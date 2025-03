Oroszország még nem adott hivatalos választ a 30 napos tűzszünetről szóló amerikai javaslatra, amelybe Ukrajna már beleegyezett, Kijev viszont mindenképpen abból indul ki, hogy Oroszország nem támaszthat a fegyvernyugvás életbe léptetéséhez további feltételeket – jelentette ki Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az RBK-Ukrajina hírportálnak adott, hétfőn megjelent interjújában.

A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy Ukrajna elfogadta az amerikai fél javaslatát, és szavai szerint ennek megfelelően az orosz félnek is ezt kell tennie.

Szibiha kiemelte, hogy hatékony mechanizmust kell biztosítani a fegyverszünet betartásának objektív ellenőrzésére, ehhez pedig biztosítani kell a „nemzetközi összetevőt”. „Valóban szükségünk van egy hatékony mechanizmusra a tűzszünet betartásának objektív ellenőrzésére. Biztosan kell, hogy legyen nemzetközi összetevője is. Az a kérdés, hogy ki végezhet ilyen ellenőrzést, mert természetesen van ennek egy nemzeti komponense is, azaz nem lehet belőle Ukrajnát kihagyni, hiszen ez a mi területünkön történik. Ukrajna szerepe tehát meghatározó a fegyverszünet betartásának felügyeletében” – fejtette ki a miniszter.

Szibiha rámutatott, hogy a fegyverszünet ellenőrzése általában az ENSZ és az EBESZ égisze alatt zajlik, de tekintettel Ukrajna 2014-2022 közötti negatív tapasztalataira, gondosan meg kell vitatni egy ilyenfajta nemzetközi ellenőrzés megvalósíthatóságát a mostani ideiglenes fegyverszünet esetében. „Európai kollégáinkkal és az amerikai féllel is meg kell vitatni ezt a témát, és most éppen ilyen konzultációkat folytatunk” – fűzte hozzá Szibiha.

A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a tűzszünet életbe lépéséhez önmagukban a megállapodások nem elegendőek, mivel Ukrajna a korábbi tűzszünetek időszakaiban már szembesült orosz provokációkkal. „A keserű tapasztalataink, amelyeket a minszki folyamat részeként kötött legalább 25 tűzszünet alatt szereztünk, azt mutatják, hogy a fegyvernyugvás felügyelete valóban kihívás. Számítanunk kell provokációkra az orosz fél részéről” – fogalmazott. Hozzátette: Ukrajna nem egyszer tapasztalta, hogy „az oroszok nem tartják be a megállapodásaikat, és az a gyakorlatuk, hogy azonnal megszegik a tűzszünetet”.

Szibiha azt is hangsúlyozta, hogy most kizárólag ideiglenes fegyvernyugvásról van szó. „Semmiképpen sincs szó befagyott konfliktusról, hanem egy 30 napos ideiglenes fegyverszünetről, miként az amerikai delegációval közös nyilatkozatunkban is leszögeztük” – emelte ki az ukrán külügyminiszter.