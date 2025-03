Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"06b640c6-a97c-4d1f-a3c5-a96a815dfb06","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A világ öt legnagyobb filmstúdióját Kelet-Magyarországról származó szegény kivándorlók alapították – összegzi a Magyar Hollywood Tanács elnöke. Bokor Balázst kérdeztük arról is, mi lehet a magyarázata a független magyar alkotások nemzetközi sikerének?","shortLead":"A világ öt legnagyobb filmstúdióját Kelet-Magyarországról származó szegény kivándorlók alapították – összegzi a Magyar...","id":"20250306_hvg-bokor-balazs-hollywood-messzire-jutottak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06b640c6-a97c-4d1f-a3c5-a96a815dfb06.jpg","index":0,"item":"f7279be2-6280-4748-a9b1-b1e29342ba12","keywords":null,"link":"/360/20250306_hvg-bokor-balazs-hollywood-messzire-jutottak","timestamp":"2025. március. 06. 18:30","title":"Száz éve a magyarok mentek Hollywoodba, most Hollywood jár ide – interjú Bokor Balázzsal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f9dd019-8687-40ca-b234-acd7cc32fba1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A vádak szerint a diplomaták egyeztettek Calin Georgescu elnökjelölttel, míg az orosz szolgálatok szerint Románia az EU nyomására cselekszik.","shortLead":"A vádak szerint a diplomaták egyeztettek Calin Georgescu elnökjelölttel, míg az orosz szolgálatok szerint Románia az EU...","id":"20250305_Romania-beavatkozasra-hivatkozva-utasit-ki-orosz-katonai-attasekat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f9dd019-8687-40ca-b234-acd7cc32fba1.jpg","index":0,"item":"21cb1263-fa9f-4fc8-a92f-c6b8a70aaf97","keywords":null,"link":"/vilag/20250305_Romania-beavatkozasra-hivatkozva-utasit-ki-orosz-katonai-attasekat","timestamp":"2025. március. 05. 17:45","title":"Románia kiutasított két orosz diplomatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc613c1-e006-4197-9f4f-d1db11d6c992","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter javaslatára Sulyok Tamástól kapta meg a címet Jászai Gellért.","shortLead":"Szijjártó Péter javaslatára Sulyok Tamástól kapta meg a címet Jászai Gellért.","id":"20250305_4ig-jaszai-gellert-nagykovet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecc613c1-e006-4197-9f4f-d1db11d6c992.jpg","index":0,"item":"aab0f6cc-e203-4299-8543-40b235f8bef3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250305_4ig-jaszai-gellert-nagykovet","timestamp":"2025. március. 05. 21:10","title":"Nagyköveti rangot és diplomataútlevelet kapott a 4iG elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8693afac-9854-4564-b3cb-3387f35353c6","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Lapunk megkeresésére ugyan korábban nem válaszolt az MNM Közgyűjteményi Központ, de az azt vezető Demeter Szilárd más lapnak reagált a szerdai cikkünkre, amely szerint inog a széke. A központ gyatra működésről szóló állításainkat nem cáfolta. ","shortLead":"Lapunk megkeresésére ugyan korábban nem válaszolt az MNM Közgyűjteményi Központ, de az azt vezető Demeter Szilárd más...","id":"20250305_Demeter-Szilard-HVG-cikk-valasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8693afac-9854-4564-b3cb-3387f35353c6.jpg","index":0,"item":"4cc7aefd-0e61-4707-a096-adc8158cf4eb","keywords":null,"link":"/kultura/20250305_Demeter-Szilard-HVG-cikk-valasz","timestamp":"2025. március. 05. 19:22","title":"Demeter elismeri, hogy nem érzi sikeresnek a közgyűjteményi központ eddigi működését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede79ee1-bed4-4f77-a51f-eb4d45b6cf2b","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Gálázott a Bayern München, az Inter idegenben verte a Feyenoordot.","shortLead":"Gálázott a Bayern München, az Inter idegenben verte a Feyenoordot.","id":"20250305_bajnokok-ligaja-nyolcaddonto-odavago-psg-liverpool-barcelona-benfica-bayern-munchen-bayer-leverkusen-feyenoord-inter-osszefoglalo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ede79ee1-bed4-4f77-a51f-eb4d45b6cf2b.jpg","index":0,"item":"7077c567-8110-41db-b00f-a4db7fd91d75","keywords":null,"link":"/sport/20250305_bajnokok-ligaja-nyolcaddonto-odavago-psg-liverpool-barcelona-benfica-bayern-munchen-bayer-leverkusen-feyenoord-inter-osszefoglalo-ebx","timestamp":"2025. március. 05. 23:01","title":"Lefocizta a Liverpoolt, mégis kikapott a PSG, emberhátrányban győzött a Barca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"235380ad-4c30-483b-be9b-b0d21b5ee951","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"A világ figyelme most főként arra irányul, hogyan kérdőjelezik meg a régi-új amerikai elnök első rendeletei a nemzetközi politikai és gazdasági kapcsolatok évtizedek alatt kialakult rendszerét. Eközben Trump és az új amerikai adminisztráció sokszor hajmeresztő lépései a kulturális szférát sem hagyják érintetlenül. Igaz, a hatás e területen elsősorban az USA-n belül érvényesül, de azért máris vannak komoly nemzetközi konzekvenciái is.","shortLead":"A világ figyelme most főként arra irányul, hogyan kérdőjelezik meg a régi-új amerikai elnök első rendeletei...","id":"20250305_a-mu-Trump-es-a-muveszetek--uton-az-elfajzott-muvek-fele","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/235380ad-4c30-483b-be9b-b0d21b5ee951.jpg","index":0,"item":"5ccaa1a9-5707-44ef-881d-6fc346b595ed","keywords":null,"link":"/360/20250305_a-mu-Trump-es-a-muveszetek--uton-az-elfajzott-muvek-fele","timestamp":"2025. március. 05. 18:00","title":"Trump és a művészetek – úton az „elfajzott művek” felé?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"242b133a-3674-4e93-8450-257ea63a9730","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A feldolgozóipari ágazatok többségében csökkent a termelés a KSH adatai szerint.","shortLead":"A feldolgozóipari ágazatok többségében csökkent a termelés a KSH adatai szerint.","id":"20250306_Tovabb-doglodik-az-autoipar-januarban-is-zuhant-az-ipari-termeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/242b133a-3674-4e93-8450-257ea63a9730.jpg","index":0,"item":"ca5e01f8-d919-4d40-9ffc-8ca4ce3062e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250306_Tovabb-doglodik-az-autoipar-januarban-is-zuhant-az-ipari-termeles","timestamp":"2025. március. 06. 08:39","title":"Tovább döglődik az autóipar, januárban is zuhant az ipari termelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e7c399-c36a-49f4-9bc8-7a481710532f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy múzeumi példányt bocsátottak áruba. ","shortLead":"Egy múzeumi példányt bocsátottak áruba. ","id":"20250305_minden-idok-legdragabb-Fordja-5-milliard-forintert-talalt-gazdara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3e7c399-c36a-49f4-9bc8-7a481710532f.jpg","index":0,"item":"5a06b0c8-0a14-4441-ad45-5ed1ee289075","keywords":null,"link":"/cegauto/20250305_minden-idok-legdragabb-Fordja-5-milliard-forintert-talalt-gazdara","timestamp":"2025. március. 05. 20:20","title":"Ez a kocsi minden idők legdrágább Fordja: 4,9 milliárd forintért adták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]