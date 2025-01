Az amerikai élelmiszer-biztonság javítását, a betegségmegelőzés előtérbe helyezését és a krónikus betegségek elleni fellépést ígérte ifjabb Robert F. Kennedy amerikai egészségügyiminiszter-jelölt szenátusi meghallgatásának első napján.

A jelölt nyitóbeszédét azzal a kijelentéssel kezdte, hogy nem oltásellenes, hanem az oltásbiztonságot támogatja. Az MTI szerint azt is közölte, hogy meggyőződése szerint az oltások életbevágóan fontosak az egészségügyben, valamint megjegyezte, hogy minden gyermeke részesült oltásokban. Robert F. Kennedy a nyitómondatokkal azokra az őt érintő híresztelésekre reagált, hogy általánosságban ellenezné az oltásokat.

Demokrata szenátorok kérdéseikkel a jelöltet korábbi állításaival szembesítették, amelyek többi között a koronavírus elleni oltások biztonságát, gyerekekre gyakorolt hatását érintették a világjárvány idején, valamint további a járványos megbetegedésekre vonatkoztak. A meghallgatást a hallgatóság soraiból a közönség egyes tagjai többször hangosan bekiabálásokkal szakították meg.

A szenátorok kérdései már csak azért is megalapozottak voltak, mert Kennedy korábban többször is azt állította, hogy a gyermekkori kötelező védőoltások autizmust okoznak, amit azonban a tudósok cáfoltak. Emellett még kampánya során Trump ígéretet tett arra is, hogy ha ő lesz az elnök, be lehet tiltani a kötelező védőoltásokat, amit éppen Kennedy kinevezésével támasztott alá. Trump emellett Kennedy azon szándékával is egyetért, miszerint be kell tiltani a fluor alkalmazását a vízellátásban.

Robert F. Kennedy kifejtette, hogy az Egyesült Államok súlyos egészségügyi problémákkal küzd, amelyekkel “őszinte szembenézést” sürgetett.

“Az Egyesült Államokban az egészségi állapotok rosszabbak, mint minden más fejlett országban, annak ellenére is, hogy sokkal többet költ egészségügyre – legalább kétszer annyit, de esetenként háromszor akkora összeget” – fogalmazott. Bár ezt nem említette, a komoly problémákra utal például, hogy a legnagyobb amerikai egészségbiztosító igazgatójának meggyilkolását sok százezer amerikai ünnepelte. Az amerikai egészségügy helyzetét ebben a cikkünkben részleteztük:

Miért ünnepli most sok százezer amerikai a legnagyobb egészségbiztosító igazgatójának meggyilkolását? A UnitedHealthcare sokak szerint különösen rosszul bánik az ügyfelekkel, a most a nyílt utcán agyonlőtt Brian Thompson vezérigazgatóban pedig a világ legdrágább és legigazságtalanabb egészségügyi rendszerének megtestesülését láthatták.

Robert Kennedy Jr., amennyiben a szenátus megerősíti kinevezését, egészségügyi miniszterként 90 ezer embert foglalkoztató szövetségi intézményhálózatot irányít majd, amelynek éves költségvetése 1700 milliárd dollár. A minisztériumhoz tartozik a többi között a Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ, az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi hivatal, valamint az Nemzeti Egészségügyi Intézet.

Donald Trump egészségügyiminiszter-jelöltje környezetvédelmi aktivistaként és ügyvédként ismert. 2023-ban a Demokrata Párt színeiben szándékozott elindulni a párton belüli előválasztáson Joe Bidennel szemben. Végül független jelöltként jelentette be indulását, majd 2024 nyarán több államban Donald Trump javára visszalépett.

Robert F. Kennedy Jr. az 1968-ben meggyilkolt Robert F. Kennedy amerikai igazságügyi miniszter fia és az 1963-ben merényletben meggyilkolt John Fitzgerald Kennedy elnök unokaöccse.