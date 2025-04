Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"eebbc3e1-ede1-48d5-8893-a983dc2685dd","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Akkorát nőttek a fizetések és olyan sok állampapír utáni kifizetés került az emberekhez, hogy őrület van a lakáspiacon, készpénzzel fizetnek, mindenki csap le a lakásokra – magyarázta a nemzetgazdasági miniszter.","shortLead":"Akkorát nőttek a fizetések és olyan sok állampapír utáni kifizetés került az emberekhez, hogy őrület van a lakáspiacon...","id":"20250417_Nagy-Marton-lakas-aremelkedes-kamatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eebbc3e1-ede1-48d5-8893-a983dc2685dd.jpg","index":0,"item":"b6405956-bfd7-4798-bd12-86cb2946adb6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250417_Nagy-Marton-lakas-aremelkedes-kamatok","timestamp":"2025. április. 17. 17:30","title":"Nagy Márton: Sajnos lakásár-emelkedést okozott a kamateső és a béremelések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd6f03e-8234-4405-b2be-fddaf6fdcc50","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Talán nem véletlenül húsvét előtt jött a figyelmeztetés.","shortLead":"Talán nem véletlenül húsvét előtt jött a figyelmeztetés.","id":"20250417_Tobbmillios-koveteles-es-behajtas-is-lehet-a-vege-ha-valaki-ittasan-okoz-balesetet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfd6f03e-8234-4405-b2be-fddaf6fdcc50.jpg","index":0,"item":"504a14c0-aea7-4b91-809f-e6f1ecd9fa76","keywords":null,"link":"/cegauto/20250417_Tobbmillios-koveteles-es-behajtas-is-lehet-a-vege-ha-valaki-ittasan-okoz-balesetet","timestamp":"2025. április. 17. 18:34","title":"Többmilliós követelés és behajtás is lehet a vége, ha valaki ittasan okoz balesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6991d1d-6915-4bcf-b286-7e61943ca7f1","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"A szenátus 13:9 arányban döntött Farkas Gábor pályázata mellett – közölte lapunkkal a Zeneakadémia. Így, csaknem másfél év után, végre lehet rektora az intézménynek. Ám a választás nem volt egyszerű.","shortLead":"A szenátus 13:9 arányban döntött Farkas Gábor pályázata mellett – közölte lapunkkal a Zeneakadémia. Így, csaknem másfél...","id":"20250417_Otodik-nekifutasra-sikerult-csak-rektorjeloltet-valasztani-a-Zeneakademian-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6991d1d-6915-4bcf-b286-7e61943ca7f1.jpg","index":0,"item":"f6a08c4a-46f6-4851-8b1f-ef7ec1feb615","keywords":null,"link":"/itthon/20250417_Otodik-nekifutasra-sikerult-csak-rektorjeloltet-valasztani-a-Zeneakademian-ebx","timestamp":"2025. április. 17. 11:27","title":"Ötödik nekifutásra sikerült csak rektorjelöltet választani a Zeneakadémián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4f6363d-13fc-4962-9550-9d23cc7c0886","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus szerint a rendőrök indokolatlanul motozták meg a tüntetőket.","shortLead":"A politikus szerint a rendőrök indokolatlanul motozták meg a tüntetőket.","id":"20250416_Bedo-David-tuntetes-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4f6363d-13fc-4962-9550-9d23cc7c0886.jpg","index":0,"item":"ad394015-8f9e-41b7-8db5-7c973e232d4e","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_Bedo-David-tuntetes-rendorseg","timestamp":"2025. április. 16. 10:31","title":"Bedő Dávid azt üzeni a rendőrségnek, hogy hagyják abba a békés tüntetők vegzálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13d1a13-cfb4-42dd-ae90-7e28db9637df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez volt az első alkalom, hogy nem emberen gyökérkezelést hajtottak végre.","shortLead":"Ez volt az első alkalom, hogy nem emberen gyökérkezelést hajtottak végre.","id":"20250417_Foggyokerkezelesen-esett-at-egy-lajhar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e13d1a13-cfb4-42dd-ae90-7e28db9637df.jpg","index":0,"item":"095727f5-e9d4-4d60-a662-0f3e54b2eaed","keywords":null,"link":"/elet/20250417_Foggyokerkezelesen-esett-at-egy-lajhar","timestamp":"2025. április. 17. 14:14","title":"Foggyökérkezelésen esett át egy lajhár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deef955b-9138-41f4-946d-98f1fcf6201f","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A szolidaritási járulékként beszedett 360 milliárd forintból csöpögtetnek most vissza felesleges dolgokra, amelyek nem revitalizálják a falut – állítja a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke.","shortLead":"A szolidaritási járulékként beszedett 360 milliárd forintból csöpögtetnek most vissza felesleges dolgokra, amelyek nem...","id":"20250416_hvg-gemesi-gyorgy-onkormanyzatok-Hol-a-penz-miert-nincs-beleszolasunk-az-elkoltesebe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/deef955b-9138-41f4-946d-98f1fcf6201f.jpg","index":0,"item":"1916921b-0add-4aeb-b40e-064d61cf3c49","keywords":null,"link":"/360/20250416_hvg-gemesi-gyorgy-onkormanyzatok-Hol-a-penz-miert-nincs-beleszolasunk-az-elkoltesebe","timestamp":"2025. április. 16. 12:15","title":"Gémesi György: Ha megkérdeztek volna, biztos jobb ötleteket adunk, mint a kocsma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4296d62-24d1-47b9-93b1-e5ab897a184a","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Az Orbán-csapat Kollár Kingával akarja kiiktatni a közéletből Magyar Pétert. Ő az orbáni szavakkal támad vissza. A megosztott Magyarország kicsiben olyan, mint az USA a tavalyi választások előtt. Trump vámháborújának tétje az is, hogy ismét recesszióba süllyed-e a magyar gazdaság. Ez a Fülszöveg, az e heti HVG ajánlója. ","shortLead":"Az Orbán-csapat Kollár Kingával akarja kiiktatni a közéletből Magyar Pétert. Ő az orbáni szavakkal támad vissza...","id":"20250417_hvg-Farkas-Zoltan-Csataternepesseg-fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4296d62-24d1-47b9-93b1-e5ab897a184a.jpg","index":0,"item":"a261fd95-d49d-4799-9844-9a8791ff9e79","keywords":null,"link":"/360/20250417_hvg-Farkas-Zoltan-Csataternepesseg-fulszoveg","timestamp":"2025. április. 17. 08:00","title":"Farkas Zoltán: Magyarországon a csatatérnépesség voksaiért dúl a harc. A végsőkig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57e5a5e7-3b2f-45f5-a7cf-9a5a5435d83b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Időt és tárhelyet is spórolhatnak a játékosok az Xbox új funkciójával, de van pár fontos részlet a dologgal kapcsolatban.","shortLead":"Időt és tárhelyet is spórolhatnak a játékosok az Xbox új funkciójával, de van pár fontos részlet a dologgal...","id":"20250417_microsoft-xbox-jatekok-streamelese-uj-funkcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57e5a5e7-3b2f-45f5-a7cf-9a5a5435d83b.jpg","index":0,"item":"cf4fb3c5-621f-4fef-8cf2-9492f98ef29f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250417_microsoft-xbox-jatekok-streamelese-uj-funkcio","timestamp":"2025. április. 17. 17:03","title":"Jó hírt kapott, ha Xboxot használ: már letöltés nélkül is nyomkodhat több mint 100 játékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]