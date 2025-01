Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5ea3545a-b982-4a9e-acc1-ca480c056d17","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Többen nem tudják elérni gyermeküket a mobilok kötelező leadása miatt.","shortLead":"Többen nem tudják elérni gyermeküket a mobilok kötelező leadása miatt.","id":"20250123_tomeges-bombariado-iskola-mobiltelefon-leadas-aggodo-szulok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ea3545a-b982-4a9e-acc1-ca480c056d17.jpg","index":0,"item":"770a888d-94a9-4c72-a3fd-be06b12f2a63","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_tomeges-bombariado-iskola-mobiltelefon-leadas-aggodo-szulok","timestamp":"2025. január. 23. 13:02","title":"„Most elég rossz, hogy nem lehet náluk telefon” – van, aki nem éri el a gyerekét az iskolai bombariadók alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6ec406-6a68-4732-8f18-6c0d2c302d9f","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Már nemcsak az zene Vlagyimir Putyin füleinek, amit Orbán Viktor mond, deaz is, hogy Robert Fico szlovák kormányfővel közösen játszik az orosz kottából. Most az orosz gáznak nyitott utat Szlovákia felé, az ukránoknak pedig azt üzente, hogy “ha agresszívek maradnak és ellenségesek, pórul fognak járni. A végén még felidegesítenek bennünket és ellenlépéseket fogunk tenni”.","shortLead":"Már nemcsak az zene Vlagyimir Putyin füleinek, amit Orbán Viktor mond, deaz is, hogy Robert Fico szlovák kormányfővel...","id":"20250122_A-nagy-duett-hvg-orban-fico-eu-nato-ukrajna-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d6ec406-6a68-4732-8f18-6c0d2c302d9f.jpg","index":0,"item":"2c2fb2a0-3a2b-45c9-a0d8-821e89611d10","keywords":null,"link":"/360/20250122_A-nagy-duett-hvg-orban-fico-eu-nato-ukrajna-oroszorszag","timestamp":"2025. január. 22. 12:00","title":"Orbán a gázcsap tekergetésével építi az oroszbarát blokkot a térségben – most Ficónak kedveskedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886154f2-237a-420d-b91f-a4427a536843","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Canon új, full frame szenzora 24K-s felbontásban képes rögzíteni a tartalmakat, ami a 8K-nál 12-szer nagyobb felbontást jelent.","shortLead":"A Canon új, full frame szenzora 24K-s felbontásban képes rögzíteni a tartalmakat, ami a 8K-nál 12-szer nagyobb...","id":"20250123_canon-full-frame-szenzor-keperkezelo-410-megapixel-24k-felbontas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/886154f2-237a-420d-b91f-a4427a536843.jpg","index":0,"item":"62df0ec2-e00d-4622-9fa8-4fb35068fa72","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_canon-full-frame-szenzor-keperkezelo-410-megapixel-24k-felbontas","timestamp":"2025. január. 23. 09:03","title":"410 megapixeles képérzékelőt villantott a Canon, de nem használhatja akárki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee71ac5b-8330-4fef-ab23-245c49492ba5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az ismeretlen fenyegetőző egy ingyenes generátorral kreált e-mail-címet használt. Több iskolás azt kérte, hogy náluk is legyen bombariadó.","shortLead":"Az ismeretlen fenyegetőző egy ingyenes generátorral kreált e-mail-címet használt. Több iskolás azt kérte, hogy náluk is...","id":"20250123_iskola-bombariado-bombafenyegetes-email-uzeentek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee71ac5b-8330-4fef-ab23-245c49492ba5.jpg","index":0,"item":"380c1712-f8ec-4367-9ec6-b84a82b4af3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_iskola-bombariado-bombafenyegetes-email-uzeentek","timestamp":"2025. január. 23. 14:13","title":"„Vége van, Kicsi!” – nyilvános a bombafenyegetéseket kiküldő e-mail-cím postafiókja, a válaszüzenetek is elolvashatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbdd09fd-fbba-4713-b570-c3ea095cc9dc","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Túl nagy volt a tempó a havas útra. ","shortLead":"Túl nagy volt a tempó a havas útra. ","id":"20250122_csuszos-M5-os-szerencsesen-vegzodott-az-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbdd09fd-fbba-4713-b570-c3ea095cc9dc.jpg","index":0,"item":"7e9d480e-1a13-4294-abf5-c62a4bf20a69","keywords":null,"link":"/cegauto/20250122_csuszos-M5-os-szerencsesen-vegzodott-az-video","timestamp":"2025. január. 22. 11:41","title":"Megtréfálta a csúszós M5-ös az autóst, de most szerencsésen végződött a piruett – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e5fd99e-2019-4e7e-a153-3245b0cac225","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egyúttal tiltakozásukat fejezték ki a muszlimok elleni gyűlöletkeltés ellen is.","shortLead":"Egyúttal tiltakozásukat fejezték ki a muszlimok elleni gyűlöletkeltés ellen is.","id":"20250123_iskola-bombafenyegetes-bombariado-magyar-iszlam-kozosseg-elitelo-kozlemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e5fd99e-2019-4e7e-a153-3245b0cac225.jpg","index":0,"item":"6ac12e81-a2bf-479a-8166-114ae8a9bd92","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_iskola-bombafenyegetes-bombariado-magyar-iszlam-kozosseg-elitelo-kozlemeny","timestamp":"2025. január. 23. 17:46","title":"Elítélte az Allah nevében küldött bombafenyegetéseket a Magyar Iszlám Közösség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce922f2-0334-4219-9b4b-b05b100f8410","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Erről az Unió gazdaságpolitikai biztosa beszélt Davosban a Reutersnek adott interjújában.","shortLead":"Erről az Unió gazdaságpolitikai biztosa beszélt Davosban a Reutersnek adott interjújában.","id":"20250123_Az-EU-hajlando-lenne-amerikai-fegyvert-es-energiat-vasarolni-hogy-elkerulje-a-vamokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ce922f2-0334-4219-9b4b-b05b100f8410.jpg","index":0,"item":"0d5915e6-4f72-4007-b7e8-0f317b114234","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250123_Az-EU-hajlando-lenne-amerikai-fegyvert-es-energiat-vasarolni-hogy-elkerulje-a-vamokat","timestamp":"2025. január. 23. 15:20","title":"Az EU hajlandó lenne amerikai fegyvert és energiát vásárolni, hogy elkerülje a vámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400108be-9b19-4fae-ba48-037ff00e5d5b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kiszivárgott belső dokumentumok szerint izraeli oldalról több kérés is érkezett a Google-höz, hogy nagyobb hozzáférést biztosítson a mesterséges intelligenciához. A technológiát valószínűleg az izraeli–palesztin háborúban használta fel a hadsereg.","shortLead":"A kiszivárgott belső dokumentumok szerint izraeli oldalról több kérés is érkezett a Google-höz, hogy nagyobb...","id":"20250122_google-mesterseges-intelligencia-izraeli-hadsereg-nimbus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/400108be-9b19-4fae-ba48-037ff00e5d5b.jpg","index":0,"item":"ca939095-bb10-4733-97c7-7ccc72318c4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_google-mesterseges-intelligencia-izraeli-hadsereg-nimbus","timestamp":"2025. január. 22. 16:42","title":"Hozzáférést adhatott a Google az izraeli hadseregnek a cég mesterséges intelligenciájához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]