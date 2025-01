Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"41c94373-35f8-40c8-8aa6-c092e9ef0cf8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tóth Péter korábban apja munkáját segítette a baloldali fellegvárnak számító XIII. kerületben, de dolgozott a 2014-es időközin győztes, független Kész Zoltánnak is.","shortLead":"Tóth Péter korábban apja munkáját segítette a baloldali fellegvárnak számító XIII. kerületben, de dolgozott a 2014-es...","id":"20250122_Toth-Jozsef-MSZP-s-polgarmester-fia-lesz-a-Tisza-Part-kampanyfonoke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41c94373-35f8-40c8-8aa6-c092e9ef0cf8.jpg","index":0,"item":"36d0d0a3-148b-4ae8-b18f-452b08d632e7","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_Toth-Jozsef-MSZP-s-polgarmester-fia-lesz-a-Tisza-Part-kampanyfonoke","timestamp":"2025. január. 22. 08:49","title":"Tóth József MSZP-s polgármester fia lesz a Tisza Párt kampányfőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ab53c8-d0c5-4efe-a111-b604f4c1d893","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Négy darab sportos bajor prémium modellt kaptak nemrégiben a rendőrök. ","shortLead":"Négy darab sportos bajor prémium modellt kaptak nemrégiben a rendőrök. ","id":"20250122_Maris-osszetort-az-egyik-vadonatuj-rendor-BMW-Debrecenben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36ab53c8-d0c5-4efe-a111-b604f4c1d893.jpg","index":0,"item":"55351b32-1f68-4cac-9c3e-528eec5ab02b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250122_Maris-osszetort-az-egyik-vadonatuj-rendor-BMW-Debrecenben","timestamp":"2025. január. 22. 08:14","title":"Máris összetört az egyik vadonatúj rendőrségi BMW Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65be9af0-19e2-49fe-8404-a65b8b83b77d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy kommunista csoport vállalta magára az akciót.","shortLead":"Egy kommunista csoport vállalta magára az akciót.","id":"20250122_olaszorszag-milano-elon-musk-karlenites-felakasztott-babu-benito-mussolini","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65be9af0-19e2-49fe-8404-a65b8b83b77d.jpg","index":0,"item":"06371b64-5229-4d56-9515-85f47cd572cd","keywords":null,"link":"/elet/20250122_olaszorszag-milano-elon-musk-karlenites-felakasztott-babu-benito-mussolini","timestamp":"2025. január. 22. 15:09","title":"Elon Muskot ábrázoló bábut akasztottak fel azon a milánói téren, ahol egykor Benito Mussolini holttestét is felhúzták – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27464658-0bbe-4f1f-a200-7093a5bb010e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A toplista élén német modellek, ráadásul tisztán elektromos hajtású kocsik találhatók.","shortLead":"A toplista élén német modellek, ráadásul tisztán elektromos hajtású kocsik találhatók.","id":"20250122_toplista-ezek-most-a-legjobb-es-legrosszabb-uj-autok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27464658-0bbe-4f1f-a200-7093a5bb010e.jpg","index":0,"item":"a2d0b121-146c-434f-aca9-deab627061fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20250122_toplista-ezek-most-a-legjobb-es-legrosszabb-uj-autok","timestamp":"2025. január. 22. 06:41","title":"Toplista: ezek most a legjobb és legrosszabb új autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aadaebc8-af55-494a-b910-9ff7ea3f7ce1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az önkéntes nyugdíjpénztári alapok több mint fele két számjegyű hozamot ért el tavaly, a rekorder 30 százaléknál is többet emelkedett. Még a legkiszámíthatóbb portfóliók is megverték az inflációt.","shortLead":"Az önkéntes nyugdíjpénztári alapok több mint fele két számjegyű hozamot ért el tavaly, a rekorder 30 százaléknál is...","id":"20250123_alomhozam-onkentes-nyugdijpenztar-inflacio-folott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aadaebc8-af55-494a-b910-9ff7ea3f7ce1.jpg","index":0,"item":"9da16c5e-e4d9-4844-8abd-d706d06db798","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250123_alomhozam-onkentes-nyugdijpenztar-inflacio-folott","timestamp":"2025. január. 23. 07:43","title":"Álomhozamot termelnek a nyugdíjpénztárak, a kormány mégis azt szeretné, ha elköltenénk lakásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aceea1a-f717-463f-b2e7-fac5a1dba6c4","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Az ügyészségi gyanúsításnak köszönhetően eltávolíthatják az uniós pénzek elköltésén őrködő Integritás Hatóság elnökét, nem sokkal azután, hogy éppen Rogán Antal propagandagépezetét kezdte vizsgálni. Mindez akkor történik, amikor Orbán Viktor a Brüsszel elleni támadás második fázisát hirdette meg. ","shortLead":"Az ügyészségi gyanúsításnak köszönhetően eltávolíthatják az uniós pénzek elköltésén őrködő Integritás Hatóság elnökét...","id":"20250122_hvg-megelozo-csalas-orban-csataja-brusszellel-integritas-hatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8aceea1a-f717-463f-b2e7-fac5a1dba6c4.jpg","index":0,"item":"ff4f986b-5489-4207-b1c1-4252eb96899e","keywords":null,"link":"/360/20250122_hvg-megelozo-csalas-orban-csataja-brusszellel-integritas-hatosag","timestamp":"2025. január. 22. 06:30","title":"Belső aknamunka vezethetett az Integritás Hatóság elnökének meggyanúsításához, de van egy ok, amiért nagyon is kapóra jön a NER-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513cce50-d271-42e4-afe6-f99e4bc2bc5e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai Lonestar Data Holdings évek óta tervezi, hogy adatközpontot hoz létre a Hold felszínén. Erre hamarosan sor kerülhet.","shortLead":"Az amerikai Lonestar Data Holdings évek óta tervezi, hogy adatközpontot hoz létre a Hold felszínén. Erre hamarosan sor...","id":"20250122_adatkozpont-telepitese-a-holdra-lonestar-spacex","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/513cce50-d271-42e4-afe6-f99e4bc2bc5e.jpg","index":0,"item":"c71ee732-d12a-48ee-864b-2af35a5fb715","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_adatkozpont-telepitese-a-holdra-lonestar-spacex","timestamp":"2025. január. 22. 15:03","title":"Adatközpontokat telepítenek a Holdra, februárban indulhat az első","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a236eeb9-cfba-4ce5-aff4-b75ca6837de0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A világ legnagyobb, naperőművet és akkumulátoros energiatárolót kombináló rendszerét építi fel Abu Dhabiban CATL és az Egyesült Arab Emirátus-beli Masdar. A rekorder rendszer 5,2 GW napenergia- és 19 GWh energiatároló-kapacitást nyújt majd.","shortLead":"A világ legnagyobb, naperőművet és akkumulátoros energiatárolót kombináló rendszerét építi fel Abu Dhabiban CATL és...","id":"20250123_catl-masdar-vilag-legnagyobb-energiatarolo-rendszere-abu-dhabi-tener","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a236eeb9-cfba-4ce5-aff4-b75ca6837de0.jpg","index":0,"item":"df567197-b71a-4d06-a443-4d9b2d0749fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_catl-masdar-vilag-legnagyobb-energiatarolo-rendszere-abu-dhabi-tener","timestamp":"2025. január. 23. 06:03","title":"2360 milliárd forintból megépíti a világ legnagyobb energiatároló rendszerét a CATL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]