcbf6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tulajdonos azt írta, a török vendégek rendszeresen molesztálják a klub vendégeit. Kommentben már „importtermékként” hivatkozott az elkövetőkre.","shortLead":"A tulajdonos azt írta, a török vendégek rendszeresen molesztálják a klub vendégeit. Kommentben már „importtermékként”...","id":"20250113_kaposvar-park-diszko-torok-vendegmunkasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3cccf7f-df0a-48e9-b06d-acab0e1dcbf6.jpg","index":0,"item":"5723c996-e829-4a62-be7f-345abca0a876","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_kaposvar-park-diszko-torok-vendegmunkasok","timestamp":"2025. január. 13. 10:12","title":"Kitiltották a török vendégmunkásokat a kaposvári Park 74 diszkóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51900c50-4fb6-439a-8245-333ee416a0ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő azt mondta egy interjúban, hogy még nincs teljesen túl a baleset traumáján.","shortLead":"A színésznő azt mondta egy interjúban, hogy még nincs teljesen túl a baleset traumáján.","id":"20250114_szasz-julia-nemzeti-szinhaz-baleset-trauma-uj-szerep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51900c50-4fb6-439a-8245-333ee416a0ac.jpg","index":0,"item":"626c70b4-1296-41c0-a86c-e78b7565d4d2","keywords":null,"link":"/kultura/20250114_szasz-julia-nemzeti-szinhaz-baleset-trauma-uj-szerep","timestamp":"2025. január. 14. 13:44","title":"Szász Júlia: Nem tudnék, nem is akarok visszaállni a Nemzeti Színház színpadára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]