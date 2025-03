Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3cab76b4-52d7-46c4-9741-275b6b4b30f1","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Praktikus kamra- és vécétanácsok Skandináviából, ahol az egész lakosságot igyekeznek felkészíteni, mit tehetnek önmagukért az emberek, ha nincs villany vagy víz, és nem lehet bevásárolni.","shortLead":"Praktikus kamra- és vécétanácsok Skandináviából, ahol az egész lakosságot igyekeznek felkészíteni, mit tehetnek...","id":"20250327_veszhelyzet-tulelokeszlet-katasztrofavedelem-felkeszules-sved-finn-norveg-brosura","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3cab76b4-52d7-46c4-9741-275b6b4b30f1.jpg","index":0,"item":"3b561115-9a45-4686-8b93-4b7cc4b27fce","keywords":null,"link":"/360/20250327_veszhelyzet-tulelokeszlet-katasztrofavedelem-felkeszules-sved-finn-norveg-brosura","timestamp":"2025. március. 27. 15:38","title":"Ön túlélné az első hetet vészhelyzetben, víz, villany és bolt nélkül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump politikája nagy szenvedést hoz az egész világra, a végén az elnök sírni fog, de nem csak ő. Putyin olyan mesterien bánik Trumppal és annak Ukrajna-megbízottjával, mintha egy Stradivarin muzsikálna. Az USA által elrendelt autóvámok a kínai elektromos járművek gyártóit juttatják előnyös pozícióba. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Trump politikája nagy szenvedést hoz az egész világra, a végén az elnök sírni fog, de nem csak ő. Putyin olyan...","id":"20250328_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"d915e6cc-fd56-4d0a-ad7c-c594905541da","keywords":null,"link":"/360/20250328_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 28. 12:22","title":"A német hadsereg és titkosszolgálat szerint Putyin pár éven belül megtámadhatja a NATO-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d922380-0a5e-4d11-8ace-42494d5447ec","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"Az EgészségAblakban közzétett rendelési időpontokra bármelyik közfinanszírozott szakrendelőbe bejelentkezhetnek a páciensek, lakjanak bárhol is. Az új rendszerről Pásztélyi Zsoltot, a Medicina 2000 Magyar Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség elnökét kérdeztük.","shortLead":"Az EgészségAblakban közzétett rendelési időpontokra bármelyik közfinanszírozott szakrendelőbe bejelentkezhetnek...","id":"20250328_hvg-pasztelyi-zsolt-szakrendelok-betegellatas-idopontfoglalas-egeszsegablak-eljarnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d922380-0a5e-4d11-8ace-42494d5447ec.jpg","index":0,"item":"7592f250-191c-49b9-adab-ad0a0f4ec258","keywords":null,"link":"/360/20250328_hvg-pasztelyi-zsolt-szakrendelok-betegellatas-idopontfoglalas-egeszsegablak-eljarnak","timestamp":"2025. március. 28. 09:30","title":"Államosítást, káoszt vagy jobb szolgáltatást jelent, hogy minden szakrendelőbe lehet időpontot kérni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1893beee-8f3a-4a25-b825-3165f58df751","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"2025-ben már akár 174 ezer forintnyi adó-visszatérítést kaphat az, akinek papírja van róla, hogy valamilyen súlyos betegségben szenved. Ezek több száz tételes listája a súlyos, csecsemőkori rendellenességektől kezdve, a daganatos megbetegedéseken át a laktózintoleranciáig terjed, az azonban a jogi szövegből nem derül ki, kinek a megítélésén múlik, elég súlyos-e egy betegség ahhoz, hogy kedvezményre jogosítson.","shortLead":"2025-ben már akár 174 ezer forintnyi adó-visszatérítést kaphat az, akinek papírja van róla, hogy valamilyen súlyos...","id":"20250326_sulyos-betegsegek-adokedvezmeny-lista-egeszsegugyi-szakmai-kollegium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1893beee-8f3a-4a25-b825-3165f58df751.jpg","index":0,"item":"a7026c14-b2a9-47c3-8dee-7842521fa849","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_sulyos-betegsegek-adokedvezmeny-lista-egeszsegugyi-szakmai-kollegium","timestamp":"2025. március. 28. 12:10","title":"Mitől függ, hogy jár-e adókedvezmény egy súlyos betegség után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A főút érintett szakaszát a helyszínelés és a műszaki mentés idejére lezárták.","shortLead":"A főút érintett szakaszát a helyszínelés és a műszaki mentés idejére lezárták.","id":"20250327_halalos-baleset-szentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc.jpg","index":0,"item":"73d8f39a-c514-4ece-aed8-26e0fc4e5926","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_halalos-baleset-szentes","timestamp":"2025. március. 27. 21:47","title":"Halálos baleset történt Szentes közelében, a 45-ös főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c320346-7d8e-40ab-b50d-7acd1593fc24","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A legendás sportkocsi legfrissebb változata elsőként vonultat fel hibrid hajtásláncot.","shortLead":"A legendás sportkocsi legfrissebb változata elsőként vonultat fel hibrid hajtásláncot.","id":"20250328_700-hibrid-loerovel-tamad-az-uj-porsche-911-turbo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c320346-7d8e-40ab-b50d-7acd1593fc24.jpg","index":0,"item":"e98433aa-ea6f-4975-87ac-34c2c73c2f13","keywords":null,"link":"/cegauto/20250328_700-hibrid-loerovel-tamad-az-uj-porsche-911-turbo","timestamp":"2025. március. 28. 07:59","title":"700 hibrid lóerővel támad az új Porsche 911 Turbo S","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51674726-0233-4489-bffc-1d96d14d49c2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az angol klub focistái közül tízen is többet visznek haza, mint a magyar középpályás.","shortLead":"Az angol klub focistái közül tízen is többet visznek haza, mint a magyar középpályás.","id":"20250327_labdarugas-liverpool-szoboszlai-dominik-fizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51674726-0233-4489-bffc-1d96d14d49c2.jpg","index":0,"item":"704afe64-63b2-40be-a732-563b77adc1ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250327_labdarugas-liverpool-szoboszlai-dominik-fizetes","timestamp":"2025. március. 27. 15:40","title":"Kiderült, mennyit keres Szoboszlai a Liverpoolnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32fc8ba6-78e7-4751-b99d-bc4efca029ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha a bejelentés ennyi időt vett igénybe, milyen hosszú lesz maga a film?","shortLead":"Ha a bejelentés ennyi időt vett igénybe, milyen hosszú lesz maga a film?","id":"20250327_Bejelentettek-az-uj-Avengers-film-szereposztasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32fc8ba6-78e7-4751-b99d-bc4efca029ca.jpg","index":0,"item":"95d95b03-563d-4714-98bd-ed7886e0002a","keywords":null,"link":"/elet/20250327_Bejelentettek-az-uj-Avengers-film-szereposztasat","timestamp":"2025. március. 27. 10:12","title":"Bejelentették az új Bosszúállók-film főbb szereplőit, közel 30 sztár tülekedik a játékidőért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]