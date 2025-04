Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"71070538-9d34-4db6-a0bd-b7dba99ead2f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Visa szeretné bonyolítani az Apple Carddal indított tranzakciókat, ennek érdekében pedig konkrét ajánlatot is tett a vállalatnak.","shortLead":"A Visa szeretné bonyolítani az Apple Carddal indított tranzakciókat, ennek érdekében pedig konkrét ajánlatot is tett...","id":"20250402_apple-card-penzugyek-visa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71070538-9d34-4db6-a0bd-b7dba99ead2f.jpg","index":0,"item":"50eda36a-0769-4123-bd07-00ed24851ede","keywords":null,"link":"/tudomany/20250402_apple-card-penzugyek-visa","timestamp":"2025. április. 02. 17:03","title":"37 milliárdos ajánlatott tett a Visa, hogy elnyerje az Apple kegyeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf616d1-354e-436d-95f9-92030f46c0ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Akkora az érdeklődés a ChatGPT újdonságai iránt, hogy alig tud lépést tartani vele az OpenAI. A cég vezetője szerint ez késleltetheti egyes újdonságok megjelenését, és a meglévők működésére is hatással lehet.","shortLead":"Akkora az érdeklődés a ChatGPT újdonságai iránt, hogy alig tud lépést tartani vele az OpenAI. A cég vezetője szerint...","id":"20250402_openai-sam-altman-chatgpt-kepgenerator-kapacitasproblemak-gpu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcf616d1-354e-436d-95f9-92030f46c0ee.jpg","index":0,"item":"2fd7565d-001e-4fcc-b4ff-3a99019eb4be","keywords":null,"link":"/tudomany/20250402_openai-sam-altman-chatgpt-kepgenerator-kapacitasproblemak-gpu","timestamp":"2025. április. 02. 14:03","title":"Komoly gondokkal küzd az OpenAI, megszólalt Sam Altman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f6845d-afe0-468b-a30f-881452a70702","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ahogy a HVG-nek, úgy Arató Andrásnak is elsősorban a laktózmentes termékek árcsökkenése tűnt fel.","shortLead":"Ahogy a HVG-nek, úgy Arató Andrásnak is elsősorban a laktózmentes termékek árcsökkenése tűnt fel.","id":"20250402_hir-tv-arresstop-hide-the-pain-harold-arato-andras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07f6845d-afe0-468b-a30f-881452a70702.jpg","index":0,"item":"ae878556-246c-4ff0-9072-c566eb0a61cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_hir-tv-arresstop-hide-the-pain-harold-arato-andras","timestamp":"2025. április. 02. 08:48","title":"A Hír Tv megtalálta az árrésstop tökéletes reklámarcát: Hide the Pain Haroldot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39062834-3ee9-4212-aef0-cf3a29afc95f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Japán kutatók közlése szerint a jövőben millióknak adhat reményt az az őssejt-terápia, amit négy lebénult férfinél alkalmaztak. Közülük ketten mutattak javulást.","shortLead":"Japán kutatók közlése szerint a jövőben millióknak adhat reményt az az őssejt-terápia, amit négy lebénult férfinél...","id":"20250402_ossejtkezeles-benulas-gyogyitasa-gerincvelo-serules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39062834-3ee9-4212-aef0-cf3a29afc95f.jpg","index":0,"item":"97554e93-a3ec-470a-a68d-0803d37bcf0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250402_ossejtkezeles-benulas-gyogyitasa-gerincvelo-serules","timestamp":"2025. április. 02. 13:03","title":"Egy lebénult férfi kapott egy különleges kezelést, és most jó esély van rá, hogy tud majd járni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cf968c1-fa20-450a-8811-49886ac2f8b1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A héten a benzin ára már emelkedett.","shortLead":"A héten a benzin ára már emelkedett.","id":"20250402_dragulas-uzemanyag-benzin-gazolaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cf968c1-fa20-450a-8811-49886ac2f8b1.jpg","index":0,"item":"49dab083-8467-44ff-82e5-f67b8382a0cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_dragulas-uzemanyag-benzin-gazolaj","timestamp":"2025. április. 02. 15:39","title":"Drágulnak az üzemanyagok csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"876a56c2-9465-45d2-9ced-c9e6bc2ce92e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Megfigyelési övezeteket jelöltek ki, behozatali tilalmat, szigorított ellenőrzést vezettek be az osztrák hatóságok a szlovákiai és magyarországi ragadós száj- és körömfájásos esetek miatt.","shortLead":"Megfigyelési övezeteket jelöltek ki, behozatali tilalmat, szigorított ellenőrzést vezettek be az osztrák hatóságok...","id":"20250402_ragados-szaj-es-koromfajas-ausztria-ovintezkedesek-burgenland-allattartas-allategeszsegugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/876a56c2-9465-45d2-9ced-c9e6bc2ce92e.jpg","index":0,"item":"08daf225-167e-439d-b3fc-735df3c27000","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_ragados-szaj-es-koromfajas-ausztria-ovintezkedesek-burgenland-allattartas-allategeszsegugy","timestamp":"2025. április. 02. 08:18","title":"Bekeményít Ausztria a határok mentén a száj- és körömfájás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Állásfoglalásban ítélte el a miniszterelnök március 15-i, poloskázós beszédét a Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának tagsága.","shortLead":"Állásfoglalásban ítélte el a miniszterelnök március 15-i, poloskázós beszédét a Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának...","id":"20250401_mta-jubileumi-kozgyules-kivonulas-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad.jpg","index":0,"item":"de238792-a4e1-4693-a304-5296e24524fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_mta-jubileumi-kozgyules-kivonulas-orban-viktor","timestamp":"2025. április. 01. 16:41","title":"Előre szóltak akadémikusok: ha Orbán elmegy az MTA 200 éves jubileumi ülésére, kivonulnak a teremből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52a796ff-4e78-4f90-a370-5a014387efb0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Folyamatos, gyors beszédet tesz lehetővé egy amerikai kutatók által kidolgozott módszer. ","shortLead":"Folyamatos, gyors beszédet tesz lehetővé egy amerikai kutatók által kidolgozott módszer. ","id":"20250401_agyi-implantatum-gondolatok-beszedde-alakitasa-valos-idoben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52a796ff-4e78-4f90-a370-5a014387efb0.jpg","index":0,"item":"9c6a9157-217a-438f-8e18-bb571d085b72","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_agyi-implantatum-gondolatok-beszedde-alakitasa-valos-idoben","timestamp":"2025. április. 01. 20:03","title":"Áttörést hozhat egy új agyi implantátum, ami valós időben alakítja beszéddé a gondolatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]