[{"available":true,"c_guid":"e45a2d7d-91d1-4dec-9aab-1538d0caec0f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Néhány okostelefon már most is hét éven át kap frissítéseket, de mostantól ennél hosszabb támogatási idő mellett is dönthetnek a gyártók.","shortLead":"Néhány okostelefon már most is hét éven át kap frissítéseket, de mostantól ennél hosszabb támogatási idő mellett is...","id":"20250225_qualcomm-google-android-frissites-nyolc-ev-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e45a2d7d-91d1-4dec-9aab-1538d0caec0f.jpg","index":0,"item":"9e910d9f-6593-4bda-9f4e-15daafdabd08","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_qualcomm-google-android-frissites-nyolc-ev-tamogatas","timestamp":"2025. február. 25. 15:03","title":"Összefogott a Google és a Qualcomm, és ami ebből kisült, annak rengeteg androidos fog örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57dc6ceb-0266-42ab-b02a-b1ebceeb3541","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Másoknak csak háromsávos a körút ezen szakasza. ","shortLead":"Másoknak csak háromsávos a körút ezen szakasza. ","id":"20250225_taxisnak-jarda-utfelulet-ha-dugo-van-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57dc6ceb-0266-42ab-b02a-b1ebceeb3541.jpg","index":0,"item":"5403529a-5b6e-4f36-9a47-32b12e3a1e09","keywords":null,"link":"/cegauto/20250225_taxisnak-jarda-utfelulet-ha-dugo-van-video","timestamp":"2025. február. 25. 07:44","title":"Ennek a budapesti taxisnak a járda a negyedik sáv a Könyves Kálmán körúton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9127680-aa61-4f15-a180-0552cda3e09b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Időtlen idők óta próbálják megfejteni az álmokat az emberek, legyen szó a jelentésükről, vagy arról, hogy mikor emlékszik az ember rájuk. Most a tudomány szolgált válasszal utóbbira; kiderült ugyanis, hogy az álmok reggeli felidézésének képessége számos tényező függvénye.","shortLead":"Időtlen idők óta próbálják megfejteni az álmokat az emberek, legyen szó a jelentésükről, vagy arról, hogy mikor...","id":"20250226_almok-felidezese-kutatas-okok-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9127680-aa61-4f15-a180-0552cda3e09b.jpg","index":0,"item":"618a9f02-f439-4880-8e8c-ce5bbcb7509b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_almok-felidezese-kutatas-okok-kutatas","timestamp":"2025. február. 26. 08:03","title":"Mindig emlékszik az álmaira? Úgy tűnik, rájöttek az okára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ecbbc8c-704d-4b10-9ab0-51443ff53f50","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Összesen egymilliárd forintot, fejenként maximum 3 milliót kaphatnak a falusi műintézmények. Bármire költhetik.","shortLead":"Összesen egymilliárd forintot, fejenként maximum 3 milliót kaphatnak a falusi műintézmények. Bármire költhetik.","id":"20250226_A-kormany-kocsmaprogramot-indit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ecbbc8c-704d-4b10-9ab0-51443ff53f50.jpg","index":0,"item":"aba7801d-e375-481f-8647-53ceda990a1e","keywords":null,"link":"/kkv/20250226_A-kormany-kocsmaprogramot-indit","timestamp":"2025. február. 26. 08:25","title":"A kormány kocsmaprogramot indít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99ecaff-750a-42a9-899a-cde722381ea9","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250226_Marabu-Feknyuz-Igeretes-igeretek-Orbantol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d99ecaff-750a-42a9-899a-cde722381ea9.jpg","index":0,"item":"c86e2e9f-2896-4577-abfc-60db8444f96b","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_Marabu-Feknyuz-Igeretes-igeretek-Orbantol","timestamp":"2025. február. 26. 13:10","title":"Marabu Féknyúz: Ígéretes ígéretek Orbántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0121110-1e15-4a2a-9340-10ccc1b4fb4f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Egy nemrég megszavazott törvény szerint aki kilép a titkosszolgálatoktól, azt még két évig hazugságvizsgálatra kötelezhetik, és ez nem minden: akik állományban vannak, azoknak például be kell számolni arról, hol járnak munkaidejük letelte után, a szabályoknak ezzel pedig nincs vége. Így jött a kérdés, hogyan sztrájkolna például James Bond vagy egy alvóügynök, mit tehet az a titkosszolga, aki erotikus nyaralásra utazna, és vajon nekünk gyanút kell-e fogni, ha valaki munkahelyének Az élet iskoláját vagy a Rozsdás Rákollót jelöli meg? ","shortLead":"Egy nemrég megszavazott törvény szerint aki kilép a titkosszolgálatoktól, azt még két évig hazugságvizsgálatra...","id":"20250226_duma-aktual-titkosugynokok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0121110-1e15-4a2a-9340-10ccc1b4fb4f.jpg","index":0,"item":"1aef5ce2-f6fd-4220-a075-b9fe9dc8f15c","keywords":null,"link":"/360/20250226_duma-aktual-titkosugynokok","timestamp":"2025. február. 26. 18:45","title":"Duma Aktuál: Akár nyaralnának, akár verset írnának, nincsenek könnyű helyzetben a magyar titkosszolgák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31eb1e17-b1e5-46e8-8497-e3057b971b03","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"De előbb még az USA és Oroszország közötti bizalom helyreállításához van szükség szerinte.","shortLead":"De előbb még az USA és Oroszország közötti bizalom helyreállításához van szükség szerinte.","id":"20250225_vlagyimir-putyin-europa-ukrajna-beketargyalas-usa-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31eb1e17-b1e5-46e8-8497-e3057b971b03.jpg","index":0,"item":"da58330b-5e0a-4c2b-9160-ca6f116c77df","keywords":null,"link":"/vilag/20250225_vlagyimir-putyin-europa-ukrajna-beketargyalas-usa-donald-trump","timestamp":"2025. február. 25. 09:57","title":"Putyin: Európára is szükség lesz a tárgyalóasztalnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5714a693-c007-45ec-b33c-44d28dd41f06","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"2025 tavaszán, április 9–11. között rendezik meg a legnagyobb hazai hibrid (személyes és online) karrierfórumot, a HVG Állásbörzét. Új helyszín Buda szívében, több ezer képzett, nyelveket beszélő álláskereső élőben, több tízezer online. Néhány címszó a közelgő eseményről. Március közepéig még lehet standot foglalni. Ez várja a munkaadókat az állásbörzén.","shortLead":"2025 tavaszán, április 9–11. között rendezik meg a legnagyobb hazai hibrid (személyes és online) karrierfórumot, a HVG...","id":"20250225_HVG-Allasborze-2025-aprilis-9-11","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5714a693-c007-45ec-b33c-44d28dd41f06.jpg","index":0,"item":"d120b0eb-52a4-4263-a5ff-109e54526ce1","keywords":null,"link":"/kkv/20250225_HVG-Allasborze-2025-aprilis-9-11","timestamp":"2025. február. 25. 16:18","title":"Ezért éri meg kiállítóként részt venni a HVG Állásbörzén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]