Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"85167b36-c133-4c17-ae1b-e9c12d5a28f9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"14 forinttal ér kevesebbet a dollár, mint a hét elején, az amerikai kötvények hozama 2001 óta nem látott mértékben emelkedett, ami azt jelenti, hogy menekülnek a befektetők az amerikai eszközökből.","shortLead":"14 forinttal ér kevesebbet a dollár, mint a hét elején, az amerikai kötvények hozama 2001 óta nem látott mértékben...","id":"20250411_Szarnyal-az-arany-es-a-frank-arfolyama-zuhan-a-dollar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85167b36-c133-4c17-ae1b-e9c12d5a28f9.jpg","index":0,"item":"8deaf0d4-b732-4fdb-bac3-9bf1aa8764d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250411_Szarnyal-az-arany-es-a-frank-arfolyama-zuhan-a-dollar","timestamp":"2025. április. 11. 07:24","title":"Szárnyal az arany és a frank árfolyama, öntik a piacra az amerikai államkötvényeket, zuhan a dollár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa35af9-e151-4d2b-87dd-2f7cf0112055","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kimondottan gyorsan javította az Office problémás frissítését a Microsoft, pár mozdulattal javítható az összeomlást okozó hiba.","shortLead":"Kimondottan gyorsan javította az Office problémás frissítését a Microsoft, pár mozdulattal javítható az összeomlást...","id":"20250411_microsoft-office-2016-word-excel-outlook-osszeomlas-javitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfa35af9-e151-4d2b-87dd-2f7cf0112055.jpg","index":0,"item":"3dd69f30-2f78-4132-ba7a-9d3df4d748f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250411_microsoft-office-2016-word-excel-outlook-osszeomlas-javitas","timestamp":"2025. április. 11. 14:03","title":"Összeomlik a gépén az Office? Megérkezett a megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad8dfc70-4f32-4266-b0cb-1413a86edde5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sorozatban az órák nemcsak kiegészítők, hanem a karakterek személyiségének árulkodó jelei is.","shortLead":"A sorozatban az órák nemcsak kiegészítők, hanem a karakterek személyiségének árulkodó jelei is.","id":"20250411_Ilyen-luxusorakat-villantottak-a-Feher-Lotusz-szereploi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad8dfc70-4f32-4266-b0cb-1413a86edde5.jpg","index":0,"item":"55506be0-e68e-42b1-92b7-7101403d0015","keywords":null,"link":"/elet/20250411_Ilyen-luxusorakat-villantottak-a-Feher-Lotusz-szereploi","timestamp":"2025. április. 11. 17:34","title":"Ilyen luxusórákat villantottak a Fehér Lótusz szereplői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6476a9f-4fd0-4053-9b05-41b054c414c6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy rutinellenőrzésen akadt fenn a londoni székhelyű cég.","shortLead":"Egy rutinellenőrzésen akadt fenn a londoni székhelyű cég.","id":"20250410_Litvania-buntetes-birsag-revolut-kozponti-bank-atm-penzmosas-london-egyesult-kiralysag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6476a9f-4fd0-4053-9b05-41b054c414c6.jpg","index":0,"item":"65fcb92f-5c1a-433b-bccd-39a8fa0f7097","keywords":null,"link":"/kkv/20250410_Litvania-buntetes-birsag-revolut-kozponti-bank-atm-penzmosas-london-egyesult-kiralysag","timestamp":"2025. április. 10. 20:14","title":"Litvánia 3,5 millió euróra büntette a Revolutot a pénzmosás elleni szabályok megsértéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cafbd1a-2d1f-48e8-bc90-e4e9bff51700","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kurali Zoltán január 31-éig volt az ÁKK vezetője. Korábban is ismert volt, hogy Varga Mihály számít rá a jegybankban.","shortLead":"Kurali Zoltán január 31-éig volt az ÁKK vezetője. Korábban is ismert volt, hogy Varga Mihály számít rá a jegybankban.","id":"20250411_allamadossag-kezelo-kozpont-magyar-nemzeti-bank-alelnok-meghallgatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3cafbd1a-2d1f-48e8-bc90-e4e9bff51700.jpg","index":0,"item":"27178759-fd89-46d2-ae0b-cb75f6895e94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250411_allamadossag-kezelo-kozpont-magyar-nemzeti-bank-alelnok-meghallgatas","timestamp":"2025. április. 11. 14:33","title":"Az Államadósság Kezelő Központ volt vezetője lehet az MNB új alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca4fb8e1-e868-4049-a9b9-7d00c66a3cd1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Már most rengeteg a késés a légi közlekedésben, nőtt a járatok száma, ami tovább terhelte a légiirányítást.","shortLead":"Már most rengeteg a késés a légi közlekedésben, nőtt a járatok száma, ami tovább terhelte a légiirányítást.","id":"20250411_repules-keses-jarat-legiiranyitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca4fb8e1-e868-4049-a9b9-7d00c66a3cd1.jpg","index":0,"item":"34dc9613-38f4-47cf-b567-27b5ac3810d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250411_repules-keses-jarat-legiiranyitas","timestamp":"2025. április. 11. 10:29","title":"Az idei nyár a tavalyinál is rosszabb lesz a repülésben, készüljenek a késésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7abc1d9a-dd37-44e2-9107-f1f2ea3ad709","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Mi a jó alvás titka? Habár nagyon sok minden múlik az adott ember aktuális fizikai és mentális állapotán is, a külső körülmények ebben az esetben talán még fontosabbak. Hogyan alakítsuk ki alváskörnyezetünket, hogy az maximálisan támogassa az éjszakai pihenést? Milyen a jó alvás, kompromisszumok nélkül? Cikkünkben ennek járunk utána!","shortLead":"Mi a jó alvás titka? Habár nagyon sok minden múlik az adott ember aktuális fizikai és mentális állapotán is, a külső...","id":"20250317_Jo_alvas_haloszoba_sedacur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7abc1d9a-dd37-44e2-9107-f1f2ea3ad709.jpg","index":0,"item":"5efb2d51-5b10-4649-aae4-4c658ad29bae","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250317_Jo_alvas_haloszoba_sedacur","timestamp":"2025. április. 12. 13:30","title":"Így alakítsa ki hálószobáját és esti szokásait, ha valóban jól akar aludni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"5cf9288a-45dd-4fc7-882f-75fd6dbe4936","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"fce63da2-bc95-4e95-a468-77a2138e78f9","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Indul a klub360, hogy Veled, az olvasóval együtt fejtsük meg szédületes sebességgel változó világunkat. Ha csatlakozol, hozzáférsz minden tartalmunkhoz, ingyen is megoszthatod ismerőseiddel, amit fontosnak tartasz, és örömmel látunk rendezvényeinken. Tarts velünk!","shortLead":"Indul a klub360, hogy Veled, az olvasóval együtt fejtsük meg szédületes sebességgel változó világunkat. Ha csatlakozol...","id":"20250411_HVG-klub360-partoloi-tagok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fce63da2-bc95-4e95-a468-77a2138e78f9.jpg","index":0,"item":"512520d6-1f5c-4cca-8e67-3ca8d4eb0034","keywords":null,"link":"/360/20250411_HVG-klub360-partoloi-tagok-ebx","timestamp":"2025. április. 11. 10:49","title":"Legyél tagja a klubnak, gondolkodj együtt a HVG csapatával!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]