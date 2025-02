Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0fd58d31-25da-4acc-8bed-bc4ae58ccfe7","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A Hainan Airlines Kőbányán aktivizálta magát.","shortLead":"A Hainan Airlines Kőbányán aktivizálta magát.","id":"20250222_hvg-fioktelepet-nyitott-cegvilag-hainan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fd58d31-25da-4acc-8bed-bc4ae58ccfe7.jpg","index":0,"item":"f82d3afa-8eea-42aa-9d61-563672fd7368","keywords":null,"link":"/360/20250222_hvg-fioktelepet-nyitott-cegvilag-hainan","timestamp":"2025. február. 22. 08:40","title":"Már nem csak járatokat indít Budapestre a legnagyobb kínai magán-légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59ebf0a-1fac-4d25-b608-dff515ce342f","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"Az Európai Unió újabb bővítésének egyik fő motiválója a nyugati munkaerőhiány, de mi lesz akkor a kelet-európaiakkal?","shortLead":"Az Európai Unió újabb bővítésének egyik fő motiválója a nyugati munkaerőhiány, de mi lesz akkor a kelet-európaiakkal?","id":"20250221_agyelszivas-penzugy-kompenzalas-eu-bovites-munkaerohiany-mgyosz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a59ebf0a-1fac-4d25-b608-dff515ce342f.jpg","index":0,"item":"cef85adb-fe8c-46cc-bafc-756c0e99d582","keywords":null,"link":"/360/20250221_agyelszivas-penzugy-kompenzalas-eu-bovites-munkaerohiany-mgyosz","timestamp":"2025. február. 21. 09:34","title":"Az agyelszívás kompenzálása és az unió bővítése lenne a megoldás a munkaerőhiányra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcb47e21-12ff-4ac0-b8a6-cb9d77acfce5","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"A felhasználók egészségügyi adatainak orvosi pontosságú mérése és persze az értékek javítása áll több okostelefon-gyártó új fókuszában. A rendszer agya a mobil, az adatgyűjtéshez pedig sorra érkeznek a szokatlan dolgokra is képes kiegészítők.","shortLead":"A felhasználók egészségügyi adatainak orvosi pontosságú mérése és persze az értékek javítása áll több...","id":"20250221_hvg-egeszseg-plusz-okostelefonos-kiegeszito-vernyomasmero-ora-okosgyuru-eszkozok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcb47e21-12ff-4ac0-b8a6-cb9d77acfce5.jpg","index":0,"item":"e57b66d5-3db4-4f76-af2a-5571b6b54a4a","keywords":null,"link":"/360/20250221_hvg-egeszseg-plusz-okostelefonos-kiegeszito-vernyomasmero-ora-okosgyuru-eszkozok","timestamp":"2025. február. 21. 17:30","title":"„Csak egészség legyen meg térerő” – a szemünk előtt kezd komolyra fordulni a refrén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc57c63c-b990-4354-8171-e7829b92cd63","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A pápa február 14-i kórházba vonulása óta ez volt az első alkalom, hogy a Gemelli klinika orvosai a sajtónak nyilatkoztak. Az egyházfő kérte, hogy ne hallgassanak el semmit.","shortLead":"A pápa február 14-i kórházba vonulása óta ez volt az első alkalom, hogy a Gemelli klinika orvosai a sajtónak...","id":"20250221_ferenc-papa-eletveszely-sulyos-allapot-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc57c63c-b990-4354-8171-e7829b92cd63.jpg","index":0,"item":"20bff747-1e37-4d4c-9523-4abc5f7966dc","keywords":null,"link":"/elet/20250221_ferenc-papa-eletveszely-sulyos-allapot-ebx","timestamp":"2025. február. 21. 19:06","title":"Olasz orvosok: Ferenc pápa még nincs túl a veszélyen, súlyos az állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54678bee-a80c-4a4d-953f-d12fcddf62ac","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"„Nem tartja szakmailag indokoltnak” a kompetenciamérések feladatlapjainak érdemjeggyel való értékelését az Oktatási Hivatal. A Belügyminisztérium viszont pont erre készül.","shortLead":"„Nem tartja szakmailag indokoltnak” a kompetenciamérések feladatlapjainak érdemjeggyel való értékelését az Oktatási...","id":"20250221_kompetenciameres-osztalyzas-oktatasi-hivatal-tokeletesen-ellentmond-belugyminiszterium-rendelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54678bee-a80c-4a4d-953f-d12fcddf62ac.jpg","index":0,"item":"6b40abfa-0350-4b61-b8dc-069d9b246bb7","keywords":null,"link":"/elet/20250221_kompetenciameres-osztalyzas-oktatasi-hivatal-tokeletesen-ellentmond-belugyminiszterium-rendelet","timestamp":"2025. február. 21. 12:29","title":"Osztályozni a kompetenciamérést? Az Oktatási Hivatal oldala tökéletesen ellentmond Pintér Sándor rendeletének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acf985a7-acdf-442b-9000-1f1a6bf8cfc1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Némi késedelemmel és megkötésekkel ugyan, de immáron az Apple mobiljain is lehet koppintással vagy karikázással keresni.","shortLead":"Némi késedelemmel és megkötésekkel ugyan, de immáron az Apple mobiljain is lehet koppintással vagy karikázással keresni.","id":"20250221_google-bekarikazos-kereses-megjelenes-iphone-ios-chrome","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acf985a7-acdf-442b-9000-1f1a6bf8cfc1.jpg","index":0,"item":"2f2f8596-c333-46f7-8af3-8850703589c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250221_google-bekarikazos-kereses-megjelenes-iphone-ios-chrome","timestamp":"2025. február. 21. 13:03","title":"Az iPhone-okra is megérkezett a Google bekarikázós keresése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5652c776-f3f1-46a5-8c4c-d21ab1ce9072","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érezni fogjuk Trump visszatérésének hatását, de alapvetően magunknak kell rendbe tenni a gazdaságot – mondta Orbán Viktor a szokásos péntek reggeli interjúban a Kossuth Rádióban. Ismét beszélt a guruló dollárok helyett most már guruló eurókra hajtó, magukat jogvédőknek feltüntető szervezetekről, amelyek valójában manipulálni akarnak.","shortLead":"Érezni fogjuk Trump visszatérésének hatását, de alapvetően magunknak kell rendbe tenni a gazdaságot – mondta Orbán...","id":"20250221_orban-beszed-Kossuth-radio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5652c776-f3f1-46a5-8c4c-d21ab1ce9072.jpg","index":0,"item":"1539057e-ff3a-4f6f-b574-14848342c417","keywords":null,"link":"/itthon/20250221_orban-beszed-Kossuth-radio","timestamp":"2025. február. 21. 07:40","title":"Orbán: Itt a kamateső, ezért idén bátrabban költenek majd az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint az ukrán elnök eddig rosszul tárgyalt, ezért nem hívták meg a szaúdi találkozóra sem.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint az ukrán elnök eddig rosszul tárgyalt, ezért nem hívták meg a szaúdi találkozóra sem.","id":"20250221_trump-zelenszkij-beketargyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676.jpg","index":0,"item":"ec98c735-f85c-4a72-925a-f8b3480fb782","keywords":null,"link":"/vilag/20250221_trump-zelenszkij-beketargyalas","timestamp":"2025. február. 21. 21:05","title":"Trump: Nincs szükség Zelenszkijre a béketárgyalásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]