Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4bc224ed-a856-456a-8dc6-40aadae69c03","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump szankciók sorát jelentette be, erre válaszolt Gustavo Petro államfő.","shortLead":"Donald Trump szankciók sorát jelentette be, erre válaszolt Gustavo Petro államfő.","id":"20250127_Kolumbia-allamfoi-gepet-bocsat-rendelkezesre-az-Egyesult-Allamokbol-kiutasitott-illegalis-bevandorlok-szallitasara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bc224ed-a856-456a-8dc6-40aadae69c03.jpg","index":0,"item":"426b3198-61d1-4713-9698-c8638e92cfb2","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_Kolumbia-allamfoi-gepet-bocsat-rendelkezesre-az-Egyesult-Allamokbol-kiutasitott-illegalis-bevandorlok-szallitasara","timestamp":"2025. január. 27. 05:39","title":"Kolumbia államfői gépet bocsát rendelkezésre az Egyesült Államokból kiutasított illegális bevándorlók szállítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4c83c4-4c10-4af5-a8ec-97788f5779ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendőrök, NAV-nyomozók és a kormányhivatal munkatársai is megjelentek a filmforgatásnak álcázott bulin, vagyis az álca lelepleződött.","shortLead":"Rendőrök, NAV-nyomozók és a kormányhivatal munkatársai is megjelentek a filmforgatásnak álcázott bulin, vagyis az álca...","id":"20250127_Titkos-neonaci-bulinak-vetettek-veget-a-rendorok-Budaorson","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b4c83c4-4c10-4af5-a8ec-97788f5779ab.jpg","index":0,"item":"6174e86b-4418-4dd2-ba7b-6cdf6ff60414","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_Titkos-neonaci-bulinak-vetettek-veget-a-rendorok-Budaorson","timestamp":"2025. január. 27. 09:29","title":"Titkos neonáci bulinak vetettek véget a rendőrök Budaörsön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2adbb0fe-14fc-4f00-b003-339465912121","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google egy rövid bejegyzésben közölte az X-en, hogy már csak a földrajzi neveket kezelő amerikai adatbázis frissítésére vár, és a Mexikói-öbölből Amerikai-öbölt csinál.","shortLead":"A Google egy rövid bejegyzésben közölte az X-en, hogy már csak a földrajzi neveket kezelő amerikai adatbázis...","id":"20250128_amerikai-obol-mexikoi-obol-google-terkep-atnevezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2adbb0fe-14fc-4f00-b003-339465912121.jpg","index":0,"item":"0c8b7644-7c3b-4b41-8fa0-dc2aaa131559","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_amerikai-obol-mexikoi-obol-google-terkep-atnevezes","timestamp":"2025. január. 28. 09:03","title":"Amerikai-öbölre nevezi át a Google Térkép a Mexikói-öbölt Donald Trump miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"299fb7e2-e63b-4af9-934d-2740c9d7bd6c","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"Tavakkul Karmán szerint a szankciókat ugyan az Aszad-rezsimmel szemben vetették ki, most mégis a szíriai népnek okoznak szenvedést.","shortLead":"Tavakkul Karmán szerint a szankciókat ugyan az Aszad-rezsimmel szemben vetették ki, most mégis a szíriai népnek okoznak...","id":"20250128_tawakkol-karman-sziria-eu-szankcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/299fb7e2-e63b-4af9-934d-2740c9d7bd6c.jpg","index":0,"item":"0c2efd48-a44f-47ba-b168-baa994c7d442","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_tawakkol-karman-sziria-eu-szankcio","timestamp":"2025. január. 28. 10:14","title":"A Szíriával szembeni szankciók azonnali visszavonását követelte a Nobel-békedíjas jemeni aktivista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81869e1a-1ff1-4ad3-b4a5-1b0b0b9a5aa2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt fideszes polgármester és képviselő kisterpeszben mondta el, hogy szerinte a fővárosi közgyűlés “élete talán legnagyobb döntése előtt áll”, és ő tudja is, mi lenne a legjobb Budapestnek, így meg is mondta, hogyan kellene szavazni. Ezt már Karácsony Gergely sem hagyta szó nélkül.","shortLead":"A volt fideszes polgármester és képviselő kisterpeszben mondta el, hogy szerinte a fővárosi közgyűlés “élete talán...","id":"20250127_Sara-Botond-foispan-szolgalatba-helyezte-magat-es-figyelmeztette-a-kozgyulest-mi-lenne-jo-Budapestnek-a-Mini-Dubaj-szavazasnal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81869e1a-1ff1-4ad3-b4a5-1b0b0b9a5aa2.jpg","index":0,"item":"ff43daf7-acbe-431d-af4a-2961b9f0d620","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_Sara-Botond-foispan-szolgalatba-helyezte-magat-es-figyelmeztette-a-kozgyulest-mi-lenne-jo-Budapestnek-a-Mini-Dubaj-szavazasnal","timestamp":"2025. január. 27. 11:16","title":"Sára Botond főispán szolgálatba helyezte magát, és figyelmeztette a közgyűlést, mi lenne jó Budapestnek a Mini-Dubaj-szavazásnál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cde320a-26d5-4161-ac47-73a989a48f3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újságíró, az MTV egykori alelnöke 81 éves volt.","shortLead":"Az újságíró, az MTV egykori alelnöke 81 éves volt.","id":"20250127_Meghalt-Feledy-Peter-aki-a-legendas-pizsamas-interjut-keszitette-Antallal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cde320a-26d5-4161-ac47-73a989a48f3c.jpg","index":0,"item":"30d44ae5-6e1e-4dd2-9d91-98bcb40f6a49","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_Meghalt-Feledy-Peter-aki-a-legendas-pizsamas-interjut-keszitette-Antallal","timestamp":"2025. január. 27. 10:39","title":"Meghalt Feledy Péter, aki a legendás pizsamás interjút készítette Antallal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d84d3fb8-21fb-4681-aef0-6ec2bf65af61","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Lesújtó megállapításokat tett egy friss tanulmány a Nagy-korallzátonnyal kapcsolatban: súlyosabb lehet a korallok fehéredése, mint gondolták. ","shortLead":"Lesújtó megállapításokat tett egy friss tanulmány a Nagy-korallzátonnyal kapcsolatban: súlyosabb lehet a korallok...","id":"20250127_nagy-korallzatony-feheredes-merteke-kutatas-katasztrofa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d84d3fb8-21fb-4681-aef0-6ec2bf65af61.jpg","index":0,"item":"5a5c6cc9-4556-4f86-8306-c37462bf66bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_nagy-korallzatony-feheredes-merteke-kutatas-katasztrofa","timestamp":"2025. január. 27. 20:03","title":"Óriási a baj a Nagy-korallzátonynál – van olyan korallfaj, aminek a 95%-a kipusztult tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a49f71b-13d6-4bd6-9b0a-856d628af224","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"A magyar vonatkozásokkal teli, nagyrészt Magyarországon forgatott A brutalistától ne várjuk, hogy közelebb visz minket ehhez a manapság felkapott építészeti stílushoz. Már csak azért sem, mert a címe ellenére nincs benne brutalizmus, és ez főleg Magyarországról nézve kár, ahol ez a korszak éppen kiradírozódóban van. Branczik Márta és Kovács Dániel építészettörténészekkel arról is beszélgettünk, miért nem könnyű színtisztán brutalista épületeket találni Magyarországon, és miért különösen nehéz megvédeni őket az idő vasfogától. ","shortLead":"A magyar vonatkozásokkal teli, nagyrészt Magyarországon forgatott A brutalistától ne várjuk, hogy közelebb visz minket...","id":"20250127_A-brutalista-film-epiteszet-mi-a-brutalizmus-keso-modern-oroksegvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a49f71b-13d6-4bd6-9b0a-856d628af224.jpg","index":0,"item":"8af71b89-c2b9-40b1-97c9-7105a59af07a","keywords":null,"link":"/360/20250127_A-brutalista-film-epiteszet-mi-a-brutalizmus-keso-modern-oroksegvedelem","timestamp":"2025. január. 27. 10:18","title":"A brutalista, aki ott se volt: az építészetért rajongóknak csalódás a tíz Oscar-díjra jelölt film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]