[{"available":true,"c_guid":"d335e5ab-ee8c-4613-8888-ff36ee781e02","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók szerint 20-ból 1 magas vérnyomásban szenvedő embernek lehet segítség az az eljárás, amit könnyen és gyorsan el lehet végezni, és amitől akár a teljes gyógyszeres kezelést is elhagyhatja a beteg.","shortLead":"Brit kutatók szerint 20-ból 1 magas vérnyomásban szenvedő embernek lehet segítség az az eljárás, amit könnyen és...","id":"20250311_magas-vernyomas-kezelese-mellekvese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d335e5ab-ee8c-4613-8888-ff36ee781e02.jpg","index":0,"item":"c7f3cf60-45e3-4fa3-bdd0-0134e481bf54","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_magas-vernyomas-kezelese-mellekvese","timestamp":"2025. március. 11. 20:03","title":"20 perc alatt teheti rendbe a magas vérnyomást egy új kezelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6f1b96b-2442-405f-b9c1-c0e6d0adb501","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Keir Starmer telefonon beszélt az amerikai elnökkel.","shortLead":"Keir Starmer telefonon beszélt az amerikai elnökkel.","id":"20250310_ukrajnai-haboru-katonai-segely-donald-trump-keir-starmer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6f1b96b-2442-405f-b9c1-c0e6d0adb501.jpg","index":0,"item":"7722b63f-3ebd-4e09-94d8-3ec7692b9ef1","keywords":null,"link":"/vilag/20250310_ukrajnai-haboru-katonai-segely-donald-trump-keir-starmer","timestamp":"2025. március. 10. 20:56","title":"Az Ukrajnának nyújtott katonai segély újraindításáról győzködte Trumpot a brit miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e476c9d-e12f-4ba4-8a77-400f2287169c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A következő német kancellár kivenné az adófék szabályai alól a hadiipari költéseket, és 500 milliárd eurót adna infrastruktúra-fejlesztésre, de ezt csak a Zöldekkel együtt tudja átverni a leköszönő parlamenten. A környezetvédő párt elutasította a terveit, de nyitva hagyták az ajtót a további egyeztetések előtt.","shortLead":"A következő német kancellár kivenné az adófék szabályai alól a hadiipari költéseket, és 500 milliárd eurót adna...","id":"20250310_nemetorszag-vedelmi-infrastrukturalis-csomag-zoldek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e476c9d-e12f-4ba4-8a77-400f2287169c.jpg","index":0,"item":"bec90278-9dd6-42ae-9eaf-dd32948779c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250310_nemetorszag-vedelmi-infrastrukturalis-csomag-zoldek","timestamp":"2025. március. 10. 14:13","title":"Egyelőre lepattant a Zöldekről Friedrich Merz védelmi és infrastrukturális gigacsomagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b03326-6975-4256-a0ff-48c9e01a401a","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Amerika egyre hangsúlyosabb szerephez jut az F1-ben, aminek fontos állomása lehet a Cadillac megjelenése.","shortLead":"Amerika egyre hangsúlyosabb szerephez jut az F1-ben, aminek fontos állomása lehet a Cadillac megjelenése.","id":"20250311_cadillac-forma-1-andretti-amerikai-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26b03326-6975-4256-a0ff-48c9e01a401a.jpg","index":0,"item":"1c663132-23eb-489c-b94f-08990c5f1baa","keywords":null,"link":"/sport/20250311_cadillac-forma-1-andretti-amerikai-egyesult-allamok","timestamp":"2025. március. 11. 05:44","title":"Hatalmas siker vagy csúfos bukás – mi sülhet ki a Cadillac megjelenéséből a Forma–1-ben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a3b542-2945-4e16-be65-62ddca3b0982","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A havannai kormány és a Vatikán között megszületett megállapodásnak köszönhetik a szabadulásukat. ","shortLead":"A havannai kormány és a Vatikán között megszületett megállapodásnak köszönhetik a szabadulásukat. ","id":"20250311_kuba-tuntetes-foglyok-szabadon-engedtek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35a3b542-2945-4e16-be65-62ddca3b0982.jpg","index":0,"item":"760ae5c9-0532-4c13-8f29-a3e2f25b92f5","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_kuba-tuntetes-foglyok-szabadon-engedtek","timestamp":"2025. március. 11. 09:36","title":"Kuba kiengedte mind az 553 foglyot, akiket a 2021-es tüntetéshullám miatt ítéltek börtönbüntetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf955000-93c6-475c-a972-5e6c5e4600a2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egy kutatócsoport tíz vezető chatbot működését vizsgálta, és mind a tíz Kreml-barát propagandát szajkózott. A kutatók szerint az orosz propaganda már kifejezetten idomítja a nyelvi modelleket.","shortLead":"Egy kutatócsoport tíz vezető chatbot működését vizsgálta, és mind a tíz Kreml-barát propagandát szajkózott. A kutatók...","id":"20250310_orosz-dezinformacio-Pravda-Portal-Kombat-MI-chatbotok-nyelvi-modellek-LLM-fertozes-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf955000-93c6-475c-a972-5e6c5e4600a2.jpg","index":0,"item":"4699e6a0-ca65-49c5-b477-5000c288cb09","keywords":null,"link":"/kkv/20250310_orosz-dezinformacio-Pravda-Portal-Kombat-MI-chatbotok-nyelvi-modellek-LLM-fertozes-propaganda","timestamp":"2025. március. 10. 12:47","title":"Az orosz dezinformáció már a mesterséges intelligenciát is megfertőzte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583bf605-1f32-4b4c-a958-0ce0c79f1aed","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Régen volt már 600 forint alatt a benzin ára, most van rá esély. ","shortLead":"Régen volt már 600 forint alatt a benzin ára, most van rá esély. ","id":"20250310_benzin-gazolaj-arcsokkenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/583bf605-1f32-4b4c-a958-0ce0c79f1aed.jpg","index":0,"item":"019340fc-e066-44f5-8ba5-cd5656ffb362","keywords":null,"link":"/cegauto/20250310_benzin-gazolaj-arcsokkenes","timestamp":"2025. március. 10. 11:02","title":"Ismét komolyabb árcsökkenés jön a benzinkutaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e6b27e4-e2f5-43f2-a1fd-1ca73e7aa2b6","c_author":"Visa","category":"brandcontent","description":"Az egyedi vásárlási élmény és az innováció mára elengedhetetlen, ha egy vállalkozó sikeres akar lenni a kiskereskedelmi szektorban. A Visa 2024-ben is azokat az üzleteket kereste és díjazta, ahol a vásárlók a hagyományos értékesítésen túl megkapják ezt a pluszt. A Visa Boltok Boltja versenyben már második alkalommal osztották ki a fődíjakat, idén a fenntarthatósággal, a közösségi élményekkel és a kiemelkedő ügyfélkiszolgálással lehetett kitűnni a mezőnyből.","shortLead":"Az egyedi vásárlási élmény és az innováció mára elengedhetetlen, ha egy vállalkozó sikeres akar lenni a kiskereskedelmi...","id":"20250306_A-kiskereskedelmi-szektor-legjobbjait-dijaztak-Visa-Boltok-Boltja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e6b27e4-e2f5-43f2-a1fd-1ca73e7aa2b6.jpg","index":0,"item":"ab9c278c-c18e-40af-8262-d292feba9c2e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250306_A-kiskereskedelmi-szektor-legjobbjait-dijaztak-Visa-Boltok-Boltja","timestamp":"2025. március. 10. 13:30","title":"A siker kulcsa az egyediség: a kiskereskedelmi szektor legjobbjait díjazták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]