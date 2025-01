Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"64f660ef-b65e-4978-8b5a-797b3c9130e4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A forint hétfő délután benézett a 394-es dollár alá is, és az euróval szemben is erősödött.","shortLead":"A forint hétfő délután benézett a 394-es dollár alá is, és az euróval szemben is erősödött.","id":"20250120_Jot-tett-a-forintnak-a-hir-hogy-Trump-egyelore-nem-megy-neki-Europanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64f660ef-b65e-4978-8b5a-797b3c9130e4.jpg","index":0,"item":"f3276810-6e07-462a-b094-0b30ca9df005","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_Jot-tett-a-forintnak-a-hir-hogy-Trump-egyelore-nem-megy-neki-Europanak","timestamp":"2025. január. 20. 17:19","title":"Jót tett a forintnak a hír, hogy Trump egyelőre nem megy neki Európának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf261ed-25f4-4f11-8bbc-5bff371665c8","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"elet","description":"Egyesek úgy vélik, az új first lady megvető tekintetét akarta leplezni, mások szerint Donald Trumpot szerette volna távol tartani magától az elnöki beiktatási ceremónián viselt, széles karimájú kalapjával. Be is jött neki.","shortLead":"Egyesek úgy vélik, az új first lady megvető tekintetét akarta leplezni, mások szerint Donald Trumpot szerette volna...","id":"20250121_melania-trump-kalap-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faf261ed-25f4-4f11-8bbc-5bff371665c8.jpg","index":0,"item":"c00c1fb7-f467-45e0-b5c9-a32185364570","keywords":null,"link":"/elet/20250121_melania-trump-kalap-ebx","timestamp":"2025. január. 21. 18:09","title":"Távol tartani Trumpot bármi áron? – Melania Trump különös kalapjának üzenetét találgatja a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65be9af0-19e2-49fe-8404-a65b8b83b77d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egymásnak ellentmondó értelmezések születtek arról, hogyan is kell érteni az új amerikai elnök tanácsadójának mozdulatait. ","shortLead":"Egymásnak ellentmondó értelmezések születtek arról, hogyan is kell érteni az új amerikai elnök tanácsadójának...","id":"20250121_elon_musk_donald_trump_beiktatas-karlendites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65be9af0-19e2-49fe-8404-a65b8b83b77d.jpg","index":0,"item":"7a0012e1-208f-4029-a9ea-92e123578e97","keywords":null,"link":"/elet/20250121_elon_musk_donald_trump_beiktatas-karlendites","timestamp":"2025. január. 21. 10:13","title":"Elon Musk többször is náci karlendítésre hasonlító mozdulatokat tett a színpadon Donald Trump beiktatási ünnepségén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa33f58-9ecf-432b-ae31-fa8886c3d157","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az egykori általános iskolája ellen támadást tervező B. Leventének 3 év 4 hónapra kell javítóintézetbe vonulnia.","shortLead":"Az egykori általános iskolája ellen támadást tervező B. Leventének 3 év 4 hónapra kell javítóintézetbe vonulnia.","id":"20250120_b-levente-iskolai-lovoldozes-birosag-borton-javitointezet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faa33f58-9ecf-432b-ae31-fa8886c3d157.jpg","index":0,"item":"219f086f-976d-4c2f-b148-777c799c36ff","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_b-levente-iskolai-lovoldozes-birosag-borton-javitointezet","timestamp":"2025. január. 20. 13:04","title":"Javítóintézetre ítélte a bíróság az iskolai lövöldözést tervező miskolci fiatalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd494c11-f563-4dcd-8640-ea2007cc1ed8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Technikailag képesek lehetnek az automaták kezelni a befőttesüvegeket, de ha úgy is döntenének, hogy ezeket is visszaválthatóvá teszik, még egy nagy vizsgálatot végig kellene csinálni.","shortLead":"Technikailag képesek lehetnek az automaták kezelni a befőttesüvegeket, de ha úgy is döntenének, hogy ezeket is...","id":"20250120_Mohu-befottesuveg-visszavaltos-uveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd494c11-f563-4dcd-8640-ea2007cc1ed8.jpg","index":0,"item":"ef89a298-e8cb-4fa8-938a-f2125b121d95","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_Mohu-befottesuveg-visszavaltos-uveg","timestamp":"2025. január. 20. 09:55","title":"Vizsgálja a Mohu, hogy a befőttesüveg is visszaváltós legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b317f5-a437-46a5-8a75-e84d525a7b28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elmúlt órákban rengetegen kerestek rá. ","shortLead":"Az elmúlt órákban rengetegen kerestek rá. ","id":"20250120_Majka-Csurran-cseppen-dalszoveg-Genius-felkapott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67b317f5-a437-46a5-8a75-e84d525a7b28.jpg","index":0,"item":"fa1b23b9-fbd4-40d9-b93b-6ad9aa2553e0","keywords":null,"link":"/elet/20250120_Majka-Csurran-cseppen-dalszoveg-Genius-felkapott","timestamp":"2025. január. 20. 10:21","title":"Majka új száma már a legnagyobb nemzetközi dalszövegoldalon is pörög, Eminemet és Billie Eilisht is előzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70229b13-ec78-4c33-8e97-0aa4f2a68570","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Még a miniszterelnök is megszólalt a teniszező és a tévés kellemetlen ügyéről.","shortLead":"Még a miniszterelnök is megszólalt a teniszező és a tévés kellemetlen ügyéről.","id":"20250119_novak-djokovic-teves-musorvezeto-sertes-szurkolok-bocsanatkeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70229b13-ec78-4c33-8e97-0aa4f2a68570.jpg","index":0,"item":"71304cf8-c4ae-4a48-9654-b2c8f2b2c4dd","keywords":null,"link":"/sport/20250119_novak-djokovic-teves-musorvezeto-sertes-szurkolok-bocsanatkeres","timestamp":"2025. január. 20. 14:00","title":"Viccesnek szánt szavakon húzta fel magát Djokovic, kérdés, megelégszik-e a bocsánatkéréssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23e99c3a-6166-4087-a366-3eefb640c8f2","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Most boldogok a világ legnagyobb önkényurai, mivel az elnök visszatért a Fehér Házba, és örömüket büszkén szét is kürtöli – írja az amerikai hírmagazin Trump-fogadó különszámában Fred Kaplan.","shortLead":"Most boldogok a világ legnagyobb önkényurai, mivel az elnök visszatért a Fehér Házba, és örömüket büszkén szét is...","id":"20250122_Slate-Trump-Putyin-zsarnokok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23e99c3a-6166-4087-a366-3eefb640c8f2.jpg","index":0,"item":"10ca6e0c-a3d6-4a19-978a-bceeb53b7dde","keywords":null,"link":"/360/20250122_Slate-Trump-Putyin-zsarnokok","timestamp":"2025. január. 22. 06:50","title":"Slate-elemzés: Trump alapvetően félreérti Putyint és a többi zsarnokot, és azok ezzel nagyon is tisztában vannak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]