Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"156d05e1-f5a5-4320-91e8-428a939217a1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kiskereskedők megemelt alanyi áfa-mentessége miatt a nyugdíjasok sok esetben vissza sem fogják tudni igényelni az összeget, hiszen az értékesítést nem terheli adó. A könyvelők egyesületének van egy sokkal egyszerűbb javaslata is.","shortLead":"A kiskereskedők megemelt alanyi áfa-mentessége miatt a nyugdíjasok sok esetben vissza sem fogják tudni igényelni...","id":"20250223_","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/156d05e1-f5a5-4320-91e8-428a939217a1.jpg","index":0,"item":"e5c59d97-0089-43f3-8790-2a918de66241","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250223_","timestamp":"2025. február. 23. 13:09","title":"A nyugdíjasok áfa-visszatérítése alkalmas lesz a visszaélésekre a könyvelők szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f30434-dec4-4bc7-9632-7a7364a65f0d","c_author":"Székács Linda","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az egyiptomi kormány az elmúlt közel negyven évben többször tett kísérletet arra, hogy megreformálják Kairó szemétszállítását, ami viszont emberek tízezreinek megélhetését sodorná veszélybe. Azokét, akik számára épp a szeméthegyek jelentenek biztos anyagi forrást és stabil életet, de a lakosság más részei sem feltétlenül lelkesednek az intézményesített szemétszállításért. ","shortLead":"Az egyiptomi kormány az elmúlt közel negyven évben többször tett kísérletet arra, hogy megreformálják Kairó...","id":"20250223_egyiptom-kairo-szemet-zabbalok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41f30434-dec4-4bc7-9632-7a7364a65f0d.jpg","index":0,"item":"8559ca15-f15f-4cb7-9fa4-01ccbcd8d737","keywords":null,"link":"/zhvg/20250223_egyiptom-kairo-szemet-zabbalok","timestamp":"2025. február. 23. 14:13","title":"Ellepi a szemét a 22 milliós metropoliszt, és ez a lakosság egy részének éppen így jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6391850b-fa16-4965-ac60-64f5abeb46b0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hatalmasat ugrott egy átlagos februári hétvégéhez képest a Valentin-nap környéki időszak forgalma a magyar turizmusban.","shortLead":"Hatalmasat ugrott egy átlagos februári hétvégéhez képest a Valentin-nap környéki időszak forgalma a magyar turizmusban.","id":"20250222_valentin-nap-szalloda-turizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6391850b-fa16-4965-ac60-64f5abeb46b0.jpg","index":0,"item":"b9bb9934-9737-4047-96b2-cb65566ecce3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250222_valentin-nap-szalloda-turizmus","timestamp":"2025. február. 22. 15:34","title":"Nem csak a virágárusoknak volt nagy üzlet a Valentin-nap, hanem a szállodáknak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf38725c-1389-48a5-b021-349a549fd711","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntené az USA egészségügyi minisztere: az olcsó tömegkajákat üldözve egészségtelen zsírra cserélné az egészségesebb étolajokat. ","shortLead":"A fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntené az USA egészségügyi minisztere: az olcsó tömegkajákat üldözve egészségtelen...","id":"20250222_hvg-marhafaggyu-zsir-etolaj-magolajak-egeszseges-taplalkozas-robert-kennedy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf38725c-1389-48a5-b021-349a549fd711.jpg","index":0,"item":"eb57fad8-8b7d-4582-90f5-bfbd9c1743a7","keywords":null,"link":"/360/20250222_hvg-marhafaggyu-zsir-etolaj-magolajak-egeszseges-taplalkozas-robert-kennedy","timestamp":"2025. február. 22. 13:30","title":"Az új egészségvallás a marhafaggyú – kár, hogy a tudomány mást mond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e303a7-079e-4f6e-bf9a-aede14a16fb3","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"A napokban lesz 40 éve, hogy bemutatták Terry Gilliam sötét jövővízióját, a Brazilt, és a Gyalog galopp is évfordulós: a Monty Python első valódi mozifilmje idén 50 éves. A 84 éves rendezővel Zoomon interjúztunk.","shortLead":"A napokban lesz 40 éve, hogy bemutatták Terry Gilliam sötét jövővízióját, a Brazilt, és a Gyalog galopp is évfordulós...","id":"20250222_hvg-terry-gilliam-filmrendezo-interju-brazil-gyalog_galopp-egi-jelek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1e303a7-079e-4f6e-bf9a-aede14a16fb3.jpg","index":0,"item":"e7a4ad18-f300-4cc7-97d8-e19065d8ba3e","keywords":null,"link":"/360/20250222_hvg-terry-gilliam-filmrendezo-interju-brazil-gyalog_galopp-egi-jelek","timestamp":"2025. február. 22. 20:00","title":"Terry Gilliam a HVG-nek: Csoda, hogy befejeztük a Gyalog galopp forgatását, de végül azért túléltük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0e8f00c-aa17-45fa-862e-8ba72fe2bdcd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több felvétel is nyilvánosságra került, amelyen mankós orosz katonák harcolnak az ukrán fronton.","shortLead":"Több felvétel is nyilvánosságra került, amelyen mankós orosz katonák harcolnak az ukrán fronton.","id":"20250222_manko-katona-orosz-hadirokkant-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0e8f00c-aa17-45fa-862e-8ba72fe2bdcd.jpg","index":0,"item":"c952ad19-91c1-412a-a53c-cf441499535f","keywords":null,"link":"/vilag/20250222_manko-katona-orosz-hadirokkant-ukran-haboru","timestamp":"2025. február. 22. 17:51","title":"Visszaküldi a frontra a hadirokkantakat az orosz hadsereg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6911a486-62a3-479f-b759-eff8860f54b8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy ember meghalt a merényletben.","shortLead":"Egy ember meghalt a merényletben.","id":"20250222_mulhouse-keses-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6911a486-62a3-479f-b759-eff8860f54b8.jpg","index":0,"item":"96f322e3-c6b1-4e25-a37e-6c0df2cde0d0","keywords":null,"link":"/vilag/20250222_mulhouse-keses-tamadas","timestamp":"2025. február. 22. 19:16","title":"Rendőröket sebesített meg egy késes támadó Kelet-Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e910f2d-5566-4068-b7ec-22c124a6bf3e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Érkeznek az eredmények a német választásokról a már megszámolt szavazatok alapján. A kérdés már csak az, hogy a CDU-CSU szövetség tud-e csak a SPD-vel kormányt alakítani, vagy mást is be kell vonnia a koalícióba. ","shortLead":"Érkeznek az eredmények a német választásokról a már megszámolt szavazatok alapján. A kérdés már csak az, hogy a CDU-CSU...","id":"20250223_Nemet-valasztasok-elozetes-eredmenyek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e910f2d-5566-4068-b7ec-22c124a6bf3e.jpg","index":0,"item":"65e965c0-efa8-4f7e-bf33-cd91a3cccd5a","keywords":null,"link":"/vilag/20250223_Nemet-valasztasok-elozetes-eredmenyek-ebx","timestamp":"2025. február. 23. 18:13","title":"Győzött a konzervatív CDU, a szélsőjobboldali AfD hozta a várt eredményeket a német választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]