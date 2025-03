Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b94c5f0d-43b8-437d-b0c7-dc343a08974a","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A különös tulajdoni viszonyok közt működő gazdaságkutató intézet vezérigazgatói posztjának várományosa, Beck Márton, a Mátraholding Zrt. pénzügyi tanácsadó vezérigazgató-helyettese.","shortLead":"A különös tulajdoni viszonyok közt működő gazdaságkutató intézet vezérigazgatói posztjának várományosa, Beck Márton...","id":"20250306_GKI-vezerigazgato-valtas-Molnar-Laszlo-Beck-Marton-Hannya-Nimer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b94c5f0d-43b8-437d-b0c7-dc343a08974a.jpg","index":0,"item":"ec86bf25-b4e6-4c4c-a1aa-880fb5c3089b","keywords":null,"link":"/360/20250306_GKI-vezerigazgato-valtas-Molnar-Laszlo-Beck-Marton-Hannya-Nimer","timestamp":"2025. március. 06. 13:44","title":"A mesterséges intelligenciára hivatkozva alakítják át a GKI-t úgy, hogy a kormány is szeresse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93afac66-afa7-4b3e-98f8-d7d1c36b19f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nőnap alkalmából egy észak-oroszországi kisvárosban az Egységes Oroszország Párt helyi képviselője az önkormányzat vezetőjével az oldalán húsdarálókat ajándékozott a gyászoló anyáknak.","shortLead":"Nőnap alkalmából egy észak-oroszországi kisvárosban az Egységes Oroszország Párt helyi képviselője az önkormányzat...","id":"20250307_husdaralo-nonap-oroszorszag-gyaszolo-anyak-haboru-kormanypart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93afac66-afa7-4b3e-98f8-d7d1c36b19f3.jpg","index":0,"item":"5bde8421-a27c-4b91-82a4-52def7057be0","keywords":null,"link":"/elet/20250307_husdaralo-nonap-oroszorszag-gyaszolo-anyak-haboru-kormanypart","timestamp":"2025. március. 07. 09:54","title":"Morbid ajándékot adott az orosz kormánypárt azoknak a nőknek, akik a háborúban vesztették el a fiaikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90751f02-e193-40ca-9a21-2fb306280013","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Aggodalomra semmi ok, nem a robotok lázadása az a videó, ami egyre több helyen bukkan fel a neten. Valójában még hatékonyabbá is teszi az mesterséges intelligenciák kommunikációját az ember számára értelmezhetetlen robothang.","shortLead":"Aggodalomra semmi ok, nem a robotok lázadása az a videó, ami egyre több helyen bukkan fel a neten. Valójában még...","id":"20250306_mesterseges-intelligencia-kommunikacio-gibberlink-robot-nyelv-hatekonysag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90751f02-e193-40ca-9a21-2fb306280013.jpg","index":0,"item":"c610281b-8827-4057-be3d-4a76ab60782e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250306_mesterseges-intelligencia-kommunikacio-gibberlink-robot-nyelv-hatekonysag","timestamp":"2025. március. 06. 19:03","title":"Az ember számára érthetetlen robotnyelvre váltanak az egymással beszélő MI-k, de igazából ez jó dolog – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51674726-0233-4489-bffc-1d96d14d49c2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A döntés a szurkolók kezében van. Mutatjuk, hol szavazhat.","shortLead":"A döntés a szurkolók kezében van. Mutatjuk, hol szavazhat.","id":"20250306_szoboszlai-dominik-premier-league-legjobb-jatekos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51674726-0233-4489-bffc-1d96d14d49c2.jpg","index":0,"item":"e69108ab-32e0-4386-a966-ac58ae428f2f","keywords":null,"link":"/sport/20250306_szoboszlai-dominik-premier-league-legjobb-jatekos","timestamp":"2025. március. 06. 16:02","title":"Szoboszlai Dominik lehet a Premier League legjobb játékosa februárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22ecec73-d895-4e4e-841b-d5770c2cb4fb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump is a techmilliárdos védelmére sietett egy igen sajátos érveléssel, miszerint végső soron nem Musk, hanem a kormányhivatalok vezetői a felelősek a kirúgásokért.","shortLead":"Donald Trump is a techmilliárdos védelmére sietett egy igen sajátos érveléssel, miszerint végső soron nem Musk, hanem...","id":"20250307_elon-musk-elbocsatasok-doge-mentegetozes-felelosseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22ecec73-d895-4e4e-841b-d5770c2cb4fb.jpg","index":0,"item":"55b3cb30-6f75-47b6-a015-be0f720016ad","keywords":null,"link":"/vilag/20250307_elon-musk-elbocsatasok-doge-mentegetozes-felelosseg","timestamp":"2025. március. 07. 08:14","title":"A népharag láttán Elon Musk rájött, hogy neki nincs is semmi köze a szövetségi dolgozók elbocsátásaihoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820e962d-b5e0-44ec-9fc4-a88a93b71feb","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A költségvetési csalás miatt számos megyében indultak nyomozások, több tucat orvos és egészségügyi dolgozó érintett. ","shortLead":"A költségvetési csalás miatt számos megyében indultak nyomozások, több tucat orvos és egészségügyi dolgozó érintett. ","id":"20250306_ortoped-protezis-gyogyaszati-segedeszkoz-halozat-csalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/820e962d-b5e0-44ec-9fc4-a88a93b71feb.jpg","index":0,"item":"f60bdb39-f5d6-4092-b589-dbcf48be40b8","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_ortoped-protezis-gyogyaszati-segedeszkoz-halozat-csalas","timestamp":"2025. március. 06. 14:49","title":"Országos hálózat csalt végtagprotézisekkel és gyógyászati segédeszközökkel Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6fce53-caba-4197-b12e-73097b1145d2","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kelet-kínai társaság sorra építi hadállásait Japántól Németországig.","shortLead":"A kelet-kínai társaság sorra építi hadállásait Japántól Németországig.","id":"20250307_hvg-Shandong-Hi-Speed-Qilu-Eurasia-Railway-Logistics-Kina-Szerbia-Magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e6fce53-caba-4197-b12e-73097b1145d2.jpg","index":0,"item":"12936d45-4156-4554-afe6-673ed1dcc677","keywords":null,"link":"/360/20250307_hvg-Shandong-Hi-Speed-Qilu-Eurasia-Railway-Logistics-Kina-Szerbia-Magyarorszag","timestamp":"2025. március. 07. 08:30","title":"Kezdhetnek félni a magyar logisztikai vállalkozások ettől a kínai gigacégtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4de333da-0dca-412c-89b4-2675d977e672","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Lu Sa-je azt nem gondolja, hogy az Észak-Amerika és Európa között lévő konfliktus miatt erősödni fog a kapcsolat Kína és Európa között. ","shortLead":"Lu Sa-je azt nem gondolja, hogy az Észak-Amerika és Európa között lévő konfliktus miatt erősödni fog a kapcsolat Kína...","id":"20250307_kinai-kulonmegbizott-donald-trump-europa-szovetsegesek-banasmod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4de333da-0dca-412c-89b4-2675d977e672.jpg","index":0,"item":"774733e7-ccda-4b5a-b0f8-358bc3cb8f40","keywords":null,"link":"/vilag/20250307_kinai-kulonmegbizott-donald-trump-europa-szovetsegesek-banasmod","timestamp":"2025. március. 07. 13:22","title":"Megdöbbentő a kínai különmegbízott szerint, ahogyan Trump az európai szövetségeseivel bánik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]