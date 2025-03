Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"adf4809c-9771-4997-9a15-942e504c52d7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Buda Flóra Anna tavalyi sikere, a 27 és Turai Balázs 2022-es Amok című animációs filmje után Tőkés Anna Az utolsó dobás című rövidfilmje képviseli Magyarországot Annecyban.","shortLead":"Buda Flóra Anna tavalyi sikere, a 27 és Turai Balázs 2022-es Amok című animációs filmje után Tőkés Anna Az utolsó dobás...","id":"20250320_MOME-diplomafilm-Annecy-Filmfesztival-versenyprogram-Tokes-Anna-Utolso-dobas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/adf4809c-9771-4997-9a15-942e504c52d7.jpg","index":0,"item":"6120a5c6-2820-42ef-a9af-0b0162d856e9","keywords":null,"link":"/kultura/20250320_MOME-diplomafilm-Annecy-Filmfesztival-versenyprogram-Tokes-Anna-Utolso-dobas","timestamp":"2025. március. 20. 18:02","title":"Az edzői lelki terrorról szóló magyar animációs film indul az Annecy Filmfesztivál versenyprogramjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A lakosság felé nincs mennyiségi korlátozás, van viszont polccímke a „Tartósan olcsó” termékekre.","shortLead":"A lakosság felé nincs mennyiségi korlátozás, van viszont polccímke a „Tartósan olcsó” termékekre.","id":"20250320_A-Lidl-berugja-a-Rogan-altal-kihagyott-ziccert-felcimkezi-az-arressapkas-termekeket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524.jpg","index":0,"item":"f3617a1f-0a1e-4290-9aa0-5c96a0355e60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250320_A-Lidl-berugja-a-Rogan-altal-kihagyott-ziccert-felcimkezi-az-arressapkas-termekeket","timestamp":"2025. március. 20. 10:29","title":"A Lidl berúgja a Rogán által kihagyott ziccert: felcímkézi az árréssapkás termékeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af6b119-b0a1-49ff-b0d8-5f200c30a34b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Némi késéssel, de Európában is megjelenik a Meta mesterséges intelligenciája a cég különböző platformjain – így a Facebook, a Messenger, az Instagram és a WhatsApp szolgáltatásokban is.","shortLead":"Némi késéssel, de Európában is megjelenik a Meta mesterséges intelligenciája a cég különböző platformjain –...","id":"20250320_meta-ai-mesterseges-intelligencia-europai-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0af6b119-b0a1-49ff-b0d8-5f200c30a34b.jpg","index":0,"item":"b79ffebb-aeee-48d6-b9e5-12fd2e8250b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_meta-ai-mesterseges-intelligencia-europai-megjelenes","timestamp":"2025. március. 20. 08:57","title":"Zöld utat kapott a Meta mesterséges intelligenciája Európában, változik a Messenger, az Instagram és a WhatsApp is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"051bd1e3-8b20-47ca-b33b-cca5398a7a79","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Zsiday Viktor befektetési szakember fogalmazott meg éles kritikát a szemünk előtt zajló, az MNB-ből eltüntetett százmilliárdok kapcsán.","shortLead":"Zsiday Viktor befektetési szakember fogalmazott meg éles kritikát a szemünk előtt zajló, az MNB-ből eltüntetett...","id":"20250321_zsiday-mnb-alapitvany-asz-botrany-moldova","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/051bd1e3-8b20-47ca-b33b-cca5398a7a79.jpg","index":0,"item":"38a44bbf-3a1f-497f-b26e-811707de3292","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250321_zsiday-mnb-alapitvany-asz-botrany-moldova","timestamp":"2025. március. 21. 09:25","title":"Eltűnt jegybanki százmilliárdok: Magyarország még nem Moldova?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c2f0b0-54a6-462f-b632-e08b24b82b6a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hajdu szerint az ősbűnt Andy Vajna követte el, ő szüntette be a filmszakma önrendelkezési jogát, akárhogy is igyekeznek piedesztálra emelni.","shortLead":"Hajdu szerint az ősbűnt Andy Vajna követte el, ő szüntette be a filmszakma önrendelkezési jogát, akárhogy is igyekeznek...","id":"20250320_Hajdu-Szabolcs-NER-rendszer-lebontani","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76c2f0b0-54a6-462f-b632-e08b24b82b6a.jpg","index":0,"item":"cb0ce893-7520-44df-8dcf-c1e137da38dc","keywords":null,"link":"/elet/20250320_Hajdu-Szabolcs-NER-rendszer-lebontani","timestamp":"2025. március. 20. 10:58","title":"Hajdu Szabolcs a NER-ről: Az egész rendszert kell elutasítanunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c747b676-58c5-484f-8973-d4454f32379f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszterelnök szerint alávalóság egyenlőségjelet tenni a NER és az ő kormányzása közé. ","shortLead":"A volt miniszterelnök szerint alávalóság egyenlőségjelet tenni a NER és az ő kormányzása közé. ","id":"20250320_Levelet-irt-Magyar-Peternek-Gyurcsany-Ferenc-a-volt-miniszterelnok-szerint-hazudik-a-Tisza-Part-elnoke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c747b676-58c5-484f-8973-d4454f32379f.jpg","index":0,"item":"7d3fad86-a02f-49d8-af78-e4b48ac0622f","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_Levelet-irt-Magyar-Peternek-Gyurcsany-Ferenc-a-volt-miniszterelnok-szerint-hazudik-a-Tisza-Part-elnoke","timestamp":"2025. március. 20. 10:21","title":"Gyurcsány Ferenc levelet írt Magyar Péternek: Ön egy fikarcnyival se jobb, mint ezek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"008e7f45-7805-4aa4-bc80-d6e819f1dc67","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az akciót végrehajtó teslás elmondta, korábban Elon Musk volt számára a Vasember. De már elmúlt. ","shortLead":"Az akciót végrehajtó teslás elmondta, korábban Elon Musk volt számára a Vasember. De már elmúlt. ","id":"20250320_tesla-elon-musk-tiltakozas-autogyar-donald-trump-bojkott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/008e7f45-7805-4aa4-bc80-d6e819f1dc67.jpg","index":0,"item":"659988b0-befe-4dac-89ab-870b00ca6867","keywords":null,"link":"/cegauto/20250320_tesla-elon-musk-tiltakozas-autogyar-donald-trump-bojkott","timestamp":"2025. március. 20. 12:47","title":"Óriási betűkkel véste bele egy Tesla-tulaj a tengerpart homokjába, hogy: „Ne vegyél Teslát!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai elnök ugyanazokat a célpontokat támadja, mint korábban a Fidesz és a PiS, vagyis az igazságszolgáltatást, a sajtót és az egyetemeket, de ő már túltett az illiberális magyar és a lengyel modellen. Merthogy gyorsabban cselekszik és keményebben lép fel. Így vélekedik a Le Monde volt főszerkesztője, a szerkesztőbizottság elnöke.","shortLead":"Az amerikai elnök ugyanazokat a célpontokat támadja, mint korábban a Fidesz és a PiS, vagyis az igazságszolgáltatást...","id":"20250320_Sylvie-Kauffmann-trump-orban-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"e8c19d4d-296d-47ec-85ba-4f4738785052","keywords":null,"link":"/360/20250320_Sylvie-Kauffmann-trump-orban-lapszemle","timestamp":"2025. március. 20. 07:30","title":"Sylvie Kauffmann: Trump, a tanítvány már leelőzte mesterét, Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]