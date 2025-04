Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ez persze nem jelenti, hogy a banki díjak nem fognak emelkedni, a pénzintézet mindössze azt vállalta, hogy nem az inflációnak megfelelő mértékben fogja emelni ezeket.","shortLead":"Ez persze nem jelenti, hogy a banki díjak nem fognak emelkedni, a pénzintézet mindössze azt vállalta, hogy nem...","id":"20250409_erste-dijak-emeles-onkentes-korlatozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41.jpg","index":0,"item":"fd86b9a0-b6da-4748-8bf0-f874f3aee1d2","keywords":null,"link":"/kkv/20250409_erste-dijak-emeles-onkentes-korlatozas","timestamp":"2025. április. 09. 12:28","title":"Miután Nagy Márton belengette az ársapkát, az Erste, a Raiffeisen és az UniCredit is önkéntes díjemelési korlátozást jelentett be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169bdc99-389f-4feb-bd41-e0b3e24340b0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Három kölyökfarkas született a valóságban tízezer éve kihalt fajból.","shortLead":"Három kölyökfarkas született a valóságban tízezer éve kihalt fajból.","id":"20250408_oriasfarkas-dns-tronok-harca-biotechnologia-jegkorszak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/169bdc99-389f-4feb-bd41-e0b3e24340b0.jpg","index":0,"item":"fd5bf36d-a8c8-4f7d-9ed4-a80ecde08713","keywords":null,"link":"/elet/20250408_oriasfarkas-dns-tronok-harca-biotechnologia-jegkorszak","timestamp":"2025. április. 08. 14:40","title":"Jégkorszaki DNS-ből támasztották fel a Trónok harca rémfarkasait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c92a37-d57e-4df8-8aa4-fafb9fa344dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter egy londoni rendezvényen ugyanakkor bírálta az EU-t, amiért az válaszlépéseket tervez tenni a Trump által bejelentett vámokra ahelyett, hogy tárgyalásokat kezdene az amerikai elnökkel. ","shortLead":"Szijjártó Péter egy londoni rendezvényen ugyanakkor bírálta az EU-t, amiért az válaszlépéseket tervez tenni a Trump...","id":"20250409_magyarorszag-trump-szankciok-szijjarto-eu-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60c92a37-d57e-4df8-8aa4-fafb9fa344dd.jpg","index":0,"item":"74a6bd16-1950-4261-9da3-2f6a4f364350","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_magyarorszag-trump-szankciok-szijjarto-eu-putyin","timestamp":"2025. április. 09. 08:19","title":"Magyarország is támogatni fogja Trump szankcióit Oroszországgal szemben, amennyiben Putyin nem hajlandó a tűzszünetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e4ec2bb-214f-41fb-84c5-3d1122463368","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Sokszor lehet hallani elégedetlenséget akkor, amikor szóba kerülnek a bankszámlák, mégis a magyaroknak csupán elenyésző része, a számlatulajdonosok 4 százaléka vált évente bankot. Ezek szerint a legtöbben mégis elégedettek a meglévő számlájukkal? Öntsön tiszta vizet a pohárba, mondja el erről a véleményét, töltse ki a kérdőívet.","shortLead":"Sokszor lehet hallani elégedetlenséget akkor, amikor szóba kerülnek a bankszámlák, mégis a magyaroknak csupán elenyésző...","id":"20250409_bankszamla-elegedettseg-kerdoiv-felmeres-bankmonitor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e4ec2bb-214f-41fb-84c5-3d1122463368.jpg","index":0,"item":"84d699f4-a213-4e0c-aee6-2a9fb9b702fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_bankszamla-elegedettseg-kerdoiv-felmeres-bankmonitor","timestamp":"2025. április. 09. 14:44","title":"Mennyire elégedettek a magyarok a bankszámlájukkal? – Mondja el véleményét a Bankmonitor és a HVG közös felmérésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c904b112-727c-4dba-8442-c71a172fca98","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Néhány hete elismerte a BKV, hogy az oroszok nem felújították, hanem újragyártották a 3-as metró szerelvényeit, illetve az is kiderült, hogy mikor lehet klíma a kocsikban. A Duma Aktuál csapata ennek örömére felidézte Tarlós István legjobb aranyköpéseit a korábban felmerült problémákról. Mond valakinek valamit a nagy fakockaszabotázs? Az összeesküvés-elméletekből pedig nincs hiány, Litkai Gergelyék elsősorban a hörcsögtulajdonosoknak és a vonatozóknak ajánlják, hogy figyeljenek. ","shortLead":"Néhány hete elismerte a BKV, hogy az oroszok nem felújították, hanem újragyártották a 3-as metró szerelvényeit, illetve...","id":"20250409_duma-aktual-bkk-metrokocsik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c904b112-727c-4dba-8442-c71a172fca98.jpg","index":0,"item":"8a6a5609-493a-4f3a-b10c-aaf5b3c13684","keywords":null,"link":"/360/20250409_duma-aktual-bkk-metrokocsik","timestamp":"2025. április. 09. 18:30","title":"Klímaválság és fakocka: az orosz metrókocsik története soha nem érhet véget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf488350-b4fc-467c-9f04-014fac80bd79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A korábban András herceget beperelő nőnek családon belüli erőszak miatt kellett volna bíróság elé állnia, de nem jelent meg a tárgyaláson. ","shortLead":"A korábban András herceget beperelő nőnek családon belüli erőszak miatt kellett volna bíróság elé állnia, de nem jelent...","id":"20250409_viginia-giuffre-csaladon-beluli-eroszak-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf488350-b4fc-467c-9f04-014fac80bd79.jpg","index":0,"item":"2a10a109-427a-467e-829b-bcc606ac31bf","keywords":null,"link":"/elet/20250409_viginia-giuffre-csaladon-beluli-eroszak-foto","timestamp":"2025. április. 09. 15:04","title":"Nemrég még azt állította, napjai vannak hátra, most egy autóból mutogatta a középső ujját Virginia Giuffre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1793d138-7906-4f6b-8577-ae24ed73e2bb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Miközben a Fram2 küldetés űrhajósai 28 000 km/h sebességgel száguldottak a Föld körül, a legénység röntgenfelvételeket készített. Kiderült, a technológiát tökéletesen lehet alkalmazni az űrben is.","shortLead":"Miközben a Fram2 küldetés űrhajósai 28 000 km/h sebességgel száguldottak a Föld körül, a legénység röntgenfelvételeket...","id":"20250408_rontgenkep-spacx-fram-2-kuldetes-kezfej","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1793d138-7906-4f6b-8577-ae24ed73e2bb.jpg","index":0,"item":"989adb17-4f51-4a48-851f-140ce90f2245","keywords":null,"link":"/tudomany/20250408_rontgenkep-spacx-fram-2-kuldetes-kezfej","timestamp":"2025. április. 08. 19:03","title":"Történelmi siker: röntgenfelvétel készült egy kézről a SpaceX űrhajóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec22863-5474-41ae-a294-39507fffdaa4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij elmondása szerint a vezérkari főnök arról tájékoztatta, hogy Kurszk mellett Belgorodban hajtanak végre műveleteket az ukrán csapatok.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij elmondása szerint a vezérkari főnök arról tájékoztatta, hogy Kurszk mellett Belgorodban hajtanak...","id":"20250408_oroszorszag-ukrajna-haboru-volodimir-zelenszkij-belgorod-kurszk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eec22863-5474-41ae-a294-39507fffdaa4.jpg","index":0,"item":"40227c67-223b-45ca-a201-f888b7ced14d","keywords":null,"link":"/vilag/20250408_oroszorszag-ukrajna-haboru-volodimir-zelenszkij-belgorod-kurszk","timestamp":"2025. április. 08. 08:14","title":"Zelenszkij megerősítette: újabb orosz régióban jelentek meg az ukrán katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]