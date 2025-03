Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"20cc7b87-3f7f-4a54-a6ed-26563a3cafc4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi azt sérelmezte, hogy az üzlete előtt kezdtek pultozni a tiszások.","shortLead":"A férfi azt sérelmezte, hogy az üzlete előtt kezdtek pultozni a tiszások.","id":"20250328_magyar-peter-nepszavazas-budapest-pult-tamadas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20cc7b87-3f7f-4a54-a6ed-26563a3cafc4.jpg","index":0,"item":"a89b80b0-6614-4c85-8235-f9ece3cfaff9","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_magyar-peter-nepszavazas-budapest-pult-tamadas-ebx","timestamp":"2025. március. 28. 08:33","title":"„Ne magyarázzá’, mert megbaszlak, te!” – Magyar Péterék pultját most Budapesten támadta meg egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a00f69a-d9d5-4882-9556-286d97a82d72","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A most életbe lépett törvény ellen több emberi jogi szervezet is tiltakozott. A lengyel vezetés szerint csak a „szervezetten, csoportokban érkező menekültekkel szemben” alkalmazzák majd az intézkedést.","shortLead":"A most életbe lépett törvény ellen több emberi jogi szervezet is tiltakozott. A lengyel vezetés szerint csak...","id":"20250327_lengyelorszag-belarusz-menedekjog-menekultvalsag-illegalis-bevandorlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a00f69a-d9d5-4882-9556-286d97a82d72.jpg","index":0,"item":"c6f11ce1-9d2e-4776-af64-8b04d8a372d6","keywords":null,"link":"/vilag/20250327_lengyelorszag-belarusz-menedekjog-menekultvalsag-illegalis-bevandorlo","timestamp":"2025. március. 27. 13:19","title":"A lengyelek felfüggesztik a menedékjogi eljárást azoknál, akik Belaruszból csoportosan szervezve érkeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2102198a-59e4-47e6-8e37-c19fb4aab396","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A biztos szavazóknál a Tisza 40, a Fidesz 35 százalékon áll.","shortLead":"A biztos szavazóknál a Tisza 40, a Fidesz 35 százalékon áll.","id":"20250328_zavecz-research-kozvelemeny-kutatas-tisza-part-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2102198a-59e4-47e6-8e37-c19fb4aab396.jpg","index":0,"item":"9b032e2b-434b-4b16-b189-117b2389694d","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_zavecz-research-kozvelemeny-kutatas-tisza-part-fidesz","timestamp":"2025. március. 28. 18:13","title":"Závecz: Öt százalékpontos előnnyel stabilizálta vezető pozícióját a Tisza Párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f75f394-4d66-4f9f-9145-f05a44f7a6bf","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A bizottság szerint szakmaiatlan döntések születtek a díj odaítélésekor.","shortLead":"A bizottság szerint szakmaiatlan döntések születtek a díj odaítélésekor.","id":"20250327_munkacsy-dij-bizottsag-lemondas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f75f394-4d66-4f9f-9145-f05a44f7a6bf.jpg","index":0,"item":"ed3f3baa-b1a7-49cf-a4db-924b0607890f","keywords":null,"link":"/elet/20250327_munkacsy-dij-bizottsag-lemondas","timestamp":"2025. március. 27. 17:59","title":"Annyira elképedtek a minisztérium által díjazott festő miatt, hogy lemondott a teljes Munkácsy-díj Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1893beee-8f3a-4a25-b825-3165f58df751","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"2025-ben már akár 174 ezer forintnyi adó-visszatérítést kaphat az, akinek papírja van róla, hogy valamilyen súlyos betegségben szenved. Ezek több száz tételes listája a súlyos, csecsemőkori rendellenességektől kezdve, a daganatos megbetegedéseken át a laktózintoleranciáig terjed, az azonban a jogi szövegből nem derül ki, kinek a megítélésén múlik, elég súlyos-e egy betegség ahhoz, hogy kedvezményre jogosítson.","shortLead":"2025-ben már akár 174 ezer forintnyi adó-visszatérítést kaphat az, akinek papírja van róla, hogy valamilyen súlyos...","id":"20250326_sulyos-betegsegek-adokedvezmeny-lista-egeszsegugyi-szakmai-kollegium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1893beee-8f3a-4a25-b825-3165f58df751.jpg","index":0,"item":"a7026c14-b2a9-47c3-8dee-7842521fa849","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_sulyos-betegsegek-adokedvezmeny-lista-egeszsegugyi-szakmai-kollegium","timestamp":"2025. március. 28. 12:10","title":"Mitől függ, hogy jár-e adókedvezmény egy súlyos betegség után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump politikája nagy szenvedést hoz az egész világra, a végén az elnök sírni fog, de nem csak ő. Putyin olyan mesterien bánik Trumppal és annak Ukrajna-megbízottjával, mintha egy Stradivarin muzsikálna. Az USA által elrendelt autóvámok a kínai elektromos járművek gyártóit juttatják előnyös pozícióba. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Trump politikája nagy szenvedést hoz az egész világra, a végén az elnök sírni fog, de nem csak ő. Putyin olyan...","id":"20250328_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"d915e6cc-fd56-4d0a-ad7c-c594905541da","keywords":null,"link":"/360/20250328_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 28. 12:22","title":"A német hadsereg és titkosszolgálat szerint Putyin pár éven belül megtámadhatja a NATO-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"068786aa-0e79-414f-80f4-b363651b5559","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Gyakorlatilag stagnál a szakemberhiány, a munkadíjak a tavalyihoz képest csökkentek. A szakik többsége viszont idén már árat akar emelni, de tudja, hogy az infláció miatt nem nagyon lehet.","shortLead":"Gyakorlatilag stagnál a szakemberhiány, a munkadíjak a tavalyihoz képest csökkentek. A szakik többsége viszont idén már...","id":"20250327_szakemberhiany-epitoipar-epitkezes-felujitas-Mapei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/068786aa-0e79-414f-80f4-b363651b5559.jpg","index":0,"item":"44306da1-24a1-4394-8964-242df455ea7c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250327_szakemberhiany-epitoipar-epitkezes-felujitas-Mapei","timestamp":"2025. március. 27. 13:22","title":"A megrendeléstől a munka megkezdéséig átlagosan 53 napot kell várni a szakikra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4edeee-f2a3-4b61-af26-22c25650ff0a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az uralkodó elnézést kért azoktól, akiket kellemetlenül érint programjainak elhalasztása.","shortLead":"Az uralkodó elnézést kért azoktól, akiket kellemetlenül érint programjainak elhalasztása.","id":"20250328_iii-karoly-korhaz-rak-mellekhatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d4edeee-f2a3-4b61-af26-22c25650ff0a.jpg","index":0,"item":"b13f09e8-4949-4f26-ab14-6b73d57c393c","keywords":null,"link":"/elet/20250328_iii-karoly-korhaz-rak-mellekhatas","timestamp":"2025. március. 28. 06:16","title":"Bent tartották a kórházban III. Károlyt a rákkezelés mellékhatásai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]