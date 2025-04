Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyan hivatalos indoklás nem érkezett rá, de a Direkt36 újságírója úgy tudja, hogy amerikai cégek jelezték, hogy a szankciók miatt nem tudnak technológiát (sem hardvert, sem szoftvert) szállítani olyan állami intézményeknek, amelyek Rogán irányítása alatt állnak.","shortLead":"Ugyan hivatalos indoklás nem érkezett rá, de a Direkt36 újságírója úgy tudja, hogy amerikai cégek jelezték...","id":"20250403_panyi-rogan-szankciok-hataskorok-elvesztese-usa-technologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524.jpg","index":0,"item":"78594478-fbac-4c05-896c-938ea7fd32a1","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_panyi-rogan-szankciok-hataskorok-elvesztese-usa-technologia","timestamp":"2025. április. 03. 21:04","title":"Panyi Szabolcs: Rogántól a szankciók miatt vette el Orbán a technológiával kapcsolatos területeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"Fülöp István","category":"gazdasag","description":"A miniszter alapvető csúsztatásokkal kommunikál az „elfogadhatatlan árképzésről”, miközben az ő tervei alapján mindössze 3-4 százalékkal csökkennének a távközlési díjak.","shortLead":"A miniszter alapvető csúsztatásokkal kommunikál az „elfogadhatatlan árképzésről”, miközben az ő tervei alapján...","id":"20250404_Nagy-Marton-telkocegeket-erinto-tervenek-nagyobb-lehet-a-fustje-mint-a-langja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"46d3e583-7cdb-4d04-ae59-a8cce31bb164","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250404_Nagy-Marton-telkocegeket-erinto-tervenek-nagyobb-lehet-a-fustje-mint-a-langja","timestamp":"2025. április. 04. 14:43","title":"Nagy Márton telkócégeket érintő tervének nagyobb lehet a füstje, mint a lángja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a421be7d-e007-40af-a3eb-303ec8458b58","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"360","description":"A büntetőintézkedéssel sújtott számlák, ingatlanok és ingóságok egy része később mentesítést kapott a korlátozás alól – tudta meg a HVG.","shortLead":"A büntetőintézkedéssel sújtott számlák, ingatlanok és ingóságok egy része később mentesítést kapott a korlátozás alól –...","id":"20250403_orosz-szankcio-befagyasztott-szamla-mentesites-nemzeti-ado-es-vamhivatal-kimentett-vagyon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a421be7d-e007-40af-a3eb-303ec8458b58.jpg","index":0,"item":"72dfc066-cb06-4cb5-896d-a498099550dc","keywords":null,"link":"/360/20250403_orosz-szankcio-befagyasztott-szamla-mentesites-nemzeti-ado-es-vamhivatal-kimentett-vagyon","timestamp":"2025. április. 03. 06:30","title":"Több százmilliárd forint értékű orosz vagyont fagyasztott be Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több forrás szerint az elvi döntés megszületett, a kormány most azt keresi, honnan kérhetne ekkora kölcsönt. Szóba jön mások mellett Katar vagy az USA.","shortLead":"Több forrás szerint az elvi döntés megszületett, a kormány most azt keresi, honnan kérhetne ekkora kölcsönt. Szóba jön...","id":"20250403_Szabad-Europa-A-kormany-10-milliard-euronyi-hitelt-akar-felvenni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"f5ff190d-ffb6-454c-87ea-0c95f637ac3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_Szabad-Europa-A-kormany-10-milliard-euronyi-hitelt-akar-felvenni","timestamp":"2025. április. 03. 07:36","title":"Szabad Európa: A kormány 10 milliárd eurónyi hitelt akar felvenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e550006d-ac62-4734-901b-6b78d6b37509","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Bejelentések érkeztek a Médiatanácshoz.","shortLead":"Bejelentések érkeztek a Médiatanácshoz.","id":"20250403_hunyadi-korhatar-besorolas-tv2-mediatanacs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e550006d-ac62-4734-901b-6b78d6b37509.jpg","index":0,"item":"06a74cb6-b9e5-4871-b3d2-14ede1414f84","keywords":null,"link":"/kultura/20250403_hunyadi-korhatar-besorolas-tv2-mediatanacs","timestamp":"2025. április. 03. 10:22","title":"A Hunyadi korhatárbesorolása miatt indult eljárás a TV2 ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6c6c3a-2d83-47b3-ba02-eacd2cfb8e12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A folyamatban lévő ügyekre nincs hatással a kormány jelenlegi döntése, ami azt jelenti, hogy elvileg a magyar hatóságoknak őrizetbe kellene venniük Netanjahut. Más kérdés, hogy a tagországok eddig sem minden esetben tartották be a testület rendelkezéseit.","shortLead":"A folyamatban lévő ügyekre nincs hatással a kormány jelenlegi döntése, ami azt jelenti, hogy elvileg a magyar...","id":"20250403_nemzetkozi-buntetobirosag-hataskor-magyarorszag-kilepes-procedura","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec6c6c3a-2d83-47b3-ba02-eacd2cfb8e12.jpg","index":0,"item":"ba362f3d-d036-4428-a167-70693cd8a574","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_nemzetkozi-buntetobirosag-hataskor-magyarorszag-kilepes-procedura","timestamp":"2025. április. 03. 15:32","title":"Egy évig is eltart, míg Magyarország ki tud lépni a Nemzetközi Büntetőbíróságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b082f15-d5b7-4f86-8c72-9186a426ded0","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Kimerítő lehet számunkra, ha valaki úgy érzi, hogy élete minden kisebb-nagyobb negatívumát ránk kell zúdítania. Hogyan jelöljük ki a határokat, hogy mégse tűnjön úgy, hogy nem érdekel bennünket, mi van a másikkal?","shortLead":"Kimerítő lehet számunkra, ha valaki úgy érzi, hogy élete minden kisebb-nagyobb negatívumát ránk kell zúdítania. Hogyan...","id":"20250403_allando-panaszkodas-baratsag-hatarok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b082f15-d5b7-4f86-8c72-9186a426ded0.jpg","index":0,"item":"f227a58e-963b-44f7-ac2b-35396171db4b","keywords":null,"link":"/elet/20250403_allando-panaszkodas-baratsag-hatarok","timestamp":"2025. április. 03. 07:01","title":"Mit kezdjünk azzal a barátunkkal, aki állandóan csak panaszkodik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90ddb931-c8b3-418a-b36b-77a566cd3214","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Magát Szabót is előállították, de időközben szabadon távozhatott, mert valaki befizette a bírságot, amivel tartozott. ","shortLead":"Magát Szabót is előállították, de időközben szabadon távozhatott, mert valaki befizette a bírságot, amivel tartozott. ","id":"20250403_szabo-balint-trombita-lefoglalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90ddb931-c8b3-418a-b36b-77a566cd3214.jpg","index":0,"item":"54f8cbea-d357-4ae2-aedb-cd70e7fb06e3","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_szabo-balint-trombita-lefoglalas","timestamp":"2025. április. 03. 15:19","title":"Lefoglalta a rendőrség Szabó Bálint trombitáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]