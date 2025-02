Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0051f404-5403-47b0-a488-2b281ef7d773","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Elérhetővé váltak az adatok: csütörtök délben épp két paksi blokk teljesítményét meghaladó áramot termeltek a családi házak tetejére szerelt kiserőművek.","shortLead":"Elérhetővé váltak az adatok: csütörtök délben épp két paksi blokk teljesítményét meghaladó áramot termeltek a családi...","id":"20250130_haztartasi-napelemek-napenergia-megujulo-energia-hmke-termeles-adatai-mavir-energiatermeles-paks-ii-gaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0051f404-5403-47b0-a488-2b281ef7d773.jpg","index":0,"item":"42e22a18-fc0f-4c45-bb4c-c24e9ef62da7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_haztartasi-napelemek-napenergia-megujulo-energia-hmke-termeles-adatai-mavir-energiatermeles-paks-ii-gaz","timestamp":"2025. január. 30. 13:33","title":"Míg a paksi erőműre várunk, egy Paksnak beillő erőmű zümmög a házaink tetején, és épp csúcsra pörgeti a szikrázó idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea555878-58d2-4cec-aed9-3279b7043bad","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Huawei Mate XT normál mobilként, kompakt tabletként és hatalmas táblagépként egyaránt használható. Testközelből ismerkedtünk meg a méregdrága kínai csodamobillal, és annak kistestvérével, a szintén hajlítható Mate X6-tal.","shortLead":"A Huawei Mate XT normál mobilként, kompakt tabletként és hatalmas táblagépként egyaránt használható. Testközelből...","id":"20250130_haromfele-hajlithato-duplan-nyithato-mobil-huawei-mate-xt-x6-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea555878-58d2-4cec-aed9-3279b7043bad.jpg","index":0,"item":"9677a556-9031-4271-a058-81b90df4f9ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_haromfele-hajlithato-duplan-nyithato-mobil-huawei-mate-xt-x6-teszt-velemeny","timestamp":"2025. január. 30. 11:03","title":"Ez egy valóban forradalmian új mobil: kezünkben a háromba hajlítható Huawei Mate XT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d12e0e-dd54-49b8-997b-93cf28b83c8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csütörtök délelőtt kiürítették az épületet, és a mentőautókat Fonyódra költöztették.","shortLead":"Már csütörtök délelőtt kiürítették az épületet, és a mentőautókat Fonyódra költöztették.","id":"20250131_Beomlott-a-Balatonlellei-Mentoallomas-fala-nem-serult-meg-senki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90d12e0e-dd54-49b8-997b-93cf28b83c8a.jpg","index":0,"item":"d13997ae-db28-4856-94a7-9030dabc369a","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_Beomlott-a-Balatonlellei-Mentoallomas-fala-nem-serult-meg-senki","timestamp":"2025. január. 31. 21:40","title":"Beomlott a Balatonlellei Mentőállomás fala, nem sérült meg senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71001c5b-f271-4ea3-8ca5-b54edaddecba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A csere helyszíne Hán Júnisz volt, ahol palesztinok tömege várta a túszokat.","shortLead":"A csere helyszíne Hán Júnisz volt, ahol palesztinok tömege várta a túszokat.","id":"20250130_izrael-tuszok-szabadulas-halasztas-palesztin-tomeg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71001c5b-f271-4ea3-8ca5-b54edaddecba.jpg","index":0,"item":"77fa3398-163d-4d4b-9080-65f699a25479","keywords":null,"link":"/vilag/20250130_izrael-tuszok-szabadulas-halasztas-palesztin-tomeg","timestamp":"2025. január. 30. 16:13","title":"A túszok átadása körüli káosz miatt leállította a fogolycserét Izrael","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06161f6a-9458-4155-81c2-d138daf8a34e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A városnéző buszok után a szállodaüzemeltetésben is bővíti a kínálatot az Orbán-kormánnyal jó kapcsolatokat ápoló jordán üzletember, Hamdan Zakarya.","shortLead":"A városnéző buszok után a szállodaüzemeltetésben is bővíti a kínálatot az Orbán-kormánnyal jó kapcsolatokat ápoló...","id":"20250130_hvg-Hamdan-Zakarya-jordaniai-Orban-kormany-varosnezo-buszok-szallodauzemeltetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06161f6a-9458-4155-81c2-d138daf8a34e.jpg","index":0,"item":"f2a09b3a-26e2-444a-a6e4-4ad5067103e7","keywords":null,"link":"/360/20250130_hvg-Hamdan-Zakarya-jordaniai-Orban-kormany-varosnezo-buszok-szallodauzemeltetes","timestamp":"2025. január. 30. 15:26","title":"A budapesti hop on, hop offos jordániai vállalkozó belevág a szállodaüzemeltetésbe is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ed3a310-028f-410f-9658-91763952456a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ki gondolná, hogy 2025-ben még ilyen egyszerű trükkök működnek.","shortLead":"Ki gondolná, hogy 2025-ben még ilyen egyszerű trükkök működnek.","id":"20250130_Bolgar-kamionos-magnes-menetiro-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ed3a310-028f-410f-9658-91763952456a.jpg","index":0,"item":"9582dd35-e1b5-48ec-aa85-78b3d65f9239","keywords":null,"link":"/cegauto/20250130_Bolgar-kamionos-magnes-menetiro-video","timestamp":"2025. január. 30. 16:51","title":"Klasszikus módszerrel buherálta meg a menetidő-számlálót egy bolgár kamionos, de lebukott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d25e25c-a78d-4b5b-8151-90d16dda1736","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Rekorddöntésre készülnek vele. ","shortLead":"Rekorddöntésre készülnek vele. ","id":"20250130_Epitett-egy-Batmobilt-a-Renault-de-ez-nem-filmes-auto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d25e25c-a78d-4b5b-8151-90d16dda1736.jpg","index":0,"item":"79da7057-1ace-4c59-8a53-8eee1fc62c1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250130_Epitett-egy-Batmobilt-a-Renault-de-ez-nem-filmes-auto","timestamp":"2025. január. 30. 19:23","title":"Épített egy Batmobilt a Renault, de ez sokkal komolyabb, mint egy filmes autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eedc67d3-306d-488a-8cca-10635622ce42","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem, ezúttal kivételesen nem egy újabb VW-alapú elektromos fejlesztést mutatott be a Ford.","shortLead":"Nem, ezúttal kivételesen nem egy újabb VW-alapú elektromos fejlesztést mutatott be a Ford.","id":"20250131_megazilla-20-73-literes-1000-loeros-uj-benzinpusztito-a-fordtol-v8-kompresszor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eedc67d3-306d-488a-8cca-10635622ce42.jpg","index":0,"item":"c1c2a7fd-1977-4566-b80d-51133085e02d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250131_megazilla-20-73-literes-1000-loeros-uj-benzinpusztito-a-fordtol-v8-kompresszor","timestamp":"2025. január. 31. 07:59","title":"Megazilla 2.0: 7,3 literes 1000 lóerős új benzinpusztító a Fordtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]