Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"55795357-6e9e-4918-9c9f-8ad9ab1b91ac","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Vatikán tájékoztatása szerint fokozatosan gyógyul az egyházfő tüdőgyulladása.","shortLead":"A Vatikán tájékoztatása szerint fokozatosan gyógyul az egyházfő tüdőgyulladása.","id":"20250305_ferenc-papa-allapota-hamvazoszerda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55795357-6e9e-4918-9c9f-8ad9ab1b91ac.jpg","index":0,"item":"29daa605-3f59-4a4b-98fb-5c57ab23336e","keywords":null,"link":"/elet/20250305_ferenc-papa-allapota-hamvazoszerda","timestamp":"2025. március. 05. 21:05","title":"Ferenc pápa fejét a kórházban hintették meg hamuval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cec6d6f-619f-4826-b76b-0968850132e4","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Fontos mérkőzések várnak Szoboszlai Dominikra a Liverpoolban és a válogatottban egyaránt, de nagy csatára készülnek férfi kéziseink és indul a Forma–1-es szezon is.","shortLead":"Fontos mérkőzések várnak Szoboszlai Dominikra a Liverpoolban és a válogatottban egyaránt, de nagy csatára készülnek...","id":"20250305_bajnokok-ligaja-nemzetek-ligaja-szoboszlai-dominik-liverpool-paris-saint-germain-magyar-labdarugo-valogatott-marco-rossi-kezilabda-europa-bajnoki-selejtezo-montenegro-formula-1-lewis-hamilton-charles-leclerc-max-verstappen-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cec6d6f-619f-4826-b76b-0968850132e4.jpg","index":0,"item":"5ce0ea72-df04-4460-9fe0-401a94c3aee7","keywords":null,"link":"/sport/20250305_bajnokok-ligaja-nemzetek-ligaja-szoboszlai-dominik-liverpool-paris-saint-germain-magyar-labdarugo-valogatott-marco-rossi-kezilabda-europa-bajnoki-selejtezo-montenegro-formula-1-lewis-hamilton-charles-leclerc-max-verstappen-ebx","timestamp":"2025. március. 05. 10:37","title":"Szoboszlairól szólhat a március, amely a magyar válogatottnak is sorsdöntő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99009184-0356-4a39-b8e0-d76a11e1186a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kamatok csökkenése már látszik a bankok 2024-es eredményein, a különadó is sokat elvitt tőlük, de az inflációkövető díjemeléseken nagyot kaszáltak.","shortLead":"A kamatok csökkenése már látszik a bankok 2024-es eredményein, a különadó is sokat elvitt tőlük, de az inflációkövető...","id":"20250305_bankok-nyereseg-rekord-ado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99009184-0356-4a39-b8e0-d76a11e1186a.jpg","index":0,"item":"65d45aab-48fe-444b-bf3c-dfeed34850d8","keywords":null,"link":"/kkv/20250305_bankok-nyereseg-rekord-ado","timestamp":"2025. március. 05. 13:08","title":"Soha nem látott nyereséget hoztak össze a magyar bankok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1fe8506-a721-41ac-bafb-e868a76cd550","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A mez eladásából származó pénzt jótékony célokra fordítja a Liverpool alapítványa.","shortLead":"A mez eladásából származó pénzt jótékony célokra fordítja a Liverpool alapítványa.","id":"20250304_szoboszlai-dedikalt-mez-arveres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1fe8506-a721-41ac-bafb-e868a76cd550.jpg","index":0,"item":"2041c91b-ac83-494d-9067-04c35f46c295","keywords":null,"link":"/elet/20250304_szoboszlai-dedikalt-mez-arveres","timestamp":"2025. március. 04. 17:26","title":"Csaknem 3 millió forintért vették meg Szoboszlai dedikált mezét, amelyben gólt lőtt a Manchester Citynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"126b2c57-907b-435e-90c0-f26e9ff42a6f","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"A Nemzeti Lovas Stratégia kidolgozása után a fideszes Horváth László kormánybiztosként nem kisebb feladatot kapott Orbán Viktortól, mint a kábítószer-kereskedelem felszámolását. Ez ugyanúgy kudarcra van ítélve, mint a Fidesz-kormány korábbi célkitűzése, hogy 2020-ra drogmentessé teszi Magyarországot. Még jó, hogy a miniszterelnök sem gondolja komolyan, de közeleg a választási kampány. ","shortLead":"A Nemzeti Lovas Stratégia kidolgozása után a fideszes Horváth László kormánybiztosként nem kisebb feladatot kapott...","id":"20250306_Orban-herbal-haboru-drogugyi-kormanybiztos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/126b2c57-907b-435e-90c0-f26e9ff42a6f.jpg","index":0,"item":"7c9143e4-1d23-4bc3-82f6-28dc2845f624","keywords":null,"link":"/360/20250306_Orban-herbal-haboru-drogugyi-kormanybiztos","timestamp":"2025. március. 06. 13:01","title":"Orbán herbálháborúja: csak kábítás a drogellenes kormánybiztos bevetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5661a90-d140-41b0-90a4-5198dc94e6f2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A TASZ-tól az elmúlt két hónapban hatan is segítséget kértek, mert a gyámhatóság nem engedte haza a gyereküket a kórházból.","shortLead":"A TASZ-tól az elmúlt két hónapban hatan is segítséget kértek, mert a gyámhatóság nem engedte haza a gyereküket...","id":"20250306_tasz-gyamhatosag-korhaz-csecsemok-hazajutas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5661a90-d140-41b0-90a4-5198dc94e6f2.jpg","index":0,"item":"b1f5ee63-9f7e-476a-a53a-1ea637267b1c","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_tasz-gyamhatosag-korhaz-csecsemok-hazajutas","timestamp":"2025. március. 06. 12:46","title":"TASZ: Olyan kisbabák rekedtek a kórházakban, akikről nem mondtak le a szüleik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9d5bbe-9336-4c18-8ce7-7b4a14be687d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az oknyomozó portál szerint rengeteg esetben előfordul, hogy a kórházak nem tájékoztatják még arról sem a betegeket, sem a hozzátartozókat, hogy mi is történik velük konkrétan.","shortLead":"Az oknyomozó portál szerint rengeteg esetben előfordul, hogy a kórházak nem tájékoztatják még arról sem a betegeket...","id":"20250306_direkt36-korhazi-fertozes-megalazas-tajekoztatas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf9d5bbe-9336-4c18-8ce7-7b4a14be687d.jpg","index":0,"item":"f6a6e5f4-01e7-425a-b0b4-bc3a0a85078d","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_direkt36-korhazi-fertozes-megalazas-tajekoztatas-ebx","timestamp":"2025. március. 06. 08:14","title":"Magukra hagyják, nem tájékoztatják, megalázzák a betegeket – újabb kórházi történeteket mutatott be a Direkt36","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa76dabc-33e4-44e2-8fa6-fd3f865c1295","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A kiskocsmák gyakorlatilag bármire költhetik a 3 millió forintos támogatást. A pályázati felhívásban külön nevesített cél a fiatalabb generációkat megszólító közösségimédia-jelenlét és célzott reklámkampányok kialakítása.","shortLead":"A kiskocsmák gyakorlatilag bármire költhetik a 3 millió forintos támogatást. A pályázati felhívásban külön nevesített...","id":"20250305_Alternativ-gyermekvedelem-a-fiatalok-becsalogatasat-is-tamogatja-a-kormanyzati-kocsmaprogram-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa76dabc-33e4-44e2-8fa6-fd3f865c1295.jpg","index":0,"item":"99ec1319-b46c-4097-a5d3-b0f961d03e24","keywords":null,"link":"/kkv/20250305_Alternativ-gyermekvedelem-a-fiatalok-becsalogatasat-is-tamogatja-a-kormanyzati-kocsmaprogram-ebx","timestamp":"2025. március. 05. 11:05","title":"Alternatív gyermekvédelem: a fiatalok becsalogatását is támogatja a kormányzati kocsmaprogram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]