[{"available":true,"c_guid":"2aaef067-c957-49ac-9840-b49c70889f3a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Azonnali ellenőrzéseket indított a fogyasztóvédelem.","shortLead":"Azonnali ellenőrzéseket indított a fogyasztóvédelem.","id":"20250317_arresstop-fogyasztovedelem-azonnali-ellenorzes-7-millios-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2aaef067-c957-49ac-9840-b49c70889f3a.jpg","index":0,"item":"9c13f890-0dbf-4cbb-89b9-17e109256fa6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250317_arresstop-fogyasztovedelem-azonnali-ellenorzes-7-millios-birsag","timestamp":"2025. március. 17. 08:48","title":"Akár 7 millióra is bírságolhatják az árrésstopot megsértő boltokat, ráadásul naponta többször is büntethetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccdc2256-48f0-4862-923f-04d4741d21bf","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Nem lehet petícióktól függővé tenni, ki kerüljön börtönbe és ki maradjon ott. És, ahogy Renner Erika ügye figyelmeztet, nem lehet az áldozatokat valódi védelem nélkül hagyni. Vélemény.","shortLead":"Nem lehet petícióktól függővé tenni, ki kerüljön börtönbe és ki maradjon ott. És, ahogy Renner Erika ügye figyelmeztet...","id":"20250317_revesz-sandor-renner-erika-bene-krisztian-alairasgyujtes-biroi-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccdc2256-48f0-4862-923f-04d4741d21bf.jpg","index":0,"item":"da8f2c09-75a9-4550-81ba-2f9b122cc33c","keywords":null,"link":"/360/20250317_revesz-sandor-renner-erika-bene-krisztian-alairasgyujtes-biroi-itelet","timestamp":"2025. március. 17. 19:42","title":"Révész Sándor: A petíciózástól a valódi védelemig – a Renner Erikával történtek tanulságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9081ffde-17b4-440e-9dbd-69284a61558e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az arcképelemzést már egy 10 évvel ezelőtt elfogadott jogszabály lehetővé teszi, de nem ilyen esetekre, hanem csak súlyos bűncselekményekre. Ahhoz, hogy a Pride-on felvonulók ellen is bevethető legyen, törvényt módosítanának.","shortLead":"Az arcképelemzést már egy 10 évvel ezelőtt elfogadott jogszabály lehetővé teszi, de nem ilyen esetekre, hanem csak...","id":"20250317_A-Pride-on-felvonulok-arckepelemzessel-valo-azonositasahoz-torvenyt-modositananak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9081ffde-17b4-440e-9dbd-69284a61558e.jpg","index":0,"item":"8393750e-6545-40b2-82ad-a95d32c19be0","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_A-Pride-on-felvonulok-arckepelemzessel-valo-azonositasahoz-torvenyt-modositananak","timestamp":"2025. március. 17. 20:59","title":"Törvényt módosítanának, hogy a Pride-on felvonulókat arcképelemzéssel azonosíthassák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8fb00f4-333a-4b6e-9edb-6e77c9dfea4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még nem zárult le a vizsgálat, így nem tudni, mi okozta több mint 600 ember rosszullétét Nagykőrösön. Az étkeztetést végző cég korábban azt közölte, hogy kielemezték az ételmintákat, az eredmény pedig negatív lett. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ugyanakkor azt írta, hogy ez a vizsgálat csak négy mikróbára terjedt ki, a hatóságok viszont mást is elemeznek.","shortLead":"Még nem zárult le a vizsgálat, így nem tudni, mi okozta több mint 600 ember rosszullétét Nagykőrösön. Az étkeztetést...","id":"20250318_Nagykorosi-rosszulletek-a-NEBIH-tovabbi-parameterekre-ellenorzi-az-etelmintakat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8fb00f4-333a-4b6e-9edb-6e77c9dfea4f.jpg","index":0,"item":"8991cd01-632b-4dd2-9087-ecea9bcfc039","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_Nagykorosi-rosszulletek-a-NEBIH-tovabbi-parameterekre-ellenorzi-az-etelmintakat","timestamp":"2025. március. 18. 11:32","title":"Nagykőrösi rosszullétek: Folyik a vizsgálat, a hatóságok még ellenőrzik a mintákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40ae7d4b-0f1b-43b0-bd1c-74624b542c0c","c_author":"Mészáros Márton","category":"gazdasag","description":"A személyi költségek és a hozzáadott értékek is ott a legmagasabbak, ahol a külföldi tulajdonú cégek működnek.","shortLead":"A személyi költségek és a hozzáadott értékek is ott a legmagasabbak, ahol a külföldi tulajdonú cégek működnek.","id":"20250318_ksh-arbevetel-autogyartas-kiskereskedelem-audi-mercedes-suzuki-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40ae7d4b-0f1b-43b0-bd1c-74624b542c0c.jpg","index":0,"item":"82252469-23c3-4f53-85c1-16135b1f4770","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_ksh-arbevetel-autogyartas-kiskereskedelem-audi-mercedes-suzuki-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 05:19","title":"Brutális különbségekre mutat rá a KSH: ahol nincs autógyár, ott szinte semmi nincsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfde4aa-149c-4727-969e-dc5c3c7abea0","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A zártkerti övezet lakói azért küzdenek, hogy bevezethessék a közműveket.","shortLead":"A zártkerti övezet lakói azért küzdenek, hogy bevezethessék a közműveket.","id":"20250317_csucshegy-budapest-kivalas-alairasgyujtes-nepszavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7cfde4aa-149c-4727-969e-dc5c3c7abea0.jpg","index":0,"item":"124d7866-3857-4d0e-b3ed-49c9c6c6f9d3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250317_csucshegy-budapest-kivalas-alairasgyujtes-nepszavazas","timestamp":"2025. március. 17. 17:25","title":"Aláírásgyűjtés kezdődött azért, hogy kiváljon Budapestből egy városrész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dba9827-1fc2-4378-ac06-7ee3e7f51d46","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Lampert Benedek digitális trükkök nélkül, valódi effektekkel varázsolta élettel teli felvételekké ezeket az F1 tematikájú képeket.","shortLead":"Lampert Benedek digitális trükkök nélkül, valódi effektekkel varázsolta élettel teli felvételekké ezeket az F1...","id":"20250317_elkepeszto-lego-f1-felvetelekkel-rukkolt-elo-a-fiatal-magyar-fotos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1dba9827-1fc2-4378-ac06-7ee3e7f51d46.jpg","index":0,"item":"f607b2dc-e472-4940-8ce0-9ea6a5061744","keywords":null,"link":"/cegauto/20250317_elkepeszto-lego-f1-felvetelekkel-rukkolt-elo-a-fiatal-magyar-fotos","timestamp":"2025. március. 17. 07:59","title":"Elképesztő Lego felvételekkel rukkolt elő a fiatal magyar fotós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf233fc-2283-49a5-bef1-cdb85b4c4f05","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A népszerű üdítőital három ízvariációval indul újra: hagyományos szőlő, cukormentes Traubisoda Zéró és egy kékszőlő ízű változattal.","shortLead":"A népszerű üdítőital három ízvariációval indul újra: hagyományos szőlő, cukormentes Traubisoda Zéró és egy kékszőlő ízű...","id":"20250318_agrarminiszterium-traubisoda-visszateres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/caf233fc-2283-49a5-bef1-cdb85b4c4f05.jpg","index":0,"item":"124251cb-95ed-4f54-b95b-925b51318147","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_agrarminiszterium-traubisoda-visszateres","timestamp":"2025. március. 18. 21:29","title":"Visszatér a Traubisoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]