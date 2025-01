Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bcf046b6-30c1-4299-885a-4bccc26daa86","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A KIM szerint az uniós átlagnál nálunk még mindig jóval alacsonyabb a gyermekek születésének száma.","shortLead":"A KIM szerint az uniós átlagnál nálunk még mindig jóval alacsonyabb a gyermekek születésének száma.","id":"20250131_kormany-bokros-csomag-gyerek-szuletes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcf046b6-30c1-4299-885a-4bccc26daa86.jpg","index":0,"item":"2e90249e-dbf7-4e43-876c-0c9686e5110d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_kormany-bokros-csomag-gyerek-szuletes-ebx","timestamp":"2025. január. 31. 19:05","title":"Megtalálta a bűnöst a kormány: a Bokros-csomag miatt születik kevesebb gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bcc9f89-a779-4980-8b87-1b485b7e99b8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A fő termelőnek számító Brazíliában a rossz termés miatt a szokásos 8 millió zsák helyett legfeljebb 500 ezer van készleten, további áremelkedés várható.","shortLead":"A fő termelőnek számító Brazíliában a rossz termés miatt a szokásos 8 millió zsák helyett legfeljebb 500 ezer van...","id":"20250130_kave-dragulas-brazilia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3bcc9f89-a779-4980-8b87-1b485b7e99b8.jpg","index":0,"item":"0a397b43-75a7-4eaa-bc35-13b57eb607d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_kave-dragulas-brazilia","timestamp":"2025. január. 30. 10:35","title":"Megjött a feketeleves: durván drágul a kávé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09084703-11a0-4115-b465-73388d2f7f88","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az 1000 lóerőnél erősebb plugin hibrid Lamborghini Revuelto külseje most egy kicsit még vadabb lett.","shortLead":"Az 1000 lóerőnél erősebb plugin hibrid Lamborghini Revuelto külseje most egy kicsit még vadabb lett.","id":"20250130_lopakodo-vadaszgepek-ihlettek-a-legujabb-lamborghini-revuelto-tuning","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09084703-11a0-4115-b465-73388d2f7f88.jpg","index":0,"item":"1a0954a8-eb01-4f32-a8f4-e98719fc16c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250130_lopakodo-vadaszgepek-ihlettek-a-legujabb-lamborghini-revuelto-tuning","timestamp":"2025. január. 30. 06:41","title":"Lopakodó vadászgépek ihlették a legújabb Lamborghinit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e95411-8549-4138-8831-e4e37387cc58","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Európa, a világ második legnagyobb elektromosjármű-piaca visszatér az eladások növekedéséhez – jósolja egy kutatócég. ","shortLead":"Európa, a világ második legnagyobb elektromosjármű-piaca visszatér az eladások növekedéséhez – jósolja egy kutatócég. ","id":"20250131_2025-ben-rekordmertekben-nohet-a-plug-in-es-villanyautopiac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60e95411-8549-4138-8831-e4e37387cc58.jpg","index":0,"item":"6837aed3-74e3-44ba-8bff-fc864acc192c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250131_2025-ben-rekordmertekben-nohet-a-plug-in-es-villanyautopiac","timestamp":"2025. január. 31. 08:35","title":"2025-ben rekordmértékben nőhet a plug-in- és villanyautó-piac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dbd2880-b9c2-4057-b30a-100bd32a65e1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A külgazdasági és külügyminiszter szerint a márciusi szankciós szavazásnál voksolhat másként Magyarország, ha az Európai Bizottság nem tartja be az ígéreteit.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter szerint a márciusi szankciós szavazásnál voksolhat másként Magyarország, ha...","id":"20250131_szijjarto-peter-brusszel-szankcios-szavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dbd2880-b9c2-4057-b30a-100bd32a65e1.jpg","index":0,"item":"c839da05-7846-4e04-9571-26c20ae403b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_szijjarto-peter-brusszel-szankcios-szavazas","timestamp":"2025. január. 31. 16:48","title":"Szijjártó: Ha Brüsszel nem tartja be az ígéreteit, akkor magukra vessenek a szankciós szavazásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fb76264-95cf-460f-a770-27d9b74a7e0c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ellenzéki képviselők közül nem mindenki szavazott a törvényjavaslatról, így nem ment át a tervezet.","shortLead":"Az ellenzéki képviselők közül nem mindenki szavazott a törvényjavaslatról, így nem ment át a tervezet.","id":"20250131_nemet-parlament-migracios-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fb76264-95cf-460f-a770-27d9b74a7e0c.jpg","index":0,"item":"53a0ba59-7b02-4ac6-8c71-0385563cd5c6","keywords":null,"link":"/vilag/20250131_nemet-parlament-migracios-torveny","timestamp":"2025. január. 31. 18:09","title":"Elbukott a német parlament előtt a migrációs törvény, ami miatt Orbán azt hitte, egy klubba kerül Németországgal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e623690b-05d8-4d7d-927c-b36ef46d105b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megírtuk, hogy lejártak a szoftverek, kifogyott a nyomtatópapír a nemzeti könyvtárban. Demeter Szilárd reagált.","shortLead":"Megírtuk, hogy lejártak a szoftverek, kifogyott a nyomtatópapír a nemzeti könyvtárban. Demeter Szilárd reagált.","id":"20250130_Demeter-Szilard-reagalt-sulyos-anyagi-gondokkal-kuzdenek-az-altala-iranyitott-kozgyujtemenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e623690b-05d8-4d7d-927c-b36ef46d105b.jpg","index":0,"item":"78c2b357-8b49-4d68-845f-98da84fbb9c3","keywords":null,"link":"/kultura/20250130_Demeter-Szilard-reagalt-sulyos-anyagi-gondokkal-kuzdenek-az-altala-iranyitott-kozgyujtemenyek","timestamp":"2025. január. 30. 08:55","title":"Demeter Szilárd reagált a HVG értesüléseire, hogy súlyos gondokkal küzdenek az általa irányított közgyűjtemények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e7a59ee-6450-49c6-9237-7d7aaa2b543d","c_author":"Szabó M. István","category":"360","description":"Az áramtermelés és a közlekedés dekarbonizációja mellett elindult egy újabb fontos klímavédelmi rendszer-átalakítási program: a hagyományosan nagy szennyezőnek számító acélipar karbon­lábnyomának csökkentése. A hangsúly a zöldacélra kerül át, de nem mindegy, hogy ki mikor vált.","shortLead":"Az áramtermelés és a közlekedés dekarbonizációja mellett elindult egy újabb fontos klímavédelmi rendszer-átalakítási...","id":"20250130_fenntarthato-fejlodes-2025-aceltermeles-zold-technologia-klimavedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e7a59ee-6450-49c6-9237-7d7aaa2b543d.jpg","index":0,"item":"1c709420-a901-4caa-9766-ea921200ec16","keywords":null,"link":"/360/20250130_fenntarthato-fejlodes-2025-aceltermeles-zold-technologia-klimavedelem","timestamp":"2025. január. 30. 18:08","title":"Nagy jövőt jósolnak a zöldacélnak, évente megduplázódhat a termelés a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]