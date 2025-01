Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"52374d48-6d2f-4411-a70c-55eeb14d7c2c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Szembejött a hatóság. ","shortLead":"Szembejött a hatóság. ","id":"20250116_rendor-szembe-forgalommal-Vaci-uton-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52374d48-6d2f-4411-a70c-55eeb14d7c2c.jpg","index":0,"item":"176fa734-b553-4ba9-92be-4039e366a903","keywords":null,"link":"/cegauto/20250116_rendor-szembe-forgalommal-Vaci-uton-video","timestamp":"2025. január. 16. 14:34","title":"Pont a rendőr elé érkezett szemben a forgalommal egy autós a Váci úton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d935ab1b-e227-497b-a0bd-5552063b13b4","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egyre nagyobb a nyomás az európai és amerikai autóipar hagyományos szereplőin. ","shortLead":"Egyre nagyobb a nyomás az európai és amerikai autóipar hagyományos szereplőin. ","id":"20250117_europa-amerika-autogyar-beszallito-bezaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d935ab1b-e227-497b-a0bd-5552063b13b4.jpg","index":0,"item":"2a99f153-7e35-4f65-b3fa-d026209575de","keywords":null,"link":"/cegauto/20250117_europa-amerika-autogyar-beszallito-bezaras","timestamp":"2025. január. 17. 09:48","title":"Gartner: Elindulhat idén az iparági dominó, sorra zárhatnak be autógyárak, majd a beszállítók üzemei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06b20ded-13ca-4b8a-a6f1-e3108876ea11","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Vállat vonva elfogadjuk a felülről vagy régről jövő értelmetlen hülyeségeket, a keresztelőt és templomi esküvőt nulla hittel, az egyházi iskolát a képtelen elvárásaival, a zsinóros kabátban bohóckodó ispánt, a hivatalnok felsőbbrendűségét, a feudalizmust – írja szerzőnk. Vélemény.","shortLead":"Vállat vonva elfogadjuk a felülről vagy régről jövő értelmetlen hülyeségeket, a keresztelőt és templomi esküvőt nulla...","id":"20250117_hvg-Tota-W-Arpad-A-gyermekkor-vege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06b20ded-13ca-4b8a-a6f1-e3108876ea11.jpg","index":0,"item":"dad0f977-1e7e-4249-8065-e1b0811f7e98","keywords":null,"link":"/360/20250117_hvg-Tota-W-Arpad-A-gyermekkor-vege","timestamp":"2025. január. 17. 08:00","title":"Tóta W. Árpád: Miért kényszerítjük bele a gyereket a szalagavatóba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cdfaa8-47cc-4965-8ae4-6decdc19ca4f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Lang Ádám két és fél évre írt alá.","shortLead":"Lang Ádám két és fél évre írt alá.","id":"20250117_labdarugas-lang-adam-atigazolas-ciprus-omonia-nicosia-debrecen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73cdfaa8-47cc-4965-8ae4-6decdc19ca4f.jpg","index":0,"item":"f1b94cf3-3fc9-42cf-8422-7d9134039d77","keywords":null,"link":"/sport/20250117_labdarugas-lang-adam-atigazolas-ciprus-omonia-nicosia-debrecen","timestamp":"2025. január. 17. 11:04","title":"Ciprusról a Debrecenhez igazolt a válogatott korábbi alapembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60bdaed1-f5cd-4481-8f43-1604ee322d54","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rockerek, countryzenészek, rapperek és a Village People mellett még egy sor celebet várnak a hétfői ceremóniára.","shortLead":"Rockerek, countryzenészek, rapperek és a Village People mellett még egy sor celebet várnak a hétfői ceremóniára.","id":"20250116_Donald-Trump-elnok-beiktatas-ceremonia-meghivott-celebek-Hulk-Hogan-Sylvester-Stallone-Kanye-West","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60bdaed1-f5cd-4481-8f43-1604ee322d54.jpg","index":0,"item":"e24523ff-7567-42c8-93c1-6838f980f785","keywords":null,"link":"/elet/20250116_Donald-Trump-elnok-beiktatas-ceremonia-meghivott-celebek-Hulk-Hogan-Sylvester-Stallone-Kanye-West","timestamp":"2025. január. 16. 16:07","title":"Hulk Hogan, Stallone, Kanye West – igazi nehézfiúkat várnak Trump beiktatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26583b41-92ba-4ba9-8b72-9d299dc3ed8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavasszal idén is korlátozottan közlekedhetnek majd az autósok a pesti alsó rakparton. ","shortLead":"Tavasszal idén is korlátozottan közlekedhetnek majd az autósok a pesti alsó rakparton. ","id":"20250116_Pesti-rakpart-Karacsony-Gergely-kozlekedes-gyalogos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26583b41-92ba-4ba9-8b72-9d299dc3ed8a.jpg","index":0,"item":"d8a24824-d6cb-4048-9918-a4cbdf13bc34","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Pesti-rakpart-Karacsony-Gergely-kozlekedes-gyalogos","timestamp":"2025. január. 16. 18:11","title":"Idén is nyitják a rakpartokat a korzózók előtt, és több szakaszt fel is újítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a92fc8-8100-4b4f-984d-3bfd1ffb32e3","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Elhallgathatnak a fegyverek a 15 hónapja tartó gázai háborúban, miután Izrael és a Hamász szélsőséges palesztin szervezet megegyezett a tűzszünetről. Ha minden jól megy, tartósabb fegyvernyugvás következhet, de kérdés, miért pont most sikerült tető alá hozni az alapjaiban közel egy éve kidolgozott alkut.","shortLead":"Elhallgathatnak a fegyverek a 15 hónapja tartó gázai háborúban, miután Izrael és a Hamász szélsőséges palesztin...","id":"20250116_veget-erhet-a-gazai-haboru-a-tuzszuneti-megallapodassal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34a92fc8-8100-4b4f-984d-3bfd1ffb32e3.jpg","index":0,"item":"d0cc89e6-1a56-4294-9791-ba98fdb9d145","keywords":null,"link":"/vilag/20250116_veget-erhet-a-gazai-haboru-a-tuzszuneti-megallapodassal","timestamp":"2025. január. 16. 14:38","title":"Véget érhet a gázai háború a tűzszüneti megállapodással?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23da0a44-b859-47f0-971a-9a0ea622870a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"79 év telt el a legutóbbi, rekordméretű földrengés óta, évről évre körülbelül egy százalékkal nő a valószínűsége egy újabb hasonló katasztrófának. ","shortLead":"79 év telt el a legutóbbi, rekordméretű földrengés óta, évről évre körülbelül egy százalékkal nő a valószínűsége...","id":"20250116_Egy-japan-kutatas-szerint-30-even-belul-valoszinuleg-lesz-egy-megafoldrenges-az-orszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23da0a44-b859-47f0-971a-9a0ea622870a.jpg","index":0,"item":"bcceec72-b45a-4932-8add-a8ea23f7528f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_Egy-japan-kutatas-szerint-30-even-belul-valoszinuleg-lesz-egy-megafoldrenges-az-orszagban","timestamp":"2025. január. 16. 14:41","title":"Egy japán kutatás szerint 30 éven belül katasztrofális földrengés lesz az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]