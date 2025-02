Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bd8c5b8c-b7ca-472b-b98f-44fa127af7cd","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Egyre gyakrabban reális forgatókönyvként merül fel, hogy az USA kilép a NATO-ból, vagy kiüresíti a katonai szövetséget, védtelenül hagyva Európát például egy esetleges orosz támadás ellen. Ezért is vált minden korábbinál időszerűbbé egy európai hadsereg létrehozása, amelyre legutóbb a megtámadott Ukrajna elnöke is kapacitálta az európai vezetőket. A közös haderőt közel egy évtizede még Orbán Viktor is szorgalmazta, bár a Putyin-szövetséges miniszterelnök most már valószínűleg akkor sem támogatná az ötletet, ha annak lenne bármi realitása. De nincs is. Miért megvalósíthatatlan a közös európai hadsereg, és hogyan lehet mégis megnövelni a kontinens védelmi képességét?","shortLead":"Egyre gyakrabban reális forgatókönyvként merül fel, hogy az USA kilép a NATO-ból, vagy kiüresíti a katonai szövetséget...","id":"20250226_hogyan-vedi-meg-magat-Europa-ha-Trump-magara-hagyja-NATO-kozos-europai-hadero","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd8c5b8c-b7ca-472b-b98f-44fa127af7cd.jpg","index":0,"item":"a1b89f2b-fcd3-41ca-bcfe-ede04b9da13a","keywords":null,"link":"/360/20250226_hogyan-vedi-meg-magat-Europa-ha-Trump-magara-hagyja-NATO-kozos-europai-hadero","timestamp":"2025. február. 26. 13:00","title":"Hogyan védjük meg Európát, ha Trump itthagy bennünket Putyinnal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1889061-b727-4cc8-a0b2-723b78804baa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sikerült kijátszaniuk a rendszert, de lebuktak. ","shortLead":"Sikerült kijátszaniuk a rendszert, de lebuktak. ","id":"20250227_fenymasolt-cimke-palackvisszavalto-automata-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1889061-b727-4cc8-a0b2-723b78804baa.jpg","index":0,"item":"2c2beded-7125-4ef2-a0b2-d95970de6d53","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_fenymasolt-cimke-palackvisszavalto-automata-vademeles","timestamp":"2025. február. 27. 12:22","title":"Fénymásolt címkével verték át a palackvisszaváltó automatákat, vádat emeltek ellenük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07fc5095-ef82-4ea0-95b2-e32bc30aad90","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"8 helyett 12 GB RAM kerülhet az Apple következő csúcsmobiljaiba, és ennek hátterében új funkciók állhatnak.","shortLead":"8 helyett 12 GB RAM kerülhet az Apple következő csúcsmobiljaiba, és ennek hátterében új funkciók állhatnak.","id":"20250227_apple-iphone-17-pro-ram-bovules-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07fc5095-ef82-4ea0-95b2-e32bc30aad90.jpg","index":0,"item":"e3a35c8e-748b-48e2-98f4-cefb8dc84946","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_apple-iphone-17-pro-ram-bovules-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. február. 27. 14:03","title":"Hatalmas előrelépést hozhat az iPhone 17 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d6d1151-1039-42fd-8c38-479874d31ef5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész a házi őrizetben rájött, hogy kevesebb is elég neki.","shortLead":"A zenész a házi őrizetben rájött, hogy kevesebb is elég neki.","id":"20250226_Galambos-Lajos-mar-nem-akarok-halmozni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d6d1151-1039-42fd-8c38-479874d31ef5.jpg","index":0,"item":"93821645-7c30-494a-a6e2-049bf046674e","keywords":null,"link":"/elet/20250226_Galambos-Lajos-mar-nem-akarok-halmozni","timestamp":"2025. február. 26. 09:51","title":"Galambos Lajos: „Már nem akarok halmozni, nincs szükségem több karórára vagy nagyobb autókra”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99afccd8-4635-4c2b-b288-28e567bbcf4b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A nagy multiknál jellemzően legalább egy, de inkább több csoportos létszámleépítésnyi emberrel csökkent a dolgozók száma tavaly. A kisebb vállalkozásoknál még durvább a létszámcsökkenés.","shortLead":"A nagy multiknál jellemzően legalább egy, de inkább több csoportos létszámleépítésnyi emberrel csökkent a dolgozók...","id":"20250226_Felgyorsult-a-lopakodo-leepites-a-magyar-autoiparban-foleg-a-kisvallalatoknal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99afccd8-4635-4c2b-b288-28e567bbcf4b.jpg","index":0,"item":"add919f4-ccea-4739-a426-220b0acb2e1c","keywords":null,"link":"/kkv/20250226_Felgyorsult-a-lopakodo-leepites-a-magyar-autoiparban-foleg-a-kisvallalatoknal","timestamp":"2025. február. 26. 15:14","title":"Felgyorsult a lopakodó leépítés a magyar autóiparban, főleg a kisvállalatoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb3441b-a8e4-4924-9791-e79e8ec84a14","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az esőre nagy szükség van, ugyanis az elmúlt hónapok csapadékösszege jócskán elmarad a sokéves átlagtól, a felső egy méteres talajrétegből 20–80 milliméter nedvesség hiányzik.","shortLead":"Az esőre nagy szükség van, ugyanis az elmúlt hónapok csapadékösszege jócskán elmarad a sokéves átlagtól, a felső...","id":"20250227_Jol-jott-hogy-kemeny-fagyok-voltak-de-esobol-sokkal-tobb-kene","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fdb3441b-a8e4-4924-9791-e79e8ec84a14.jpg","index":0,"item":"32db0cf0-e8aa-4982-8009-14a186d50c38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250227_Jol-jott-hogy-kemeny-fagyok-voltak-de-esobol-sokkal-tobb-kene","timestamp":"2025. február. 27. 15:35","title":"Jól jött, hogy kemény fagyok voltak, de esőből sokkal több kéne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Zelenszkij hamarosan Washingtonba utazik a megállapodás aláírására.","shortLead":"Zelenszkij hamarosan Washingtonba utazik a megállapodás aláírására.","id":"20250225_Megegyezett-Kijev-es-Washington-az-ukran-asvanykincsekrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751.jpg","index":0,"item":"4ea673cc-0537-40ea-b0bb-b846f725d62a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250225_Megegyezett-Kijev-es-Washington-az-ukran-asvanykincsekrol","timestamp":"2025. február. 25. 21:54","title":"Megegyezett Kijev és Washington az ukrán ásványkincsekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310270ad-8c07-430d-afd0-005a7166bd87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feszültséget okozott, hogy Bódist beültetnék a Fővárosi Szociális Közalapítvány kuratóriumába.","shortLead":"Feszültséget okozott, hogy Bódist beültetnék a Fővárosi Szociális Közalapítvány kuratóriumába.","id":"20250226_Soros-ugynokozte-a-Fidesz-Bodis-Krisztat-a-kozgyulesben-Magyar-szerint-ujabb-hatart-leptek-at","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/310270ad-8c07-430d-afd0-005a7166bd87.jpg","index":0,"item":"b811deb5-e6ea-4c2a-a4f1-d49e1101a161","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_Soros-ugynokozte-a-Fidesz-Bodis-Krisztat-a-kozgyulesben-Magyar-szerint-ujabb-hatart-leptek-at","timestamp":"2025. február. 26. 14:13","title":"Magyar Péter szerint újabb határt lépett át a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]