[{"available":true,"c_guid":"fd2b7583-103b-43ec-9fef-059afb1f02cf","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Megérkezett a mesterségesintelligencia-alapú új funkció a Windows 11 Jegyzettömbjébe, ami bármilyen szöveget képes átfogalmazni. Már amennyiben előfizet a cég egyik csomagjára.","shortLead":"Megérkezett a mesterségesintelligencia-alapú új funkció a Windows 11 Jegyzettömbjébe, ami bármilyen szöveget képes...","id":"20250305_microsoft-windows-11-jegyzettomb-rewrite-mesterseges-intelligencia-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd2b7583-103b-43ec-9fef-059afb1f02cf.jpg","index":0,"item":"8fa75910-fb28-44b2-9617-7e397bdb615e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_microsoft-windows-11-jegyzettomb-rewrite-mesterseges-intelligencia-megjelenes","timestamp":"2025. március. 05. 13:03","title":"Jön a ChatGPT a windowsos Jegyzettömbbe, de csak akkor, ha fizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A több mint másfél órás beszédben az elnök az elmúlt hat hét intézkedéseit és a jövőbeli terveit taglalta, de mások mellett ostorozta Európát is.","shortLead":"A több mint másfél órás beszédben az elnök az elmúlt hat hét intézkedéseit és a jövőbeli terveit taglalta, de mások...","id":"20250305_egyesult-allamok-donald-trump-kongresszusi-beszed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf.jpg","index":0,"item":"6809bdce-d08e-4b87-890b-4a30560389b1","keywords":null,"link":"/vilag/20250305_egyesult-allamok-donald-trump-kongresszusi-beszed","timestamp":"2025. március. 05. 05:36","title":"„Amerika visszatért!” – Trump megtartotta első beszédét a kongresszusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a3572e-b93f-4163-8a5f-d02d7aceec5e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az énekesnő egy interjúban több súlyos vádat is megfogalmazott volt férjével szemben.","shortLead":"Az énekesnő egy interjúban több súlyos vádat is megfogalmazott volt férjével szemben.","id":"20250306_krausz-gabor-toth-gabi-vadaskodas-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42a3572e-b93f-4163-8a5f-d02d7aceec5e.jpg","index":0,"item":"80a55341-d43f-42e6-b256-832e5ee30a21","keywords":null,"link":"/elet/20250306_krausz-gabor-toth-gabi-vadaskodas-per","timestamp":"2025. március. 06. 19:00","title":"Krausz Gábor reagált Tóth Gabi vádjaira: „Kénytelen vagyok jogi útra terelni az ügyet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11fe6a59-9ca3-48d7-a5dd-cbaffa3c8b8c","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Helyben termelt áram helyben fogyasztva akár töredékáron. Ezt és ennél többet is ígérnek az energiaközösségek, amik már itthon is zöld utat kaptak, bár még kissé döcögőset. Pedig hatásuk kimondottan jó lehet, nézzünk akár környezeti, társadalmi, gazdasági és emberi jóléti szempontokat. Két avatott szakértővel jártuk körbe a témát az ecuadori indiánok mini vízerőműveitől Veszprém egykori pokoli tornyáig.","shortLead":"Helyben termelt áram helyben fogyasztva akár töredékáron. Ezt és ennél többet is ígérnek az energiaközösségek, amik már...","id":"20250305_energiakozossegek-megujulo-kozossegi-energia-igazsagos-atmenet-zcast-podcast--Szalkai-Lorincz-Agnes-MTVSZ--Dunai-Balint-MERSZ","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11fe6a59-9ca3-48d7-a5dd-cbaffa3c8b8c.jpg","index":0,"item":"82ecd0f2-3727-49df-ba7c-39e878c0ef95","keywords":null,"link":"/zhvg/20250305_energiakozossegek-megujulo-kozossegi-energia-igazsagos-atmenet-zcast-podcast--Szalkai-Lorincz-Agnes-MTVSZ--Dunai-Balint-MERSZ","timestamp":"2025. március. 05. 15:30","title":"zCast: Rezsicsökkentés alulról – Hogyan lehetek áramtermelő úgy, hogy én is és a szomszédom is jól járjon, és a nemzetgazdaság is megköszöni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03febdac-096b-446d-949e-c1816f0ba8c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha alkotmányellenesnek minősítik a törvényt, akkor a jövőben nem lehet kötelezővé tenni a magánéletre vonatkozó kérdéssort.","shortLead":"Ha alkotmányellenesnek minősítik a törvényt, akkor a jövőben nem lehet kötelezővé tenni a magánéletre vonatkozó...","id":"20250305_Mar-az-Alkotmanybirosag-vizsgalja-a-gyerekvedelemben-dolgozok-eletvitelenek-vizsgalatarol-szolo-szabalyozast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03febdac-096b-446d-949e-c1816f0ba8c3.jpg","index":0,"item":"7395aa72-6448-46a9-b5db-2219dab9006d","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_Mar-az-Alkotmanybirosag-vizsgalja-a-gyerekvedelemben-dolgozok-eletvitelenek-vizsgalatarol-szolo-szabalyozast","timestamp":"2025. március. 05. 07:21","title":"Már az Alkotmánybíróság vizsgálja a gyerekvédelemben dolgozók életvitelének vizsgálatáról szóló szabályozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"969d0ad0-b98c-4f35-927d-eb10e70fb730","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Magyarország együttműködik az amerikai Westinghouse-szal a moduláris nukleáris erőművek fejlesztésében.","shortLead":"Magyarország együttműködik az amerikai Westinghouse-szal a moduláris nukleáris erőművek fejlesztésében.","id":"20250305_Meghasadas-Szijjarto-Peter-orosz-helyett-amerikai-nuklearis-eromuvekrol-egyeztetett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/969d0ad0-b98c-4f35-927d-eb10e70fb730.jpg","index":0,"item":"b501936a-c9a2-4182-bfd5-bbb4703a863b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250305_Meghasadas-Szijjarto-Peter-orosz-helyett-amerikai-nuklearis-eromuvekrol-egyeztetett","timestamp":"2025. március. 05. 13:10","title":"Meghasadás: Szijjártó Péter orosz helyett amerikai nukleáris erőművekről egyeztetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90751f02-e193-40ca-9a21-2fb306280013","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Aggodalomra semmi ok, nem a robotok lázadása az a videó, ami egyre több helyen bukkan fel a neten. Valójában még hatékonyabbá is teszi az mesterséges intelligenciák kommunikációját az ember számára értelmezhetetlen robothang.","shortLead":"Aggodalomra semmi ok, nem a robotok lázadása az a videó, ami egyre több helyen bukkan fel a neten. Valójában még...","id":"20250306_mesterseges-intelligencia-kommunikacio-gibberlink-robot-nyelv-hatekonysag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90751f02-e193-40ca-9a21-2fb306280013.jpg","index":0,"item":"c610281b-8827-4057-be3d-4a76ab60782e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250306_mesterseges-intelligencia-kommunikacio-gibberlink-robot-nyelv-hatekonysag","timestamp":"2025. március. 06. 19:03","title":"Az ember számára érthetetlen robotnyelvre váltanak az egymással beszélő MI-k, de igazából ez jó dolog – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505df4fc-c4d3-4819-9bf8-28c0838d16ae","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Míg Orbán Viktor az orosz álláspontot hangoztatja, a nagyobb játékosok bírálják az amerikai vezetést.","shortLead":"Míg Orbán Viktor az orosz álláspontot hangoztatja, a nagyobb játékosok bírálják az amerikai vezetést.","id":"20250305_donald-trump-ukrajna-europai-szelsojobboldal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/505df4fc-c4d3-4819-9bf8-28c0838d16ae.jpg","index":0,"item":"910808c6-f0d0-4916-b850-65e6178ef671","keywords":null,"link":"/elet/20250305_donald-trump-ukrajna-europai-szelsojobboldal","timestamp":"2025. március. 05. 15:06","title":"Az európai szélsőjobboldal Orbán kivételével nincs elragadtatva attól, ahogy Donald Trump Ukrajnával viselkedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]