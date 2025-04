Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5636f792-3eda-4eac-8ff1-a65b3ede13cc","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kilmar Ábrego Garciáról valamiért azt hitték, hogy terrorista. Kiderült, hogy az amerikaiak hibáztak, a férfi viszont börtönbe került – El Salvadorban, miután deportálták, visszaút pedig egyelőre nem látszik számára.","shortLead":"Kilmar Ábrego Garciáról valamiért azt hitték, hogy terrorista. Kiderült, hogy az amerikaiak hibáztak, a férfi viszont...","id":"20250418_el-salvador-trump-deportalas-demokrata-szenator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5636f792-3eda-4eac-8ff1-a65b3ede13cc.jpg","index":0,"item":"45d4b9ce-1973-4442-95ac-ae3c6200701e","keywords":null,"link":"/vilag/20250418_el-salvador-trump-deportalas-demokrata-szenator","timestamp":"2025. április. 18. 11:44","title":"Tévedésből deportálta a Trump-kormány, most egy demokrata szenátor próbálta hazavinni a börtönből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea9220b-755f-438f-9a36-4b9422888010","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Komolytalan a Nézőpont vezetője szerint számonkérni, hogy Orbán Viktor az akkor közzétett méréseknek ellentmondva arról beszélt, 2021-ben az ellenzék vezetését mérték.","shortLead":"Komolytalan a Nézőpont vezetője szerint számonkérni, hogy Orbán Viktor az akkor közzétett méréseknek ellentmondva arról...","id":"20250419_Nezopont-Orban-kozvelemeny-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ea9220b-755f-438f-9a36-4b9422888010.jpg","index":0,"item":"9c1fe85c-57c9-404b-81a2-6ad6602074ab","keywords":null,"link":"/itthon/20250419_Nezopont-Orban-kozvelemeny-kutatas","timestamp":"2025. április. 19. 14:45","title":"Nézőpont: Orbán nem a közvélemény-kutatásokról beszélt, amikor azt mondta, 2021-ben az ellenzék vezetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0387f52f-7639-4630-9ac6-bd22db6dfde5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az Eurovédnek 701 milliós tartozása van az állam felé.","shortLead":"Az Eurovédnek 701 milliós tartozása van az állam felé.","id":"20250418_euroved-meszaros-lorinc-varkonyi-andrea","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0387f52f-7639-4630-9ac6-bd22db6dfde5.jpg","index":0,"item":"716fd503-6785-4d57-976d-52971b54ba20","keywords":null,"link":"/kkv/20250418_euroved-meszaros-lorinc-varkonyi-andrea","timestamp":"2025. április. 18. 09:08","title":"Volt, amikor Mészáros Lőrinc esküvőjét védte, ma a NAV feketelistáján van az őrző-védő cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197ee5ed-2abd-48fa-a0dd-88aea6616597","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy erdőrezervátumnak jelölt tölgyesről van szó.","shortLead":"Egy erdőrezervátumnak jelölt tölgyesről van szó.","id":"20250418_tarvagas-alfold-nyirierdo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/197ee5ed-2abd-48fa-a0dd-88aea6616597.jpg","index":0,"item":"d263ccf7-ff72-4efd-9e92-aa70d98025e6","keywords":null,"link":"/zhvg/20250418_tarvagas-alfold-nyirierdo","timestamp":"2025. április. 18. 13:02","title":"Tarvágás volt az Alföld egyik legérintetlenebb erdőjében – három hektár tűnt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy 24 éves férfi hunyt el, akit egy szerb kórházban kezeltek.","shortLead":"Egy 24 éves férfi hunyt el, akit egy szerb kórházban kezeltek.","id":"20250417_62-re-emelkedett-a-macedon-diszkotuz-halalos-aldozatainak-szama","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"34d1d9d2-027e-4cba-ace0-0125311a03f6","keywords":null,"link":"/vilag/20250417_62-re-emelkedett-a-macedon-diszkotuz-halalos-aldozatainak-szama","timestamp":"2025. április. 17. 18:22","title":"62-re emelkedett a macedón diszkótűz halálos áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b90b722-aafa-40b2-8fc3-0c5521e79ed4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sikeresen tesztelte a brit hadsereg a rádióhullámokkal működő védelmi energiafegyverét (Radio Frequency Directed Energy Weapon / RFDEW), melyet kimondottan a drónok ellen vetnek be.","shortLead":"Sikeresen tesztelte a brit hadsereg a rádióhullámokkal működő védelmi energiafegyverét (Radio Frequency Directed Energy...","id":"20250417_brit-energiafegyver-rfdew-dronelharitas-radiofrekvencia-hadsereg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b90b722-aafa-40b2-8fc3-0c5521e79ed4.jpg","index":0,"item":"184a657f-b023-49f1-832e-f72e09f6ae9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250417_brit-energiafegyver-rfdew-dronelharitas-radiofrekvencia-hadsereg","timestamp":"2025. április. 17. 19:03","title":"Lövésenként 50 forintból szedi le az ellenséges drónrajokat egy új energiafegyver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e066c3d8-2dfd-4c61-b8e1-35ab6fa7dae4","c_author":"Proktis-M ","category":"brandchannel","description":"Számtalan olyan egészségi probléma létezik, ami kezdetben csak kisebb kellemetlenséget okoz, így esetleg nem fordítunk időben kellő figyelmet a kezelésére és gyógyítására. Ezek az apróságok aztán igen kellemetlen, fájdalmas betegséggé is nőhetnek. Erre jó példa az aranyér, amiről nehezen beszélünk, pedig, ha időben és jól kezeljük, sok fájdalomtól, bosszúságtól és akár költségtől is megkímélhetjük magunkat.","shortLead":"Számtalan olyan egészségi probléma létezik, ami kezdetben csak kisebb kellemetlenséget okoz, így esetleg nem fordítunk...","id":"20250228_Mitol-gyullad-be-az-aranyer-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e066c3d8-2dfd-4c61-b8e1-35ab6fa7dae4.jpg","index":0,"item":"8103a6b8-f3b4-42f4-b55e-7e657addb35b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250228_Mitol-gyullad-be-az-aranyer-proktis","timestamp":"2025. április. 18. 14:30","title":"Mitől gyullad be az aranyér?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"6fe0ff12-7295-4ac4-9326-51af517e3668","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Meglepő eredményre jutott egy nemrég elvégzett egérkísérlet: a félénk állatok jobban oldották meg a problémákat, mint a bátor társaik. Az eredmény az emberre vetítve is igen hasznos lehet.","shortLead":"Meglepő eredményre jutott egy nemrég elvégzett egérkísérlet: a félénk állatok jobban oldották meg a problémákat, mint...","id":"20250419_egerkiskerlet-batorsag-felenkseg-problemamegoldas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fe0ff12-7295-4ac4-9326-51af517e3668.jpg","index":0,"item":"35dc854c-79dd-4e4e-b9fb-b99ee51f9ce7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250419_egerkiskerlet-batorsag-felenkseg-problemamegoldas","timestamp":"2025. április. 19. 16:03","title":"Félénk típus? Mégis simán lenyomhatja a bátrabbakat – az egerektől lesték el a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]