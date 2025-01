Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e3770829-7a51-4f7c-8b42-55db04f82a16","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az állampapírok kamatainak 40 százalékát költenék el, de nem a lakásvásárlás, hanem az utazás az elsődleges cél. A pénz közel harmadát hagynák meg az államkasszában úgy, hogy újra állampapírt vesznek belőle.","shortLead":"Az állampapírok kamatainak 40 százalékát költenék el, de nem a lakásvásárlás, hanem az utazás az elsődleges cél. A pénz...","id":"20250120_otp-groupama-allampapir-kamatok-utazas-koltes-ingatlan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3770829-7a51-4f7c-8b42-55db04f82a16.jpg","index":0,"item":"6b57ad05-aeb0-4a54-9340-be2d2b2074b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_otp-groupama-allampapir-kamatok-utazas-koltes-ingatlan","timestamp":"2025. január. 20. 11:20","title":"Érkezik a pénzeső, megmérték, hányan hallgatnának Nagy Mártonra és kezdenének költekezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2bbfd36-7af8-4db9-bf87-c7bb1e536c04","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Biró Ferenc elleni egyik vád, hogy az ingatlanjára költötte a hatóság pénzét.","shortLead":"A Biró Ferenc elleni egyik vád, hogy az ingatlanjára költötte a hatóság pénzét.","id":"20250119_Az-Integritas-Hatosag-elnokenek-van-egy-rejtett-2-hektaros-birtoka-de-jogszeruen-nem-vallott-rola","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2bbfd36-7af8-4db9-bf87-c7bb1e536c04.jpg","index":0,"item":"7136f33f-e7cb-4957-af87-f90b054eb4a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250119_Az-Integritas-Hatosag-elnokenek-van-egy-rejtett-2-hektaros-birtoka-de-jogszeruen-nem-vallott-rola","timestamp":"2025. január. 19. 14:01","title":"Az Integritás Hatóság elnökének van egy rejtett, 2 hektáros birtoka, de jogszerűen nem vallott róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e926968a-0d3d-4c13-8f11-e25983f8c266","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A raj 6-7 hajóból áll majd, feladata, hogy ne fordulhasson elő olyasmi mint karácsonykor, amikor egy gyanús hátterű tanker feltehetően 100 kilométeren át vonszolta a horgonyát, míg elvágott egy fontos energiavezetéket.","shortLead":"A raj 6-7 hajóból áll majd, feladata, hogy ne fordulhasson elő olyasmi mint karácsonykor, amikor egy gyanús hátterű...","id":"20250119_Elkezdtek-osszerakni-a-NATO-flottat-ami-a-Balti-tengert-vedi-az-orosz-szabotazstol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e926968a-0d3d-4c13-8f11-e25983f8c266.jpg","index":0,"item":"eceb3f84-4381-4530-a089-40ce53926525","keywords":null,"link":"/vilag/20250119_Elkezdtek-osszerakni-a-NATO-flottat-ami-a-Balti-tengert-vedi-az-orosz-szabotazstol","timestamp":"2025. január. 19. 15:33","title":"Elkezdték összerakni a NATO-flottát, ami a Balti-tengert védi az orosz szabotázstól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d3cf380-5579-4346-9554-1ebfe404b40a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a tévéreklámban is szerepelt remek állapotú német szedán a 80-as évek közepére tekeri vissza az idő kerekét.","shortLead":"Ez a tévéreklámban is szerepelt remek állapotú német szedán a 80-as évek közepére tekeri vissza az idő kerekét.","id":"20250119_bologato-kutya-es-wunderbaum-is-jar-a-gyonyoru-40-eves-vw-passat-melle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d3cf380-5579-4346-9554-1ebfe404b40a.jpg","index":0,"item":"71572829-257e-4a8d-ae72-9cad0f7e2814","keywords":null,"link":"/cegauto/20250119_bologato-kutya-es-wunderbaum-is-jar-a-gyonyoru-40-eves-vw-passat-melle","timestamp":"2025. január. 19. 07:21","title":"Bólogató kutya és Wunderbaum is jár a gyönyörű 40 éves 5 hengeres VW Passat mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d383e727-3b4d-48ab-9c2b-2ae01db9f562","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250119_los-angeles-tuzoltas-tengerviz-olivaolaj-hatasa-tuzogep-iphone-imessage-hiba-otthoni-hormonmero","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d383e727-3b4d-48ab-9c2b-2ae01db9f562.jpg","index":0,"item":"c833b533-bec1-43fa-ae93-304851348477","keywords":null,"link":"/tudomany/20250119_los-angeles-tuzoltas-tengerviz-olivaolaj-hatasa-tuzogep-iphone-imessage-hiba-otthoni-hormonmero","timestamp":"2025. január. 19. 12:00","title":"Ez történt: Elmagyarázták, miért nem használják az óceán vizét a mindent elpusztító Los Angeles-i tűz oltására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b317f5-a437-46a5-8a75-e84d525a7b28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy sikert arat a rajongók között Majka új száma, vannak, akik egyenesen Magyar Pétert vélik felfedezni a klip pozitív figurájában, aki igazmondásra készteti a történetben miniszterelnököt alakító politikust. A pozitív hangok mellett azonban olyanok is akadnak, akik szerint az előadó csak helyezkedni akar.","shortLead":"Nagy sikert arat a rajongók között Majka új száma, vannak, akik egyenesen Magyar Pétert vélik felfedezni a klip pozitív...","id":"20250118_Bodocsi-magassag-Le-a-kalappal-sorjaznak-a-gratulaciok-az-uj-Majka-klip-alatt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67b317f5-a437-46a5-8a75-e84d525a7b28.jpg","index":0,"item":"ff13fa6b-60b3-4243-ac35-fcc94da4d568","keywords":null,"link":"/elet/20250118_Bodocsi-magassag-Le-a-kalappal-sorjaznak-a-gratulaciok-az-uj-Majka-klip-alatt-ebx","timestamp":"2025. január. 18. 19:16","title":"„Bödőcsi magasság! Le a kalappal!” – sorjáznak a gratulációk az új Majka-klip alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: magyar Covid, lengyel fákjú. ","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250119_Elvitelre-102-nyunyoka-politikai-menekultek-Lengyelorszag-Covid-Magyarorszag-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"aece5884-d2c7-4eb0-867a-bf0b0062951b","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_Elvitelre-102-nyunyoka-politikai-menekultek-Lengyelorszag-Covid-Magyarorszag-podcast","timestamp":"2025. január. 19. 06:00","title":"Elvitelre #102: Vasalt nyunyóka és a politikai menekültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8abc7002-247f-4956-9050-3110e42e2d5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az üggyel kapcsolatban várhatóan beiktatása után, már hétfőn bejelentést tesz.","shortLead":"Az üggyel kapcsolatban várhatóan beiktatása után, már hétfőn bejelentést tesz.","id":"20250118_Trump-azt-mondja-valoszinuleg-90-napos-haladekot-ad-a-TikTok-nak-a-kitiltas-alol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8abc7002-247f-4956-9050-3110e42e2d5a.jpg","index":0,"item":"8c2c8089-cce7-4bb4-83f2-59b8595bc09b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250118_Trump-azt-mondja-valoszinuleg-90-napos-haladekot-ad-a-TikTok-nak-a-kitiltas-alol","timestamp":"2025. január. 18. 22:04","title":"Trump azt mondja, valószínűleg 90 napos haladékot ad a TikToknak a kitiltás alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]