[{"available":true,"c_guid":"21bcd6e7-2a19-4224-925b-a405c6e60c1b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A most leleplezett Suzuki Swift Champions Concept egy sportos hangulatú új kisautó.","shortLead":"A most leleplezett Suzuki Swift Champions Concept egy sportos hangulatú új kisautó.","id":"20250123_izgalmas-uj-suzuki-swift-sport-koncepcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21bcd6e7-2a19-4224-925b-a405c6e60c1b.jpg","index":0,"item":"634eb8b7-1e2f-4304-be0c-6496bb0cef5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250123_izgalmas-uj-suzuki-swift-sport-koncepcio","timestamp":"2025. január. 23. 07:21","title":"Izgalmas új Swifttel rukkolt elő a Suzuki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b3b193-0a1c-45c2-91ec-bd345eab0da5","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"360","description":"Bindzsisztántól Trumpisztánig és tovább. 