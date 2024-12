Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"12323932-e3b5-4506-a353-7f41a8664d44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár vannak olyan alkalmazások, amelyek megnyitásához jelszó szükséges, ezt a fejlesztő állítja be. Az alábbiakban megmutatjuk, hogy miként rejthet jelszó (vagy arcfelismerés) mögé olyan appokat is az iPhone-ján, amelyek egyébként bárki számára hozzáférhetők lennének.","shortLead":"Bár vannak olyan alkalmazások, amelyek megnyitásához jelszó szükséges, ezt a fejlesztő állítja be. Az alábbiakban...","id":"20241229_iphone-ios-alkalmazasok-vedelme-jelszoval-faceid-zarolas-beallitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12323932-e3b5-4506-a353-7f41a8664d44.jpg","index":0,"item":"f5251007-9a7e-414c-a518-49d963ef2a52","keywords":null,"link":"/tudomany/20241229_iphone-ios-alkalmazasok-vedelme-jelszoval-faceid-zarolas-beallitasa","timestamp":"2024. december. 29. 14:03","title":"Így tud meghatározott alkalmazásokat jelszó mögé rejteni az iPhone-ján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce56d8e2-97de-4b09-b592-57875b4bdda7","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A szilveszteri tűzijátékozással kapcsolatos jó tanácsokat közölt az Orpheus Állatvédő Egyesület és a ","shortLead":"A szilveszteri tűzijátékozással kapcsolatos jó tanácsokat közölt az Orpheus Állatvédő Egyesület és a ","id":"20241229_szilveszter-tuzijatek-kutya-orpheus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce56d8e2-97de-4b09-b592-57875b4bdda7.jpg","index":0,"item":"3079aad5-66bb-4bd1-bf44-870c98c8c817","keywords":null,"link":"/elet/20241229_szilveszter-tuzijatek-kutya-orpheus","timestamp":"2024. december. 29. 10:45","title":"Mit tegyünk, hogy ne essen baja szilveszterkor a kutyánknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a80af61-0ee2-4db1-8e10-a5d26ed80ec0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A magyarországi vásárlásoknak hála Oroszország még mindig több vezetékes gázt ad el az EU-ba, mint Kínába.","shortLead":"A magyarországi vásárlásoknak hála Oroszország még mindig több vezetékes gázt ad el az EU-ba, mint Kínába.","id":"20241228_Magyarorszag-habzsolja-az-orosz-gazt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a80af61-0ee2-4db1-8e10-a5d26ed80ec0.jpg","index":0,"item":"6330f17e-d740-4a00-ab5e-8bcdfd76c34a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241228_Magyarorszag-habzsolja-az-orosz-gazt","timestamp":"2024. december. 28. 12:23","title":"Magyarország habzsolja az orosz gázt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60124dd-06c3-4d5a-9cac-5b36b17b8c53","c_author":"Balizs Benedek","category":"vilag","description":"Szemtanúk a leszállást megelőző robbanásról számoltak be.","shortLead":"Szemtanúk a leszállást megelőző robbanásról számoltak be.","id":"20241229_Minden-amit-eddig-tudunk-a-del-koreai-repulogep-katasztrofarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b60124dd-06c3-4d5a-9cac-5b36b17b8c53.jpg","index":0,"item":"febe77be-1f9c-4838-a3d6-4dad1d2ee911","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_Minden-amit-eddig-tudunk-a-del-koreai-repulogep-katasztrofarol","timestamp":"2024. december. 29. 12:10","title":"Minden, amit eddig tudunk a dél-koreai repülőgép-katasztrófáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754a6dd2-ca9b-4aa5-88c7-8d3b050fab4f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A schengeni csatlakozás után szabadon át lehet lépni a határt Románia és Magyarország között, de okmányokat vinni kell, és lesznek szúrópróbaszerű ellenőrzések.","shortLead":"A schengeni csatlakozás után szabadon át lehet lépni a határt Románia és Magyarország között, de okmányokat vinni kell...","id":"20241228_A-rendorseg-figyelmeztetest-adott-ki-a-szabad-romaniai-hataratlepes-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/754a6dd2-ca9b-4aa5-88c7-8d3b050fab4f.jpg","index":0,"item":"09dd2d34-97ea-4a26-a7b1-ee124660fd9b","keywords":null,"link":"/itthon/20241228_A-rendorseg-figyelmeztetest-adott-ki-a-szabad-romaniai-hataratlepes-miatt","timestamp":"2024. december. 28. 11:45","title":"A rendőrség figyelmeztetést adott ki a szabad romániai határátlépés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b80daa4-24b1-43fb-8a85-f908df502845","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"A világ legnagyobb technológiai vállalatainak vezetői rengeteget utaznak. Gyakran messzire, igen gyakran repülővel. Megnéztük, kinek milyen gépe van.","shortLead":"A világ legnagyobb technológiai vállalatainak vezetői rengeteget utaznak. Gyakran messzire, igen gyakran repülővel...","id":"20241228_mark-zuckerberg-elon-musk-jeff-bezos-steve-jobs-bill-gates-repulogep-utazas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b80daa4-24b1-43fb-8a85-f908df502845.jpg","index":0,"item":"4075be77-06a8-40d3-820c-e9cfe3928224","keywords":null,"link":"/tudomany/20241228_mark-zuckerberg-elon-musk-jeff-bezos-steve-jobs-bill-gates-repulogep-utazas-ebx","timestamp":"2024. december. 28. 14:30","title":"Mi a közös Mark Zuckerbergben, Bill Gatesben és Elon Muskban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"409ec168-5e84-47bb-9c1e-b13b5f781474","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A digitális média és a streaming megjelenése akár mindörökre el is törölhette volna az unalmat, azonban ennek éppen az ellenkezője történt – állítják kanadai kutatók.","shortLead":"A digitális média és a streaming megjelenése akár mindörökre el is törölhette volna az unalmat, azonban ennek éppen...","id":"20241228_digtalis-media-szorakoztato-szolgaltatasok-unatkozas-unalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/409ec168-5e84-47bb-9c1e-b13b5f781474.jpg","index":0,"item":"7614bd31-d4ea-4134-baa8-0ae1e8ffee5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20241228_digtalis-media-szorakoztato-szolgaltatasok-unatkozas-unalom","timestamp":"2024. december. 28. 12:03","title":"Ömlenek ránk a filmek, a sorozatok, a zenék, és mégis többet unatkozik az emberiség, mint eddig bármikor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"998fe262-5902-4f42-a200-6c0606808945","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte ez több ok miatt is kézenfekvő lenne.","shortLead":"Szerinte ez több ok miatt is kézenfekvő lenne.","id":"20241229_Magyar-Peter-unnepi-beszedre-jelentkezett-a-koztevenel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/998fe262-5902-4f42-a200-6c0606808945.jpg","index":0,"item":"a61788eb-449a-4c5a-a8a6-8de9471f5cf4","keywords":null,"link":"/itthon/20241229_Magyar-Peter-unnepi-beszedre-jelentkezett-a-koztevenel","timestamp":"2024. december. 29. 09:13","title":"Magyar Péter ünnepi beszédre jelentkezett a köztévénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]