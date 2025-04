Legalább 18 ember meghalt, és további 121-en megsérültek kedd hajnalban, miután beomlott egy éjszakai klub teteje a Dominikai Köztársaság fővárosában – írta meg a Reuters a hatóságok közleménye alapján.

A mentőalakulatok jelenleg is azon dolgoznak, hogy kimentsék azokat, akik még mindig a romok alatt rekedhettek – számolt be róla Juan Manuel Mendez, a nemzeti katasztrófavédelmi központ vezetője. A tragédiáról videó is készült:

🚨🇩🇴13 DEAD, 93 INJURED IN NIGHTCLUB ROOF COLLAPSE IN THE DOMINICAN REPUBLIC



This comes after the roof of the Jet Set nightclub in Santo Domingo, Dominican Republic, collapsed earlier this morning.



