Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e1535c74-3545-4d9f-a048-e81650afe7a4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"13-9-cel maradtunk alul a görögök ellen a döntőben.","shortLead":"13-9-cel maradtunk alul a görögök ellen a döntőben.","id":"20250420_Ezustermes-a-magyar-noi-vizilabda-valogatott-a-csengtui-vilagkupan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1535c74-3545-4d9f-a048-e81650afe7a4.jpg","index":0,"item":"49d91c9d-f01d-440c-a4ce-ce3b9355058d","keywords":null,"link":"/sport/20250420_Ezustermes-a-magyar-noi-vizilabda-valogatott-a-csengtui-vilagkupan","timestamp":"2025. április. 20. 12:20","title":"Ezüstérmes a magyar női vízilabda-válogatott a csengtui világkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b14207-5eac-42f4-85e7-a107a5ba592e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Öt autó ütközött össze a Budapest felé tartó oldalon.","shortLead":"Öt autó ütközött össze a Budapest felé tartó oldalon.","id":"20250421_Baleset-volt-az-M5-oson-Ocsanal-5-kilometeres-a-sor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98b14207-5eac-42f4-85e7-a107a5ba592e.jpg","index":0,"item":"e42c717c-aabe-4bf8-a768-65840c56cc0c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250421_Baleset-volt-az-M5-oson-Ocsanal-5-kilometeres-a-sor","timestamp":"2025. április. 21. 14:19","title":"Baleset volt az M5-ösön Ócsánál, 5 kilométeres a sor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b034d57-5114-4cc1-97af-4067668bcb79","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A demonstrációk éppen a függetlenségi háború kezdetének 250. évfordulójára estek. ","shortLead":"A demonstrációk éppen a függetlenségi háború kezdetének 250. évfordulójára estek. ","id":"20250420_Trump-ellen-tuntettek-az-Egyesult-Allamok-tobb-varosaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b034d57-5114-4cc1-97af-4067668bcb79.jpg","index":0,"item":"ce403f5c-9a4f-4a5d-bc2d-934e9e6c697d","keywords":null,"link":"/vilag/20250420_Trump-ellen-tuntettek-az-Egyesult-Allamok-tobb-varosaban","timestamp":"2025. április. 20. 09:22","title":"Trump ellen tüntettek az Egyesült Államok több városában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4061333f-a72c-45dd-a1a7-a6124d6e0f6f","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Húsvéthétfőn elhunyt a katolikus egyházfő. Ferenc a maga egyszerűségével, közvetlenségével bármilyen helyzetben képes volt megragadni az emberek figyelmét, pápaságára mégis rányomta a bélyegét az a tény, hogy működése egyházának súlyos traumájából, XVI. Benedek lemondásából ered.","shortLead":"Húsvéthétfőn elhunyt a katolikus egyházfő. Ferenc a maga egyszerűségével, közvetlenségével bármilyen helyzetben képes...","id":"20250421_Meghalt-Ferenc-papa-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4061333f-a72c-45dd-a1a7-a6124d6e0f6f.jpg","index":0,"item":"9be210c6-f74d-4c23-b9b7-a1fdd78bc661","keywords":null,"link":"/360/20250421_Meghalt-Ferenc-papa-ebx","timestamp":"2025. április. 21. 10:06","title":"Meghalt Ferenc – a pápa, aki lezárt egy korszakot és valami újat hozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3ae9cc-675b-4290-83d8-07873bb46cea","c_author":"Aradi László","category":"nagyitas","description":"Ahogy papként, Ferenc pápaként is az egyik legfontosabb feladatának tartotta a kapcsolódást az emberekhez. A róla készült fotók nemcsak a pápai hivatal méltóságát tükrözik, hanem az emberi léptéket is, amellyel az egyházfői szerephez közelített. Ferenc pápa 88 éves korában, húsvéthétfőn hunyt el.","shortLead":"Ahogy papként, Ferenc pápaként is az egyik legfontosabb feladatának tartotta a kapcsolódást az emberekhez. A róla...","id":"20250421_Ferenc-papa-nagyitas-Jorge-Bergoglio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df3ae9cc-675b-4290-83d8-07873bb46cea.jpg","index":0,"item":"6aa364aa-07d2-49dd-9246-d2fcef7cd250","keywords":null,"link":"/nagyitas/20250421_Ferenc-papa-nagyitas-Jorge-Bergoglio-ebx","timestamp":"2025. április. 21. 10:42","title":"Az emberek pápája: Ferenc 12 éve a Vatikánban – képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeedcc74-5612-4c64-9953-93581b5da845","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Még lábadozik, de a szokásos “Urbi et Orbi” áldásra megjelent a Szent Péter-bazilika teraszán.","shortLead":"Még lábadozik, de a szokásos “Urbi et Orbi” áldásra megjelent a Szent Péter-bazilika teraszán.","id":"20250420_A-papa-nem-jelent-meg-a-husvetvasarnapi-misen-a-Szent-Peter-bazilikaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aeedcc74-5612-4c64-9953-93581b5da845.jpg","index":0,"item":"d1b46498-cfcb-4dc2-851d-9fefbcf35619","keywords":null,"link":"/elet/20250420_A-papa-nem-jelent-meg-a-husvetvasarnapi-misen-a-Szent-Peter-bazilikaban","timestamp":"2025. április. 20. 12:25","title":"A pápa nem jelent meg a húsvétvasárnapi misén a Szent Péter-bazilikában, de áldást osztott utána","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A hosszúhétvége miatt.","shortLead":"A hosszúhétvége miatt.","id":"20250420_Kesobb-erkezik-a-csaladi-potlek-majusban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd.jpg","index":0,"item":"2f10ff4c-6d82-4000-83a2-6c9ac324ef0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250420_Kesobb-erkezik-a-csaladi-potlek-majusban","timestamp":"2025. április. 20. 13:28","title":"Később érkezik a családi pótlék májusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad6f9c9-d46c-464a-99b7-6c2104bf80ec","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A csapat reménykedik, hogy jó híreket kaphatnak.","shortLead":"A csapat reménykedik, hogy jó híreket kaphatnak.","id":"20250420_budafoki-hajobaleset-eltunt-edzo-lieszkovszky-zalan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ad6f9c9-d46c-464a-99b7-6c2104bf80ec.jpg","index":0,"item":"a898de88-c1d1-440d-9f8c-dfb7ba850566","keywords":null,"link":"/itthon/20250420_budafoki-hajobaleset-eltunt-edzo-lieszkovszky-zalan","timestamp":"2025. április. 20. 19:32","title":"Kiderült: a Csepel SC erőnléti edzője tűnt el a budafoki hajóbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]