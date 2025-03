Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0acb72c9-aa72-4717-bd20-2035068c61c9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy friss felmérés szerint messze az elektromos rolleresek hánynak leginkább fittyet a közlekedési lámpák piros jelzésére.","shortLead":"Egy friss felmérés szerint messze az elektromos rolleresek hánynak leginkább fittyet a közlekedési lámpák piros...","id":"20250320_a-rolleresek-es-a-gyalogosok-haladnak-at-leginkabb-a-piroson","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0acb72c9-aa72-4717-bd20-2035068c61c9.jpg","index":0,"item":"1dba4fc4-4488-4ea7-b7f8-914ddec0e347","keywords":null,"link":"/cegauto/20250320_a-rolleresek-es-a-gyalogosok-haladnak-at-leginkabb-a-piroson","timestamp":"2025. március. 20. 07:21","title":"A rolleresek és a gyalogosok haladnak át leginkább a piroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"799efe45-2235-41b8-91ad-c369c866f5e7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez az egészen különleges 325i mély betekintést nyújt az E30-as BMW lelki világába.","shortLead":"Ez az egészen különleges 325i mély betekintést nyújt az E30-as BMW lelki világába.","id":"20250320_a-lelke-melyeig-belelatni-ebbe-a-0-kilometeres-elado-regi-bmw","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/799efe45-2235-41b8-91ad-c369c866f5e7.jpg","index":0,"item":"8c7164b3-7477-45f8-b101-f232bb9e172f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250320_a-lelke-melyeig-belelatni-ebbe-a-0-kilometeres-elado-regi-bmw","timestamp":"2025. március. 20. 06:41","title":"A lelke mélyéig belátni ennek a 0 kilométeres eladó régi BMW-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c03795d-8084-4d17-a594-ddc82a693fc0","c_author":"Földes Márton - Nagy Gábor","category":"360","description":"Csak korlátozott tűzszünetbe egyezett bele a Donald Trumppal folytatott telefonbeszélgetésén Vlagyimir Putyin. Az energiarendszerek megkímélése jól jöhet Ukrajnának, de nem állítja meg az orosz offenzívát, amivel Moszkva igyekszik még jobb pozíciót szerezni a további tárgyalásokhoz.","shortLead":"Csak korlátozott tűzszünetbe egyezett bele a Donald Trumppal folytatott telefonbeszélgetésén Vlagyimir Putyin...","id":"20250319_trump-putyin-targyalas-ukrajna-zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c03795d-8084-4d17-a594-ddc82a693fc0.jpg","index":0,"item":"99ab184b-4dfe-41ba-a887-dee3e6a9a787","keywords":null,"link":"/360/20250319_trump-putyin-targyalas-ukrajna-zelenszkij","timestamp":"2025. március. 19. 06:30","title":"Félútig ment a tűzszünetben a Trump kínálta mozgásterét tesztelő Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93bbef32-8bfe-4ef1-a3ae-190f66b64c74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Wonder Womant alakító Gal Gadot neve is felkerült a hollywoodi hírességek sétányára, aminek nem mindenki örült.","shortLead":"A Wonder Womant alakító Gal Gadot neve is felkerült a hollywoodi hírességek sétányára, aminek nem mindenki örült.","id":"20250319_Gal-Gadot-hollywood-csillag-avatas-tuntetes-izrael-palesztin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93bbef32-8bfe-4ef1-a3ae-190f66b64c74.jpg","index":0,"item":"c42e5631-db21-417a-8988-2b9f10681981","keywords":null,"link":"/elet/20250319_Gal-Gadot-hollywood-csillag-avatas-tuntetes-izrael-palesztin","timestamp":"2025. március. 19. 09:26","title":"Gal Gadot hollywoodi csillagavatásán összecsaptak a palesztin- és Izrael-párti tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19276c6-ace2-495a-aabe-f56126b057c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A kézbesítőt Ráckevén ütötték el, azóta kórházban küzdöttek az életéért. Mindössze 39 éves volt.","shortLead":"A kézbesítőt Ráckevén ütötték el, azóta kórházban küzdöttek az életéért. Mindössze 39 éves volt.","id":"20250320_meghalt-rackeve-elgazolt-postas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a19276c6-ace2-495a-aabe-f56126b057c6.jpg","index":0,"item":"88664b04-ffc3-4134-9d3a-b7399dd960f5","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_meghalt-rackeve-elgazolt-postas","timestamp":"2025. március. 20. 14:17","title":"Meghalt a február végén elgázolt postás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A lakosság felé nincs mennyiségi korlátozás, van viszont polccímke a „Tartósan olcsó” termékekre.","shortLead":"A lakosság felé nincs mennyiségi korlátozás, van viszont polccímke a „Tartósan olcsó” termékekre.","id":"20250320_A-Lidl-berugja-a-Rogan-altal-kihagyott-ziccert-felcimkezi-az-arressapkas-termekeket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524.jpg","index":0,"item":"f3617a1f-0a1e-4290-9aa0-5c96a0355e60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250320_A-Lidl-berugja-a-Rogan-altal-kihagyott-ziccert-felcimkezi-az-arressapkas-termekeket","timestamp":"2025. március. 20. 10:29","title":"A Lidl berúgja a Rogán által kihagyott ziccert: felcímkézi az árréssapkás termékeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ab93734-b458-441a-9c0d-e1f758334e5c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség tudósai szerint a kettős gravitációs lencsék rendkívül ritkák, ám a jövőben az Euclid űrszonda biztosan talál majd még belőlük. A segítségükkel az univerzum tágulásáról is pontosabb képet kaphatnak a kutatók.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség tudósai szerint a kettős gravitációs lencsék rendkívül ritkák, ám a jövőben az Euclid űrszonda...","id":"20250320_europai-urugynokseg-euclid-urszonda-gravitacios-lencse-einstein-gyuru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ab93734-b458-441a-9c0d-e1f758334e5c.jpg","index":0,"item":"e1d67191-35ec-497b-83b5-8997c7db475d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_europai-urugynokseg-euclid-urszonda-gravitacios-lencse-einstein-gyuru","timestamp":"2025. március. 20. 15:03","title":"Dupla gravitációs lencsét talált az európai űrszonda, segíthet megérteni a világegyetemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Minden valószínűség szerint Trump majd a saját felületén, a Truth Socialon számol be róla.","shortLead":"Minden valószínűség szerint Trump majd a saját felületén, a Truth Socialon számol be róla.","id":"20250318_trump-putyin-telefon-feher-haz-tuzszunet-targyalas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56.jpg","index":0,"item":"cb54ab76-8454-42db-b328-74daf2f26fb8","keywords":null,"link":"/vilag/20250318_trump-putyin-telefon-feher-haz-tuzszunet-targyalas-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 18:14","title":"Több mint egy órát tartott Trump és Putyin megbeszélése, de a Fehér Ház nem akarja elárulni az eredményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]