[{"available":true,"c_guid":"b8ba9ce0-74d8-4e43-9d0c-6a735454fe51","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az egyházfő gépi légzéstámogatást kap maszkon át.","shortLead":"Az egyházfő gépi légzéstámogatást kap maszkon át.","id":"20250301_ferenc-papa-nyugodt-ejszaka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8ba9ce0-74d8-4e43-9d0c-6a735454fe51.jpg","index":0,"item":"218d15ee-9652-4460-93d8-03e1a5fb762a","keywords":null,"link":"/elet/20250301_ferenc-papa-nyugodt-ejszaka","timestamp":"2025. március. 01. 10:02","title":"Hörgőgörcsrohama után békésen telt a pápa éjszakája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89297f98-8532-4413-94b0-fdc8126e108a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Sőt, a Munka Törvénykönyve sem maradhat érintetlen az Adótanácsadók Egyesülete szerint, akiket nem lelkesít az ötlet, mivel az adóelkerülés általában együtt jár a készpénz alkalmazásával.","shortLead":"Sőt, a Munka Törvénykönyve sem maradhat érintetlen az Adótanácsadók Egyesülete szerint, akiket nem lelkesít az ötlet...","id":"20250228_alkotmanyos-jog-a-keszpenzhez-adoelkerules-adotanacsadok-egyesulete-adoszabalyok-torvenymodositas-munka-torvenykonyve-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89297f98-8532-4413-94b0-fdc8126e108a.jpg","index":0,"item":"2f7c7148-ae31-4bef-bcb0-3050c8187e45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250228_alkotmanyos-jog-a-keszpenzhez-adoelkerules-adotanacsadok-egyesulete-adoszabalyok-torvenymodositas-munka-torvenykonyve-gazdasag","timestamp":"2025. február. 28. 08:11","title":"Adótanácsadók: Át kell írni az adószabályokat, ha alkotmányba írják a készpénzhez való jogot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f64cdee-5b3c-4dfc-9f04-31a1952d20dd","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A lakáspiac 2025-ben új kihívások elé állítja a vásárlókat. Az ingatlanárak emelkedése és a növekvő kereslet hatására az alku lehetősége egyre inkább beszűkül, különösen a fővárosban és a nagyobb vidéki városokban. A Duna House legfrissebb jelentése szerint a vevőknek egyre kevesebb mozgásterük marad az árak letörésére, ami gyorsabb döntéshozatalt és átgondoltabb finanszírozási stratégiát igényel. Milyen hatásai vannak ennek, és hogyan lehet kivédeni a hátrányokat?","shortLead":"A lakáspiac 2025-ben új kihívások elé állítja a vásárlókat. Az ingatlanárak emelkedése és a növekvő kereslet hatására...","id":"20250228_ingatlanpiac-ingatlanvasarlas-alku-hitel-thm-bankmonitor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f64cdee-5b3c-4dfc-9f04-31a1952d20dd.jpg","index":0,"item":"56970185-b551-472b-b82d-bb0ce1b7d671","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250228_ingatlanpiac-ingatlanvasarlas-alku-hitel-thm-bankmonitor","timestamp":"2025. február. 28. 05:50","title":"Dráguló ingatlanok, szűkülő alku? Mik segíthetnek jobb helyzetbe kerülni lakásvásárlásnál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ebba581-47e8-47c7-b389-e724bb2df5a2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A lépés jelentősen szűkítené az önkormányzatok pénzügyi mozgásterét.","shortLead":"A lépés jelentősen szűkítené az önkormányzatok pénzügyi mozgásterét.","id":"20250228_onkormanyzatok-szamlavezetes-magyar-allamkincstar-kormany-rendelettervezet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ebba581-47e8-47c7-b389-e724bb2df5a2.jpg","index":0,"item":"2859abb8-09dc-4c6b-a987-00a397114228","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_onkormanyzatok-szamlavezetes-magyar-allamkincstar-kormany-rendelettervezet","timestamp":"2025. február. 28. 17:41","title":"Államosítaná az önkormányzatok számlavezetését a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279","c_author":"Balla István","category":"360","description":"Valós iskolai drogprevenció gyakorlatilag nincs ma Magyarországon, ám most egy semmit nem jelentő szigorú orbáni dörgedelem, valamint egy kormányhű és talán kigyógyult rapper próbál a drogok terjedése ellen hatni. Vélemény.","shortLead":"Valós iskolai drogprevenció gyakorlatilag nincs ma Magyarországon, ám most egy semmit nem jelentő szigorú orbáni...","id":"20250228_Bizz-bennem-Curtis-vagyok-ne-vegyel-drogot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279.jpg","index":0,"item":"35bde483-c64e-454c-9111-58e3b7589c52","keywords":null,"link":"/360/20250228_Bizz-bennem-Curtis-vagyok-ne-vegyel-drogot","timestamp":"2025. február. 28. 17:45","title":"Balla István: Bízz bennem, Curtis vagyok, ne vegyél drogot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb0204e9-3215-4cdd-99e3-a309c055d7f7","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Az utóbbi időben a kockázatosabb befektetési alapokat szerették az ügyfelek, amelyekbe juthat a frissen felszabaduló pénzekből is – latolgatja Temmel András, a Bamosz főtitkára. A befektetőknek nem szegte kedvét a hozamok megemelt adója, ám azt változatlanul nehéz megítélni, melyik alap mennyire zöld. Interjú.","shortLead":"Az utóbbi időben a kockázatosabb befektetési alapokat szerették az ügyfelek, amelyekbe juthat a frissen felszabaduló...","id":"20250228_hvg-temmel-andras-interju-bamosz-befektetesi-alapok-allampapir-befektetes-futottak-megbol-rekorderek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb0204e9-3215-4cdd-99e3-a309c055d7f7.jpg","index":0,"item":"590c527f-606f-4545-a8f5-56eb326d5510","keywords":null,"link":"/360/20250228_hvg-temmel-andras-interju-bamosz-befektetesi-alapok-allampapir-befektetes-futottak-megbol-rekorderek","timestamp":"2025. február. 28. 17:30","title":"„Pénzeső” az állampapírokból: még egyszer nem lesz Budán kutyavásár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb6b7cb-769f-4c87-8a2c-73152d07a3be","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A francia West nevű fúziós erőműben a szakembereknek sikerült 22 percen át stabilizálniuk a plazmát, amiből az energiát lehet majd kinyerni az élesben működő erőműveknél.","shortLead":"A francia West nevű fúziós erőműben a szakembereknek sikerült 22 percen át stabilizálniuk a plazmát, amiből az energiát...","id":"20250228_west-fuzios-eromu-energiatermeles-rekord","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/deb6b7cb-769f-4c87-8a2c-73152d07a3be.jpg","index":0,"item":"948323e9-3f2e-447e-8c64-6e91cf129a7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250228_west-fuzios-eromu-energiatermeles-rekord","timestamp":"2025. február. 28. 19:03","title":"Világrekordot döntött a francia fúziós erőmű, lenyomta a kínait is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"029f6b54-8724-4b74-98b9-20379cda6958","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A helyszínként megjelölt mexikói szigeten senki nem tud arról, hogy néhány hónap múlva fényűző luxusbulit szerveznének.","shortLead":"A helyszínként megjelölt mexikói szigeten senki nem tud arról, hogy néhány hónap múlva fényűző luxusbulit szerveznének.","id":"20250227_fyre-festival-2-nem-letezik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/029f6b54-8724-4b74-98b9-20379cda6958.jpg","index":0,"item":"f8f06b64-e4ea-4c92-9662-ba641462e82f","keywords":null,"link":"/elet/20250227_fyre-festival-2-nem-letezik","timestamp":"2025. február. 27. 21:57","title":"„Ez a rendezvény nem létezik” – óriási kamunak ígérkezik a második Fyre Festival is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]