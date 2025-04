Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8528eb06-b8ff-4857-86d9-e0de62616d8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester a Rákosrendezőről szóló tárgyalások megkezdését sürgeti a kormány és Budapest között.","shortLead":"A főpolgármester a Rákosrendezőről szóló tárgyalások megkezdését sürgeti a kormány és Budapest között.","id":"20250402_karacsony-gergely-lazar-janos-mini-dubaj-rakosrendezo-targyalas-kormany-fovaros-nyilt-level-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8528eb06-b8ff-4857-86d9-e0de62616d8a.jpg","index":0,"item":"85873b1b-c768-418c-9c83-5a167a050a79","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_karacsony-gergely-lazar-janos-mini-dubaj-rakosrendezo-targyalas-kormany-fovaros-nyilt-level-ebx","timestamp":"2025. április. 02. 12:22","title":"Karácsony nyílt levelet írt Lázárnak a Mini-Dubaj ügyében: „Mire várunk?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f096af3-833d-4edc-b963-eeb5a4084bbd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Heritage Foundation a 2025-ös elemzésében a világ 184 országát rangsorolta és ebben Magyarországnak a 79. hely jutott, közvetlenül Koszovó után.","shortLead":"A Heritage Foundation a 2025-ös elemzésében a világ 184 országát rangsorolta és ebben Magyarországnak a 79. hely...","id":"20250331_heritage-gazdasagi-szabadsag-magyarorszag-rangsor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f096af3-833d-4edc-b963-eeb5a4084bbd.jpg","index":0,"item":"43edcfd7-1e55-4e65-a7bd-ea8005ceeac1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_heritage-gazdasagi-szabadsag-magyarorszag-rangsor","timestamp":"2025. március. 31. 16:22","title":"Az Orbánékkal barátkozó trumpista alapítvány szerint is mérsékelten szabad a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1694dda5-ac37-4fe6-ae99-473ecd78d9d1","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az újonnan megszállt területeket a már izraeli irányítás alatt álló biztonsági zónákhoz csatolhatnák.","shortLead":"Az újonnan megszállt területeket a már izraeli irányítás alatt álló biztonsági zónákhoz csatolhatnák.","id":"20250402_izrael-hadsereg-gaza-megszallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1694dda5-ac37-4fe6-ae99-473ecd78d9d1.jpg","index":0,"item":"88a8c6ac-4c88-4526-843b-8a899f474673","keywords":null,"link":"/vilag/20250402_izrael-hadsereg-gaza-megszallas","timestamp":"2025. április. 02. 09:32","title":"Izrael a Gázai övezet újabb részeit szállja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45eb1be8-1ff6-4ffa-806b-916ea92ecdf7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyedi, négygitáros átdolgozásaikkal világhírűvé vált olasz kvartett április 9-én mutatkozik be először Budapesten.","shortLead":"Az egyedi, négygitáros átdolgozásaikkal világhírűvé vált olasz kvartett április 9-én mutatkozik be először Budapesten.","id":"20250401_Eloszor-lep-fel-Budapesten-40-Fingers","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45eb1be8-1ff6-4ffa-806b-916ea92ecdf7.jpg","index":0,"item":"f116e603-86e2-44b9-9fd4-6db901c84fa3","keywords":null,"link":"/kultura/20250401_Eloszor-lep-fel-Budapesten-40-Fingers","timestamp":"2025. április. 01. 09:46","title":"Először lép fel Budapesten a 40 Fingers","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fbd1b95-146f-44fe-88da-5199ea5cca34","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Csak két olyan termék van, amelyiknél a kisboltok fel tudják venni az árversenyt a nagyokkal.","shortLead":"Csak két olyan termék van, amelyiknél a kisboltok fel tudják venni az árversenyt a nagyokkal.","id":"20250401_arres-kisboltok-szupermarket-beszerzes-nagykereskedo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fbd1b95-146f-44fe-88da-5199ea5cca34.jpg","index":0,"item":"99c3dc26-2a57-4ef8-a715-72e5afc00ede","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_arres-kisboltok-szupermarket-beszerzes-nagykereskedo","timestamp":"2025. április. 01. 12:55","title":"Az árrésstop olyan üzleti titkokat is leleplezett, amelyek elkeseríthetik a kisboltokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a82016-1835-4e9a-b13a-c6c3c557c589","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A börtönbüntetésre ítélt boszniai szerb vezető titokban hagyta el Bosznia-Hercegovinát még március közepén.","shortLead":"A börtönbüntetésre ítélt boszniai szerb vezető titokban hagyta el Bosznia-Hercegovinát még március közepén.","id":"20250401_milorda-dodik-bosznia-moszkva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5a82016-1835-4e9a-b13a-c6c3c557c589.jpg","index":0,"item":"d8b14f9b-ef2d-4c76-a1d1-9a7079562800","keywords":null,"link":"/vilag/20250401_milorda-dodik-bosznia-moszkva","timestamp":"2025. április. 01. 12:22","title":"Moszkvában bukkant fel Orbán szövetségese, a hazájában körözött Milorad Dodik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66fda16b-f830-4202-b396-19551b332dcf","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Bloomberg még múlt héten értesült úgy, hogy a magyar állam eladná a részesedését a Mészáros-közeli bankholdingban.","shortLead":"A Bloomberg még múlt héten értesült úgy, hogy a magyar állam eladná a részesedését a Mészáros-közeli bankholdingban.","id":"20250331_Nagy-Marton-MBH-Bank-allami-reszesedes-eladas-reszvenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66fda16b-f830-4202-b396-19551b332dcf.jpg","index":0,"item":"7ccffc34-d06a-4200-a45d-7e9d21b5090d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_Nagy-Marton-MBH-Bank-allami-reszesedes-eladas-reszvenyek","timestamp":"2025. március. 31. 14:53","title":"Nagy Márton szerint az államnak érdemes lenne kiszállnia az MBH Bankból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80c8b362-9c67-49fa-b2ba-c2588419bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péterfalvi Attila szerint sérülne az integritás és a bizalmasság elve, valamint az adatkezelő elszámoltathatóságának elve is.","shortLead":"Péterfalvi Attila szerint sérülne az integritás és a bizalmasság elve, valamint az adatkezelő elszámoltathatóságának...","id":"20250402_peterfalvi-attila-naih-bayer-zsolt-birok-tuntetes-jogellenes-listazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80c8b362-9c67-49fa-b2ba-c2588419bf9a.jpg","index":0,"item":"c256e748-3dd2-48ae-83c7-732c6d143a5f","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_peterfalvi-attila-naih-bayer-zsolt-birok-tuntetes-jogellenes-listazas","timestamp":"2025. április. 02. 13:42","title":"Jogellenes Bayer Zsolt listázós ötlete az adatvédelmi hatóság elnöke szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]