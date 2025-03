Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"562853d1-75e3-4a21-9340-870dc125a17f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatójának bejegyzése közben arról tájékoztat, hogy “már harmadik hónapja, kisebb mértékben, de javul a vonatok pontossága”. ","shortLead":"Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatójának bejegyzése közben arról tájékoztat, hogy “már harmadik hónapja...","id":"20250316_Kigyulladt-egy-mozdony-Balatonfureden-szarvast-gazolt-a-vonat-Revfulopnel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/562853d1-75e3-4a21-9340-870dc125a17f.jpg","index":0,"item":"e82eb023-c1f2-4ca8-9136-1d45cb501e29","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Kigyulladt-egy-mozdony-Balatonfureden-szarvast-gazolt-a-vonat-Revfulopnel","timestamp":"2025. március. 16. 10:08","title":"Kigyulladt egy mozdony Balatonfüreden, szarvast gázolt a vonat Révfülöpnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nemzetgazdasági miniszter tárgyal a díjcsökkentésről a Magyar Bankszövetséggel, de egyelőre kevésnek tartja az ajánlataikat.","shortLead":"A nemzetgazdasági miniszter tárgyal a díjcsökkentésről a Magyar Bankszövetséggel, de egyelőre kevésnek tartja...","id":"20250317_bankok-penzforgalmi-bevetelei-novekedes-dragulo-bankolas-Nagy-Marton-szamlakoltsegek-arsapka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"d87d8c32-20fe-4b25-b38c-aa64144354bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250317_bankok-penzforgalmi-bevetelei-novekedes-dragulo-bankolas-Nagy-Marton-szamlakoltsegek-arsapka","timestamp":"2025. március. 17. 15:03","title":"Egy év alatt 24 százalékkal nőttek a bankok pénzforgalmi bevételei – Nagy Márton már a számlaköltségekre is ársapkát húzna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68af6666-4019-491d-8ecf-e62322a83cd5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A „hajdanvolt, csodálatos európai létezésről” ábrándozott a fideszes publicista, miközben kiosztotta, hogy kinek kell befognia a pofáját.","shortLead":"A „hajdanvolt, csodálatos európai létezésről” ábrándozott a fideszes publicista, miközben kiosztotta, hogy kinek kell...","id":"20250317_bayer-zsolt-poloska-feherjehalmaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68af6666-4019-491d-8ecf-e62322a83cd5.jpg","index":0,"item":"58ff672b-b0cd-43e1-8b05-198d5c320730","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_bayer-zsolt-poloska-feherjehalmaz","timestamp":"2025. március. 17. 19:37","title":"Bayer Zsolt bocsánatkérést követelt a poloskázáson felháborodott „túloldali világtól”, majd fehérjehalmaznak nevezett egy embercsoportot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 15, 17, illetve 21 éves fiatalok egy 17 éves fülöpjakabi fiútól szerezték be a kábítószert. ","shortLead":"A 15, 17, illetve 21 éves fiatalok egy 17 éves fülöpjakabi fiútól szerezték be a kábítószert. ","id":"20250316_Fiatalkoru-drogdilereket-fogtak-Bacs-Kiskun-varmegyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6.jpg","index":0,"item":"94194a6f-feae-4885-9e80-3ccd885c1a30","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Fiatalkoru-drogdilereket-fogtak-Bacs-Kiskun-varmegyeben","timestamp":"2025. március. 16. 10:47","title":"Fiatalkorú drogdílereket fogtak Bács-Kiskun vármegyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e4eaea8-ee62-44c5-b02c-879b1546a5c9","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"A Ford Capri az amerikai márka öreg kontinensre szánt sportautója, sok európai számára maga a megtestesült nyolcvanas évek. Pedig a modell története régebbre nyúlik vissza, mostani megújulásával pedig folytatja a Ford pár éve elkezdett új fejezetét. ","shortLead":"A Ford Capri az amerikai márka öreg kontinensre szánt sportautója, sok európai számára maga a megtestesült nyolcvanas...","id":"20250220_fordmagyarorszag_uj-Ford-Capri","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e4eaea8-ee62-44c5-b02c-879b1546a5c9.jpg","index":0,"item":"c6c3774c-fd94-4c9a-9b45-67ec7cb9f569","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250220_fordmagyarorszag_uj-Ford-Capri","timestamp":"2025. március. 16. 15:30","title":"Visszatért a Ford legendája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Valójában arra gondolt, hogy szeretné rendezni a kérdést, és azt hiszi, hogy sikeres lesz.","shortLead":"Valójában arra gondolt, hogy szeretné rendezni a kérdést, és azt hiszi, hogy sikeres lesz.","id":"20250316_Trump-szerint-szarkasztikus-volt-amikor-megigerte-hogy-24-oran-belul-veget-vet-a-haborunak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"258d8af7-fa3c-4bcc-b94f-5970c046c1f8","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_Trump-szerint-szarkasztikus-volt-amikor-megigerte-hogy-24-oran-belul-veget-vet-a-haborunak","timestamp":"2025. március. 16. 12:22","title":"Trump szerint szarkasztikus volt, amikor megígérte, hogy 24 órán belül véget vet a háborúnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"077b2bdb-118b-4fee-acda-0c4316ca8caa","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A 630 lóerős négyszemélyes luxuslimuzin bőven több, mint 6 méter hosszú, mégis 5,1 másodperc alatt katapultál 0-ról 100-ra.","shortLead":"A 630 lóerős négyszemélyes luxuslimuzin bőven több, mint 6 méter hosszú, mégis 5,1 másodperc alatt katapultál 0-ról...","id":"20250317_ez-a-biturbo-v12-es-maybach-zeppelin-kimaxolja-a-luxus-fogalmat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/077b2bdb-118b-4fee-acda-0c4316ca8caa.jpg","index":0,"item":"9cb02cac-f918-41ab-aecc-03eb2536c30a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250317_ez-a-biturbo-v12-es-maybach-zeppelin-kimaxolja-a-luxus-fogalmat","timestamp":"2025. március. 17. 06:41","title":"Ez a biturbó V12-es Maybach Zeppelin kimaxolja a luxus fogalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kedden megint változnak az árak. ","shortLead":"Kedden megint változnak az árak. ","id":"20250317_Tovabb-dragul-a-benzin-olcsobb-lesz-a-dizel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f.jpg","index":0,"item":"b5f138a8-46ab-4a7e-84a9-b9d8483ca1f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250317_Tovabb-dragul-a-benzin-olcsobb-lesz-a-dizel","timestamp":"2025. március. 17. 11:43","title":"Tovább drágul a benzin, olcsóbb lesz a dízel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]