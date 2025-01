Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c091ce75-e6fd-4ebe-853e-3face8e63324","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Berobbant a DeepSeek diszkont modellje, mire a jóval költségesebb megoldásokat szállító nagy techcégek részvényei beszakadtak.","shortLead":"Berobbant a DeepSeek diszkont modellje, mire a jóval költségesebb megoldásokat szállító nagy techcégek részvényei...","id":"20250127_DeepSeek-mesterseges-intelligencia-olcso-kinai-MI-modell-zuhano-nyugati-techreszvenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c091ce75-e6fd-4ebe-853e-3face8e63324.jpg","index":0,"item":"9a5ed5ac-13bb-49c5-a478-bafe924667c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250127_DeepSeek-mesterseges-intelligencia-olcso-kinai-MI-modell-zuhano-nyugati-techreszvenyek","timestamp":"2025. január. 27. 14:31","title":"Egy olcsó kínai megoldás épp alapjaiban rengeti meg a globális MI-piacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1605a1f4-7502-4889-ab19-6b0c6c9c79a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még egy mentőhelikopter is érkezett az állítólagos helyszínre. ","shortLead":"Még egy mentőhelikopter is érkezett az állítólagos helyszínre. ","id":"20250127_baleset-bejelentes-vaklarma-omsz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1605a1f4-7502-4889-ab19-6b0c6c9c79a7.jpg","index":0,"item":"320e22a7-f377-4cb6-8edb-327e979f56ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20250127_baleset-bejelentes-vaklarma-omsz","timestamp":"2025. január. 27. 09:17","title":"Hatalmas balesetről értesítették az Országos Mentőszolgálatot, egy szó sem volt belőle igaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ac2d4e-b7ff-4721-a6cb-6a720d0551a5","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az ÖVP szakadékba zuhant. Önmagát veri szét és ez, párosulva a baloldal gyengeségével, töri az utat a demokrácia rablólovagjai számára a tekintélyuralmi állam felé – írja Wolfgang Müller-Funk.","shortLead":"Az ÖVP szakadékba zuhant. Önmagát veri szét és ez, párosulva a baloldal gyengeségével, töri az utat a demokrácia...","id":"20250127_ausztria-lapszemle-koztarsasag-fpo-kickl","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08ac2d4e-b7ff-4721-a6cb-6a720d0551a5.jpg","index":0,"item":"12c65d53-ce44-42d7-bf00-83f5bcbe767c","keywords":null,"link":"/360/20250127_ausztria-lapszemle-koztarsasag-fpo-kickl","timestamp":"2025. január. 27. 15:30","title":"Osztrák tudós: Ausztria afelé tart, hogy megszűnjön a jelenlegi köztársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök közölte, szerinte az Egyesült Államok megszerzi a Grönland feletti ellenőrzést. Azt is hozzátette, hogy a Dániához tartozó hatalmas szigeten élő 57 ezer ember velük akar tartani.","shortLead":"Az amerikai elnök közölte, szerinte az Egyesült Államok megszerzi a Grönland feletti ellenőrzést. Azt is hozzátette...","id":"20250126_Trump-szerint-a-gronlandiak-az-USA-hoz-akarnak-tartozni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56.jpg","index":0,"item":"b00631c7-3506-4a94-890e-afd03d54fec4","keywords":null,"link":"/vilag/20250126_Trump-szerint-a-gronlandiak-az-USA-hoz-akarnak-tartozni","timestamp":"2025. január. 26. 08:26","title":"Trump szerint a grönlandiak az USA-hoz akarnak tartozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6541b7-c1a2-451b-a310-328c1786171d","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Nem tartotta be a határidőt és átlépte a tervezett költségvetést a kivitelező cég, amelynek tulajdonosa a jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám köréhez tartozik.","shortLead":"Nem tartotta be a határidőt és átlépte a tervezett költségvetést a kivitelező cég, amelynek tulajdonosa a jegybankelnök...","id":"20250126_hvg-mnb-szekhazfelujitas-raw-development-somlai-balint-matolcsy-adam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed6541b7-c1a2-451b-a310-328c1786171d.jpg","index":0,"item":"f73efbaa-5c36-4817-a1bb-7f02b7bb9dd6","keywords":null,"link":"/360/20250126_hvg-mnb-szekhazfelujitas-raw-development-somlai-balint-matolcsy-adam","timestamp":"2025. január. 26. 11:00","title":"A lelépő Matolcsy Györgynek van miért aggódnia az MNB-székház felújításának számvevőszéki vizsgálata miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4c83c4-4c10-4af5-a8ec-97788f5779ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendőrök, NAV-nyomozók és a kormányhivatal munkatársai is megjelentek a filmforgatásnak álcázott bulin, vagyis az álca lelepleződött.","shortLead":"Rendőrök, NAV-nyomozók és a kormányhivatal munkatársai is megjelentek a filmforgatásnak álcázott bulin, vagyis az álca...","id":"20250127_Titkos-neonaci-bulinak-vetettek-veget-a-rendorok-Budaorson","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b4c83c4-4c10-4af5-a8ec-97788f5779ab.jpg","index":0,"item":"6174e86b-4418-4dd2-ba7b-6cdf6ff60414","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_Titkos-neonaci-bulinak-vetettek-veget-a-rendorok-Budaorson","timestamp":"2025. január. 27. 09:29","title":"Titkos neonáci bulinak vetettek véget a rendőrök Budaörsön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80033d60-0b7c-48dc-9c6c-71007ea45c60","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Összeszedtük mindazt, amit a Rákosrendezőn tervezett Mini-Dubaj beruházás kapcsán tudni lehet, és érdemes. ","shortLead":"Összeszedtük mindazt, amit a Rákosrendezőn tervezett Mini-Dubaj beruházás kapcsán tudni lehet, és érdemes. ","id":"20250126_rakosrendezo-mini-dubaj-grand-budapest-eagle-hills-budapest-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80033d60-0b7c-48dc-9c6c-71007ea45c60.jpg","index":0,"item":"7e5df081-d6d5-4c23-8c13-3397d980bd8e","keywords":null,"link":"/itthon/20250126_rakosrendezo-mini-dubaj-grand-budapest-eagle-hills-budapest-ebx","timestamp":"2025. január. 26. 17:00","title":"Elveszítette a fonalat a Mini-Dubaj ügyben? Most mindent elmagyarázunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy új pszichoaktív anyagnak minősülő szert árult a férfi.","shortLead":"Egy új pszichoaktív anyagnak minősülő szert árult a férfi.","id":"20250127_14-ev-alatti-gyereknek-is-adott-el-kabitoszert-egy-diler-akit-most-fogtak-el-a-rendorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"9a207b83-f0d8-4cb4-b7d6-279a0e3f7fd1","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_14-ev-alatti-gyereknek-is-adott-el-kabitoszert-egy-diler-akit-most-fogtak-el-a-rendorok","timestamp":"2025. január. 27. 08:24","title":"14 év alatti gyereknek is adott el kábítószert egy díler, akit most fogtak el a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]