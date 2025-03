Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cd4ecaf3-6610-461f-86ed-83e0e452001e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A PostNord közölte, hogy jövő évtől megszünteti a levélküldő szolgáltatást, és leépíti alkalmazottainak egyharmadát, hogy a csomagküldő üzletágra összpontosíthasson. Kilencven százalékkal esett a feladott levelek száma.","shortLead":"A PostNord közölte, hogy jövő évtől megszünteti a levélküldő szolgáltatást, és leépíti alkalmazottainak egyharmadát...","id":"20250306_dan-posta-level-kezbesites-megszunik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd4ecaf3-6610-461f-86ed-83e0e452001e.jpg","index":0,"item":"ed5d65c2-b4a8-44dc-a5f8-ac67f6f995f3","keywords":null,"link":"/kkv/20250306_dan-posta-level-kezbesites-megszunik","timestamp":"2025. március. 06. 15:16","title":"A dán posta jövő évtől nem visz ki leveleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6655d6b5-850b-4ebc-bd51-0a2ce34ad150","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Míg a nyugati világban Elon Musk politikai szereplése miatt kap nagy visszhangot a vállalat piaci visszaesése, keleten inkább az egyre komolyabb vetélytársak miatt.","shortLead":"Míg a nyugati világban Elon Musk politikai szereplése miatt kap nagy visszhangot a vállalat piaci visszaesése, keleten...","id":"20250305_Felere-estek-a-Tesla-kinai-eladasai-ott-is-megutaltak-Elon-Muskot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6655d6b5-850b-4ebc-bd51-0a2ce34ad150.jpg","index":0,"item":"2fefcc0d-da79-4e9e-ba29-8baf632b9155","keywords":null,"link":"/cegauto/20250305_Felere-estek-a-Tesla-kinai-eladasai-ott-is-megutaltak-Elon-Muskot","timestamp":"2025. március. 05. 10:11","title":"Felére estek a Tesla kínai eladásai, ott is megutálták Elon Muskot, vagy más áll a háttérben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"361ed5cd-973a-48a7-87a8-6e7c574fe13f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligenciára épülő keresési funkcióval bővül a Google, az újdonság leginkább a ChatGPT Searchre adott válaszként értelmezhető.","shortLead":"Mesterséges intelligenciára épülő keresési funkcióval bővül a Google, az újdonság leginkább a ChatGPT Searchre adott...","id":"20250306_google-kereso-ai-mode-mesterseges-intelligencia-uj-funkcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/361ed5cd-973a-48a7-87a8-6e7c574fe13f.jpg","index":0,"item":"755027dd-898a-476d-b159-c0d6836d07eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250306_google-kereso-ai-mode-mesterseges-intelligencia-uj-funkcio","timestamp":"2025. március. 06. 13:03","title":"Szintet lép a Google: itt a teljesen új keresés, amivel a ChatGPT-t is legyűrné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a9f1223-0ffc-46fd-adec-2ca3c1c40f96","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A magyar és a külföldi autósok körében is az egyhetes pályamatrica a legnépszerűbb. Német és román autóra veszik a legtöbb matricát a külföldiek körében. A külföldi teherautók közül messze a románok mennek legtöbbet Magyarországon.","shortLead":"A magyar és a külföldi autósok körében is az egyhetes pályamatrica a legnépszerűbb. Német és román autóra veszik...","id":"20250305_autopalya-matrica-forgalom-utdij-kulfoldi-nusz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a9f1223-0ffc-46fd-adec-2ca3c1c40f96.jpg","index":0,"item":"0e31fe67-43ee-480f-81bc-bd3234f8ddf4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250305_autopalya-matrica-forgalom-utdij-kulfoldi-nusz-ebx","timestamp":"2025. március. 05. 05:59","title":"Hiába nagyon drága, meglepően kelendő a napi autópálya-matrica","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45d710b-5e6e-46ee-a9a3-ec716b9e77f6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy vízelvezető árokba csapódott a kocsi miután kisodródtak. ","shortLead":"Egy vízelvezető árokba csapódott a kocsi miután kisodródtak. ","id":"20250305_gyorshajtas-miatti-baleset-utas-meghalt-fiatal-sofor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d45d710b-5e6e-46ee-a9a3-ec716b9e77f6.jpg","index":0,"item":"13f901b2-6923-4796-b376-612e51d17cbb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250305_gyorshajtas-miatti-baleset-utas-meghalt-fiatal-sofor","timestamp":"2025. március. 05. 13:12","title":"Tragédiával ért véget a gyorshajtás miatti baleset, mindkét utasa meghalt a fiatal sofőrnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A több mint másfél órás beszédben az elnök az elmúlt hat hét intézkedéseit és a jövőbeli terveit taglalta, de mások mellett ostorozta Európát is.","shortLead":"A több mint másfél órás beszédben az elnök az elmúlt hat hét intézkedéseit és a jövőbeli terveit taglalta, de mások...","id":"20250305_egyesult-allamok-donald-trump-kongresszusi-beszed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf.jpg","index":0,"item":"6809bdce-d08e-4b87-890b-4a30560389b1","keywords":null,"link":"/vilag/20250305_egyesult-allamok-donald-trump-kongresszusi-beszed","timestamp":"2025. március. 05. 05:36","title":"„Amerika visszatért!” – Trump megtartotta első beszédét a kongresszusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be186e13-c3dd-4b8d-baca-673f98381223","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A betegséget még a korai szakaszban azonosították.","shortLead":"A betegséget még a korai szakaszban azonosították.","id":"20250306_polgar-zsuzsa-rak-mutet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be186e13-c3dd-4b8d-baca-673f98381223.jpg","index":0,"item":"20a14ad2-4ddb-4df2-9e32-a9b9353edad8","keywords":null,"link":"/sport/20250306_polgar-zsuzsa-rak-mutet","timestamp":"2025. március. 06. 15:13","title":"Megműtötték a rákbetegséggel küzdő Polgár Zsuzsa sakknagymestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e15c1e8-1b3c-43e6-be1a-4b92f8b86b08","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hiába lesznek meg a tárcsák, ezeket hivatalosan már nem lehet értékesíteni. ","shortLead":"Hiába lesznek meg a tárcsák, ezeket hivatalosan már nem lehet értékesíteni. ","id":"20250306_Kozel-120-millio-forint-ertekben-loptak-le-felniket-tuningolt-Audikrol-az-ABT-cegnel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e15c1e8-1b3c-43e6-be1a-4b92f8b86b08.jpg","index":0,"item":"cb272844-538f-4c78-8136-6f4420db4d35","keywords":null,"link":"/cegauto/20250306_Kozel-120-millio-forint-ertekben-loptak-le-felniket-tuningolt-Audikrol-az-ABT-cegnel","timestamp":"2025. március. 06. 20:20","title":"Közel 120 millió forint értékben loptak le felniket, féktárcsákat tuningolt Audikról az ABT cégnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]