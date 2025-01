Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"807c0058-d98d-4470-b903-f18f1c3cb8f9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nagy volt a drágulás az elmúlt hetekben üzemanyagfronton, pénteken még a Nemzetgazdasági Minisztérium, sőt Orbán Viktor miniszterelnök is szóvá tette ezt. A Mol pedig úgy tűnik, keddre engedett, pedig a nagyker ár nem is változott.","shortLead":"Nagy volt a drágulás az elmúlt hetekben üzemanyagfronton, pénteken még a Nemzetgazdasági Minisztérium, sőt Orbán Viktor...","id":"20250121_uzemanyagar-benzin-gazolaj-mol-arcsokkentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/807c0058-d98d-4470-b903-f18f1c3cb8f9.jpg","index":0,"item":"fc6a25c4-0cf0-40f1-aa76-d00b5e07d25b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250121_uzemanyagar-benzin-gazolaj-mol-arcsokkentes","timestamp":"2025. január. 21. 14:16","title":"Saját szakállára engedett a Mol az üzemanyagárból – derül ki a egy belsős levélből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70c13a67-4fc9-46ed-b903-f9e5e4929d7d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hotel éttermében csaptak fel a lángok, egyelőre nem tudni, miért.","shortLead":"A hotel éttermében csaptak fel a lángok, egyelőre nem tudni, miért.","id":"20250121_torokorszag-kartalkaya-siparadicsom-szalloda-tuzeset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70c13a67-4fc9-46ed-b903-f9e5e4929d7d.jpg","index":0,"item":"9a28764d-fe3d-4e13-85a4-61fdcbe86222","keywords":null,"link":"/vilag/20250121_torokorszag-kartalkaya-siparadicsom-szalloda-tuzeset","timestamp":"2025. január. 21. 08:21","title":"Kigyulladt egy szálloda egy törökországi síparadicsomban, legalább tízen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc209460-efe6-4b3a-a5ba-4e252d8dd582","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmeket február 3. és 9. között lehet megnézni a Corvin moziban. ","shortLead":"A filmeket február 3. és 9. között lehet megnézni a Corvin moziban. ","id":"20250120_44-Magyar-Filmszemle-zsuri","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc209460-efe6-4b3a-a5ba-4e252d8dd582.jpg","index":0,"item":"2a713629-7d02-49f6-a668-87ae615e6921","keywords":null,"link":"/kultura/20250120_44-Magyar-Filmszemle-zsuri","timestamp":"2025. január. 20. 15:56","title":"Összeállt az újrainduló Magyar Filmszemle zsűrije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d05c4c4-d273-4b2b-afc3-7bfe8eb784a2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Billentyűzettel, számítógépen futott világrekord időt a Nintendo játékában a Niftski nevű játékos, aki szerint a teljesítménye még így is lehetett volna 0,3 másodperccel jobb.","shortLead":"Billentyűzettel, számítógépen futott világrekord időt a Nintendo játékában a Niftski nevű játékos, aki szerint...","id":"20250120_super-mario-bros-speedrun-vilagrekord-niftski-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d05c4c4-d273-4b2b-afc3-7bfe8eb784a2.jpg","index":0,"item":"68174f49-af49-4f22-bc78-a884cc658a6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250120_super-mario-bros-speedrun-vilagrekord-niftski-video","timestamp":"2025. január. 20. 14:03","title":"Megdőlt a Super Mario Bros. gyorsasági világrekordja, így néz ki egy tökéletes menet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e7449e-38ef-495f-8f09-2bcc1c285079","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány szerint minden rendben van, és különben is, DK és Tisza Párt.","shortLead":"A kormány szerint minden rendben van, és különben is, DK és Tisza Párt.","id":"20250120_Magyar-orvosi-kamara-MOK-Belugyminiszterium-betegek-ellatasa-finanszirozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12e7449e-38ef-495f-8f09-2bcc1c285079.jpg","index":0,"item":"676c549b-4e97-4925-80f3-565aa81896e5","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_Magyar-orvosi-kamara-MOK-Belugyminiszterium-betegek-ellatasa-finanszirozas","timestamp":"2025. január. 20. 14:06","title":"Az orvosi kamara és a belügy napok óta azon vitatkozik, el tudják-e látni időben a betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65b23f6c-3a4d-4e27-a590-7e987231ae9f","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"A jövő kérdése ősidők óra foglalkoztatja az emberiséget. Mindig kíváncsiak voltunk, vajon mit hoz a holnap, hogyan élhetjük túl a ránk váró kihívásokat, hogyan kerülhetjük el a ránk leselkedő veszélyeket. Legújabb podcastunkban azt járjuk körbe meghívott szakértőinkkel, hogy miért lényeges kérdés az ma egy vállalat életében, hogy az eddig is alkalmazott, fontos összetevők mellett a tudomány fókuszát is használja saját jövőjének tervezésében.","shortLead":"A jövő kérdése ősidők óra foglalkoztatja az emberiséget. Mindig kíváncsiak voltunk, vajon mit hoz a holnap, hogyan...","id":"20250120_Jungheinrich-jovokutatas-technologia-logisztika-ai-robotizacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65b23f6c-3a4d-4e27-a590-7e987231ae9f.jpg","index":0,"item":"957c2886-bea9-4b58-8550-2d872ae4a311","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250120_Jungheinrich-jovokutatas-technologia-logisztika-ai-robotizacio","timestamp":"2025. január. 20. 13:30","title":"Miért fektetnek cégek egyre több energiát a jövőkutatásba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"c186e0a5-2f41-43ec-94b9-794ab970c352","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az autentikus cigányzenét játszó paszabi Parno Graszt és a miskolci „speed-folk-freak-punk” Bohemian Betyars telt ház előtt vezetett elő szombaton az Arénában egy lagzi tematikára felhúzott közös bulit. Lakos Gábor fotóriportja. ","shortLead":"Az autentikus cigányzenét játszó paszabi Parno Graszt és a miskolci „speed-folk-freak-punk” Bohemian Betyars telt ház...","id":"20250120_Fergeteges-lagzival-kelt-egybe-egy-estere-a-Bohemian-Betyars-es-a-Parno-Graszt-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c186e0a5-2f41-43ec-94b9-794ab970c352.jpg","index":0,"item":"9b791174-d846-4e72-8d4e-8628187fe1dc","keywords":null,"link":"/kultura/20250120_Fergeteges-lagzival-kelt-egybe-egy-estere-a-Bohemian-Betyars-es-a-Parno-Graszt-fotok","timestamp":"2025. január. 20. 12:01","title":"Fergeteges lagzival kelt egybe a Bohemian Betyars és a Parno Graszt – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a4fa54-9e87-4a44-99d6-0348fa4d7b86","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szlovák miniszterelnök sértetten reagált.","shortLead":"A szlovák miniszterelnök sértetten reagált.","id":"20250119_szlovakia-robert-fico-pszichiater-tavozas-felszolitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01a4fa54-9e87-4a44-99d6-0348fa4d7b86.jpg","index":0,"item":"8d5dbe58-fd98-4473-b61f-18669047dc42","keywords":null,"link":"/vilag/20250119_szlovakia-robert-fico-pszichiater-tavozas-felszolitas","timestamp":"2025. január. 19. 19:01","title":"Pszichiáterek szerint Fico agresszívabbá vált a tavalyi merénylet óta, ezért felszólították a távozásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]