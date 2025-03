Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9db73130-6886-458d-a170-2df2eb2cd3a5","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A kormány szerint most nem annyira fontos a kaszinók játékosainak védelme.","shortLead":"A kormány szerint most nem annyira fontos a kaszinók játékosainak védelme.","id":"20250228_jatekosvedelem-haborus-veszelyhelyzet-kormanyrendelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9db73130-6886-458d-a170-2df2eb2cd3a5.jpg","index":0,"item":"d1080360-2e89-4c1c-b440-b1bad4af463b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250228_jatekosvedelem-haborus-veszelyhelyzet-kormanyrendelet","timestamp":"2025. február. 28. 09:58","title":"Háborús veszélyben nem kell játékosvédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626574bf-cfc3-4733-9b2f-74e98715c846","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kutatók szerint évekbe is telhet annak a hibának a javítása, ami csaknem valamennyi Apple eszközt érint.","shortLead":"A kutatók szerint évekbe is telhet annak a hibának a javítása, ami csaknem valamennyi Apple eszközt érint.","id":"20250228_apple-find-my-lokator-halozat-hiba-hackerek-nyomkovetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/626574bf-cfc3-4733-9b2f-74e98715c846.jpg","index":0,"item":"af3c8505-e25c-428f-b1cd-049ee28c3b6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250228_apple-find-my-lokator-halozat-hiba-hackerek-nyomkovetes","timestamp":"2025. február. 28. 14:03","title":"Hatalmas hibát találtak az Apple rendszerében, szinte bárkit követni tudnak a hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ebba581-47e8-47c7-b389-e724bb2df5a2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A lépés jelentősen szűkítené az önkormányzatok pénzügyi mozgásterét.","shortLead":"A lépés jelentősen szűkítené az önkormányzatok pénzügyi mozgásterét.","id":"20250228_onkormanyzatok-szamlavezetes-magyar-allamkincstar-kormany-rendelettervezet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ebba581-47e8-47c7-b389-e724bb2df5a2.jpg","index":0,"item":"2859abb8-09dc-4c6b-a987-00a397114228","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_onkormanyzatok-szamlavezetes-magyar-allamkincstar-kormany-rendelettervezet","timestamp":"2025. február. 28. 17:41","title":"Államosítaná az önkormányzatok számlavezetését a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3460c2b1-4f02-445a-8935-7d0930b8b37c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az óriáscég a rossz gazdasági eredmények miatt szervezi át a vállalatot.","shortLead":"Az óriáscég a rossz gazdasági eredmények miatt szervezi át a vállalatot.","id":"20250301_magnum-jegkrem-onallo-ceg-marka-unliever","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3460c2b1-4f02-445a-8935-7d0930b8b37c.jpg","index":0,"item":"4dfa5928-294f-4316-a307-4070076bceb2","keywords":null,"link":"/360/20250301_magnum-jegkrem-onallo-ceg-marka-unliever","timestamp":"2025. március. 01. 08:30","title":"Önállósul a közkedvelt fagyimárka, miközben több ezres leépítésbe fog az Unilever","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de368285-c6e7-421b-9d1b-1b9d45f63217","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Intuitive Machines űripari magáncég szerdán elindította második holdküldetését, amely keretében a NASA tudományos berendezéseit juttatja el a Holdra.","shortLead":"Az amerikai Intuitive Machines űripari magáncég szerdán elindította második holdküldetését, amely keretében a NASA...","id":"20250227_intuitive-machines-athena-holdszonda-inditas-leszalloegyseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de368285-c6e7-421b-9d1b-1b9d45f63217.jpg","index":0,"item":"c2d26be0-63cb-4d70-a459-4ce6ede2d238","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_intuitive-machines-athena-holdszonda-inditas-leszalloegyseg","timestamp":"2025. február. 27. 16:03","title":"Videó: útnak indult a második privát holdszonda, amely 4G-t is visz a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de49c13-4e1f-41bb-b513-6763ea6d54d6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csütörtökön is javult az egyházfő állapota, de jóslásokba továbbra sem bocsátkoznak orvosai.","shortLead":"Csütörtökön is javult az egyházfő állapota, de jóslásokba továbbra sem bocsátkoznak orvosai.","id":"20250227_ferenc-papa-egeszsegi-allapota","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8de49c13-4e1f-41bb-b513-6763ea6d54d6.jpg","index":0,"item":"9ae47312-540f-43b5-bbc9-ae219005876b","keywords":null,"link":"/elet/20250227_ferenc-papa-egeszsegi-allapota","timestamp":"2025. február. 27. 20:24","title":"Vatikán: Ferenc pápa kórházban marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fc09312-0902-452c-9690-1bdaf519b29b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Árnyalt miniszterelnöki vélemény a Pride-ról.","shortLead":"Árnyalt miniszterelnöki vélemény a Pride-ról.","id":"20250227_Orban-Viktor-Lazar-Janos-Facebook-bejegyzese-alatt-fejtette-ki-mit-gondol-a-Pride-rol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fc09312-0902-452c-9690-1bdaf519b29b.jpg","index":0,"item":"44182316-33fc-47d5-9854-665283b29386","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_Orban-Viktor-Lazar-Janos-Facebook-bejegyzese-alatt-fejtette-ki-mit-gondol-a-Pride-rol","timestamp":"2025. február. 27. 14:38","title":"Orbán Viktor odakommentelte Lázár János Facebook-posztja alá, hogy „Be bizony!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d1c748-f9de-4a59-8f55-67f57f34a512","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint már megszülettek azok a lányok, akik soha életükben nem fognak Magyarországon szja-t fizetni. Beszélt az árstopokról, többször is elmondta, hogy béke van – majd elismerte, hogy Ukrajnában valójában még dúlnak a harcok –, a kábítószer-kereskedőkkel pedig nem kell finomkodni, szerinte le fog szakadni a fülük, akkorát fognak kapni ezért. A Pride már nincs külföldi védettség alatt – így nem is lesz többé. ","shortLead":"A miniszterelnök szerint már megszülettek azok a lányok, akik soha életükben nem fognak Magyarországon szja-t fizetni...","id":"20250228_orban-viktor-kossuth-radio-usa-haboru-oroszorszag-ukrajna-beke-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9d1c748-f9de-4a59-8f55-67f57f34a512.jpg","index":0,"item":"9cdb9fca-2142-4858-b1ac-9358378ea520","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_orban-viktor-kossuth-radio-usa-haboru-oroszorszag-ukrajna-beke-ebx","timestamp":"2025. február. 28. 07:42","title":"Orbán Viktor: Magyarország egy családi adóparadicsom lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]