[{"available":true,"c_guid":"c1d4d886-f58c-48b3-bf18-d1f982f9939b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Négy év, négy korcsoport.","shortLead":"Négy év, négy korcsoport.","id":"20250224_Orban-Viktor-ketgyerekes-anyak-adomentessege-szja-mentesseg-utemterv-lepcsok-korosztalyok-bejelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1d4d886-f58c-48b3-bf18-d1f982f9939b.jpg","index":0,"item":"92b4998b-17eb-441b-93bc-0df8cbcbb197","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_Orban-Viktor-ketgyerekes-anyak-adomentessege-szja-mentesseg-utemterv-lepcsok-korosztalyok-bejelentes","timestamp":"2025. február. 24. 13:38","title":"Orbán Viktor bejelentette a pontos ütemtervet a kétgyerekes anyák adómentességére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ea6a4c-8b82-4d3b-91ea-67561752a348","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A videót az „ÉLJEN SOKÁ AZ IGAZI KIRÁLY” felirat kíséri.","shortLead":"A videót az „ÉLJEN SOKÁ AZ IGAZI KIRÁLY” felirat kíséri.","id":"20250224_Trump-elnok-Elon-Musk-meztelen-labfejet-nyalogatja-egy-deep-fake-videon-ami-Washingtonban-is-korbejart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50ea6a4c-8b82-4d3b-91ea-67561752a348.jpg","index":0,"item":"df0caaf3-0c57-4f6b-a603-d8f63296e76c","keywords":null,"link":"/elet/20250224_Trump-elnok-Elon-Musk-meztelen-labfejet-nyalogatja-egy-deep-fake-videon-ami-Washingtonban-is-korbejart","timestamp":"2025. február. 24. 21:46","title":"Trump elnök Elon Musk meztelen lábfejét nyalogatja egy deepfake-videón, amely Washingtonban is körbejárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d769af2-948e-4d58-a9cc-b83dbdb77800","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Dübörög tovább a Chrome nagy leszámolása, a Google böngészője lassan mindenkinél kikapcsolja a régi, Manifest V2 bővítményplatformra épülő alkalmazásokat – így a legismertebb reklámblokkolókat is. ","shortLead":"Dübörög tovább a Chrome nagy leszámolása, a Google böngészője lassan mindenkinél kikapcsolja a régi, Manifest V2...","id":"20250224_google-chrome-bongeszo-manifest-v3-regi-bovitmenyek-kikapcsolas-reklamblokkolok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d769af2-948e-4d58-a9cc-b83dbdb77800.jpg","index":0,"item":"fe323adc-f284-493f-ac00-ff13729d39d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250224_google-chrome-bongeszo-manifest-v3-regi-bovitmenyek-kikapcsolas-reklamblokkolok","timestamp":"2025. február. 24. 09:03","title":"Itt a vége: kikapcsolja a reklámblokkolókat a Chrome böngésző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f3786f-0e8b-4050-bfc9-90f74475fbbc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pilóta nem szenvedett maradandó sérüléseket, és az utasok is épségben megérkeztek.","shortLead":"A pilóta nem szenvedett maradandó sérüléseket, és az utasok is épségben megérkeztek.","id":"20250224_iberia-repulo-pilota-tarantula-csipes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6f3786f-0e8b-4050-bfc9-90f74475fbbc.jpg","index":0,"item":"14225c50-7d64-43cc-a798-b6792feb44e7","keywords":null,"link":"/vilag/20250224_iberia-repulo-pilota-tarantula-csipes","timestamp":"2025. február. 24. 13:15","title":"Tarantula csípte meg repülés közben az utasszállító pilótáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f4008f2-1d46-4193-8e95-157579b73557","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A lemezzel több mint ezer zenész tiltakozik a mesterséges intelligencia térhódítása ellen a zeneiparban.","shortLead":"A lemezzel több mint ezer zenész tiltakozik a mesterséges intelligencia térhódítása ellen a zeneiparban.","id":"20250225_mesterseges-intelligencia-nema-album-tiltakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f4008f2-1d46-4193-8e95-157579b73557.jpg","index":0,"item":"083efae3-bc2f-452f-9bb8-0227abc15223","keywords":null,"link":"/kultura/20250225_mesterseges-intelligencia-nema-album-tiltakozas","timestamp":"2025. február. 25. 11:04","title":"Egyetlen hangot sem lehet hallani rajta, mégis nagyon fontos album született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebbc3e1-ede1-48d5-8893-a983dc2685dd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nemzetgazdasági miniszter egy vállalkozói rendezvény megnyitóján beszélt.","shortLead":"A nemzetgazdasági miniszter egy vállalkozói rendezvény megnyitóján beszélt.","id":"20250224_ketgyermekes-anyak-szja-mentesseg-uj-reszlet-Nagy-Marton-NGM","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eebbc3e1-ede1-48d5-8893-a983dc2685dd.jpg","index":0,"item":"232aeeb7-ef4b-4f3c-aa0a-a3df066383a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_ketgyermekes-anyak-szja-mentesseg-uj-reszlet-Nagy-Marton-NGM","timestamp":"2025. február. 24. 09:48","title":"Új részletet osztott meg Nagy Márton a kétgyermekes anyáknak szóló szja-mentességről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ebd948-1267-4c18-af46-94e35ca638bb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Szerbiai Vasutak menedzsere mellett további személyek letartóztatása is folyamatban van.","shortLead":"A Szerbiai Vasutak menedzsere mellett további személyek letartóztatása is folyamatban van.","id":"20250224_Ujabb-embereket-tartoztattak-le-az-ujvideki-katasztrofa-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3ebd948-1267-4c18-af46-94e35ca638bb.jpg","index":0,"item":"404a9fb8-b300-4319-98af-ecdfab8ee1d2","keywords":null,"link":"/vilag/20250224_Ujabb-embereket-tartoztattak-le-az-ujvideki-katasztrofa-miatt","timestamp":"2025. február. 24. 11:14","title":"Újabb embereket tartóztattak le az újvidéki katasztrófa miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke reménykedik benne, hogy Németország gazdasága újra talpra tud állni.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke reménykedik benne, hogy Németország gazdasága újra talpra tud állni.","id":"20250224_magyar-peter-friedrich-merz-gyozelem-orban-elvtars","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5.jpg","index":0,"item":"7534764f-d238-4998-aaf5-e6dae32b78d1","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_magyar-peter-friedrich-merz-gyozelem-orban-elvtars","timestamp":"2025. február. 24. 11:37","title":"Magyar Péter Orbánt elvtársazva gratulált Friedrich Merz győzelméhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]