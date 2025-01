Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e292433a-7fef-48f2-a70c-f39f1542195d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"29 darab kristálypakettet és 1,3 millió forintot is lefoglaltak a rendőrök az egyik lakásban.","shortLead":"29 darab kristálypakettet és 1,3 millió forintot is lefoglaltak a rendőrök az egyik lakásban.","id":"20250116_Epp-tartoztattak-le-a-dilereket-a-miskolci-rendorok-amikor-betoppant-valaki-a-lakasba-400-gramm-krekkel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e292433a-7fef-48f2-a70c-f39f1542195d.jpg","index":0,"item":"806bde4f-058f-4aa9-a4ce-9812573e4a1b","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Epp-tartoztattak-le-a-dilereket-a-miskolci-rendorok-amikor-betoppant-valaki-a-lakasba-400-gramm-krekkel","timestamp":"2025. január. 16. 16:16","title":"Épp tartóztatták le a dílereket a miskolci rendőrök, amikor betoppant valaki a lakásba 400 gramm „krekkel”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b3876be-412b-4d29-bf48-da751036e481","c_author":"Galicza Dorina, Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Megint egy miniszteri bejelentésből tudta meg egy város, hogy kínai gyár épül náluk. A helyszín Hatvan, ahol a kínai Xinzhi fog autóalkatrészeket gyártani 2027-től. Évi egymillió darabot. Hogy kikkel, az még kérdés, a város volt polgármestere vendégmunkások tömegétől tart, a jelenlegi városvezető viszont inkább a forgalomnövekedéstől. ","shortLead":"Megint egy miniszteri bejelentésből tudta meg egy város, hogy kínai gyár épül náluk. A helyszín Hatvan, ahol a kínai...","id":"20250116_Hatvan-Xinzhi-elektromos-autogyar-Horvath-Richard-vendegmunkasok-forgalomnovekedes-kinai-beruhazas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b3876be-412b-4d29-bf48-da751036e481.jpg","index":0,"item":"d1e82f5d-2e5d-4c42-b4b1-f3cd22051857","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Hatvan-Xinzhi-elektromos-autogyar-Horvath-Richard-vendegmunkasok-forgalomnovekedes-kinai-beruhazas-ebx","timestamp":"2025. január. 16. 06:00","title":"Vendégmunkásokra nem, inkább forgalomnövekedésre számít Hatvan polgármestere a kínai beruházás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68972130-182a-479a-8313-0c9a5142a876","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"A rendszerváltás a műkereskedelemben is új korszak hajnalát jelentette; 1989-től kezdve sorban jelentek meg – csaknem kizárólag a fővárosra, Budapestre koncentrálva – a magántulajdonú kereskedelmi galériák és aukciósházak, amivel egycsapásra megszűnt a szcéna korábbi állami tulajdonú cégeinek monopolhelyzete. A sort 1989-ben a Knoll Galéria Budapest nyitotta, melyet egy ismert bécsi kortárs galerista, Hans Knoll alapított és működtet azóta is sikeresen a Liszt Ferenc téren. A galéria most volt 35 éves – ebből az alkalomból beszélgettünk Hans Knollal és a budapesti galériát 2003 óta vezető Pilinger Erzsébettel.","shortLead":"A rendszerváltás a műkereskedelemben is új korszak hajnalát jelentette; 1989-től kezdve sorban jelentek meg – csaknem...","id":"20250115_a-mu-knoll-galeria-hans-knoll-pilinger-erzsebet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68972130-182a-479a-8313-0c9a5142a876.jpg","index":0,"item":"dae1e1ef-d113-4fba-8bac-8ae30430762e","keywords":null,"link":"/360/20250115_a-mu-knoll-galeria-hans-knoll-pilinger-erzsebet","timestamp":"2025. január. 15. 18:35","title":"Nem váltogatjuk a művészeket úgy, mint a divatot – jubileumi beszélgetés a Knoll Galéria vezetőivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ddaea8-ccf4-4406-b152-2418cf2305d5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A palesztin szervezet visszautasította az izraeli miniszterelnök vádjait. Közben továbbra is harcok dúlnak a Gázai övezetben.","shortLead":"A palesztin szervezet visszautasította az izraeli miniszterelnök vádjait. Közben továbbra is harcok dúlnak a Gázai...","id":"20250116_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-netanjahu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89ddaea8-ccf4-4406-b152-2418cf2305d5.jpg","index":0,"item":"ea3f12cb-93a8-44a7-88b6-2202ccf2ee35","keywords":null,"link":"/vilag/20250116_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-netanjahu","timestamp":"2025. január. 16. 11:27","title":"Netanjahu szerint a Hamász el akar állni a tűzszüneti megállapodás több elemétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e9fb93-a84d-45c5-a1e4-0a7c531ba6a2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem mellesleg a nitrogén-dioxid-szint is közel harmadával csökkent a városban. ","shortLead":"Nem mellesleg a nitrogén-dioxid-szint is közel harmadával csökkent a városban. ","id":"20250116_Bologna-30-tempolimitet-34-ev-utan-eloszor-nem-tortent-halalos-gazolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21e9fb93-a84d-45c5-a1e4-0a7c531ba6a2.jpg","index":0,"item":"04e79d6d-dbd3-4256-8d24-fefe539680ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20250116_Bologna-30-tempolimitet-34-ev-utan-eloszor-nem-tortent-halalos-gazolas","timestamp":"2025. január. 16. 17:52","title":"Bologna bevezette tavaly a 30-as tempólimitet, 34 év után először nem történt halálos gázolás a városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f015bf0f-ca0e-47e4-a254-9fe554f575a4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nagytarcsához dől majd a nem kevés iparűzési adó, amelyet a világ második legnagyobb szerszámgyártójának leánycége fizet.","shortLead":"Nagytarcsához dől majd a nem kevés iparűzési adó, amelyet a világ második legnagyobb szerszámgyártójának leánycége...","id":"20250116_hvg-Warren-Buffett-IMC-Berkshire-Hathaway-Metaldur-Hungary-Nagytarcsa-szerszamgyartas-Iscar-Hungary","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f015bf0f-ca0e-47e4-a254-9fe554f575a4.jpg","index":0,"item":"ef3dd3b3-4172-4bfe-8db2-6ce87c921e5c","keywords":null,"link":"/360/20250116_hvg-Warren-Buffett-IMC-Berkshire-Hathaway-Metaldur-Hungary-Nagytarcsa-szerszamgyartas-Iscar-Hungary","timestamp":"2025. január. 16. 12:15","title":"A nagytarcsai szerszámgyártásban látta meg a fantáziát a befektetők királya, Warren Buffett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b0427e-7dd3-4d92-926d-069c8b21da42","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"30 árucikknek van hatóságilag korlátozva az ára, köztük van joghurt és a spagetti tészta, a WC-papír, az intimbetét és a gouda sajt is. Horvátországban decemberben 4,5 százalék volt az infláció.","shortLead":"30 árucikknek van hatóságilag korlátozva az ára, köztük van joghurt és a spagetti tészta, a WC-papír, az intimbetét és...","id":"20250116_horvatorszag-arsapka-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34b0427e-7dd3-4d92-926d-069c8b21da42.jpg","index":0,"item":"ec9e9a28-d156-44c8-9833-eb2f6beb0e47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250116_horvatorszag-arsapka-inflacio","timestamp":"2025. január. 16. 19:04","title":"Horvátországban még mindig ársapkáznak, most újabb árucikkekre terjesztik ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb72f1fc-242a-46cd-b957-2bc95c9eac1b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznek 60 fontjába fájt a hanyagság, de legalább tekerhetett a vörös szőnyegen.","shortLead":"A színésznek 60 fontjába fájt a hanyagság, de legalább tekerhetett a vörös szőnyegen.","id":"20250116_Timothee-Chalamet-Lime-bicikli-Bob-Dylan-film-premier-szabalytalan-parkolas-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb72f1fc-242a-46cd-b957-2bc95c9eac1b.jpg","index":0,"item":"44c41ab5-15ee-480d-99ce-46d49c3ed70b","keywords":null,"link":"/elet/20250116_Timothee-Chalamet-Lime-bicikli-Bob-Dylan-film-premier-szabalytalan-parkolas-birsag","timestamp":"2025. január. 16. 11:34","title":"Timothée Chalamet egy közbringán érkezett a Bob Dylan-film premierjére, de megbírságolták, mert rosszul parkolta le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]