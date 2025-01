Előbb a sajtófőnöke közölte a hírt, aztán a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár, Kovács Zoltán megmagyarázta, miért nem lesz ott Orbán Viktor az új amerikai elnök, Donald Trump jövő hétfői beiktatásán. Kovács azt írta, ez az esemény hagyományosan a hatalom békés átadásának ünnepe, nem pedig külföldi méltóságok összejövetele, és „aki részt vesz rajta, az személyes meghívásra vagy az elnöki stáb meghívására teszi, nem pedig hivatalos minőségében, mivel ez nem hivatalos megbeszélések vagy találkozók alkalma, hanem teljesen más célt szolgál”.

Azt külföldi lapok – így a Politico és a The Hill – is megjegyzik, hogy a beiktatási ceremónián általában külföldi diplomaták vesznek részt udvariasságból, állam- és kormányfők nem szoktak szerepelni a vendéglistán. De több helyen azt is kiemelik, hogy Trump nem tartja magát a hagyományokhoz, így meginvitálta az eseményre többek között Javier Milei argentin és Hszi Csin-ping elnököt is. Előbbi elmegy, utóbbi a Financial Times szerint magas rangú személyekből álló hivatalos küldöttséget utaztat el maga helyett.

Bár Kovács szavaiból egyértelműnek tűnik, hogy Orbánt nem hívták meg, mindkét lap a meghívottak között említi a magyar miniszterelnököt, több más, szélsőjobboldaliként vagy nacionalistaként leírt európai politikus mellett. A felsorolásban ott szerepel a brit EU-ellenes populista Nigel Farage, a francia Visszahódítást vezető Éric Zemmour, Tom Van Grieken, a belgiumi Flamand Érdek elnöke és Mateusz Morawiecki volt lengyel miniszterelnök. Utóbbi hivatala azt közölte, hogy ott is lesz.

Giorgia Meloni olasz kormányfő elismerte, hogy meghívást kapott a ceremóniára, de még nem tudni, ott lesz-e. Azt mondta, ha ideje engedi, elmegy Washingtonba. A politikus január elején már találkozott Trumppal annak floridai birtokán, a megválasztott elnök akkor arról beszélt, hogy „egy fantasztikus nő” látogatott hozzá.

Meginvitálta Trump El Salvador és Ecuador elnökét, Nayib Bukelét, illetve Daniel Noboát, továbbá az előző brazil államfőt, Jair Bolsonarót is. Utóbbi nem tud az Egyesült Államokba utazni, mert egy nyomozás keretében bevonták az útlevelét.

Szintén meghívták a német AfD elnökét, Alice Weidlt – aki kampánybeli elfoglaltságaira hivatkozva lemondta a részvételt –, valamint Santiago Abascalt, a spanyol ultranacionalista Vox vezetőjét mint az Európai Patrióták pártcsalád elnökét.

Ott lesz a beiktatáson Joe Biden távozó elnök is, akárcsak Barack Obama korábbi elnök, felesége, Michelle azonban távol marad. Ugyancsak elmegy George és Laura Bush, valamint Bill és Hillary Clinton.

Nem meglepő módon Elon Musk, a Trumpot az egész kampánya alatt bőkezűen és hangosan támogató techmágnás, Jeff Bezos, az Amazon tulajdonosa, valamint Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója is a helyszínen figyeli majd az elnöki eskütételt.

