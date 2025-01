A szlovén állam 44 000 euró, vagyis 18 millió forintnyi kártérítést fizetett Janez Jansa volt kormányfőnek (címlapképünkön), akit korábban börtönbüntetésre ítéltek egy hadiipari ügyletben játszott feltételezett szerepe miatt. Az ítéletet hatályon kívül helyzeték és újratárgyalást rendeltek el, később azonban az ügy elévült.

A volt kormányfő a 2014-es parlamenti választások előtt 145 napot töltött börtönben, mert a vád szerint miniszterelnöksége idején – 2004 és 2008 között – törvényellenes üzletet kötött, és kenőpénzt fogadott el a finn Patria cégtől páncélozott harcjárművek beszerzésében.

Jansa szerint koncepciós per folyt ellene, amellyel ellenfelei meg akarták akadályozni, hogy újra győzzön a választásokon.

A bíróság 2014-ben hozott elmarasztaló ítéletet az ügyében, jogerősen két évi börtönbüntetésre és pénzbírságra ítélték. A politikus az év júniusában vonult börtönbe, ennek ellenére egy hónappal később megválasztották parlamenti képviselőnek. Jansa szolgálati gépkocsival, rendőri felügyelet nélkül járt be a börtönből a parlament üléseire. Néhány hónappal később, decemberben helyezték szabadlábra, mert eljárási hibákra hivatkozva panasszal élt az alkotmánybíróságnál.

Az alkotmánybíróság 2015 áprilisában hatályon kívül helyezte a rá kiszabott ítéletet, és újratárgyalást rendelt el, a ljubljanai bíróság azonban később úgy döntött, hogy az ügy elévült. Ezt követően Jansa 900 ezer euró kártérítést követelt az államtól, az ellene folyó, szerinte koncepciós per miatt. Az N1 hírcsatornának a védelmi minisztérium megerősítette, hogy a 44 ezer eurót már csütörtökön átutalták a volt kormányfőnek. A részleges kártérítésről a kranji kerületi bíróság döntött, a per egy része továbbra is folyamatban van.