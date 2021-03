Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"272ee0d7-6a54-4d58-8c2a-ebce0408f8b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A probléma csak és kizárólag az Aventador legsportosabb kivitelét érinti. ","shortLead":"A probléma csak és kizárólag az Aventador legsportosabb kivitelét érinti. ","id":"20210309_irany_a_szerviz_lerepulhet_a_legerosebb_lamborghini_aventador_svj_motorhazteteje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=272ee0d7-6a54-4d58-8c2a-ebce0408f8b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5984cbe1-fccc-4abb-ac34-0f3b8c2e6f61","keywords":null,"link":"/cegauto/20210309_irany_a_szerviz_lerepulhet_a_legerosebb_lamborghini_aventador_svj_motorhazteteje","timestamp":"2021. március. 09. 06:41","title":"Irány a szerviz: lerepülhet a 180 millió forintos Lamborghini motorházteteje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed474b2-beda-48a7-ac33-cdad3069501d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság várhatóan még a Bentley Bentaygánál is nagyobb lesz.","shortLead":"Az újdonság várhatóan még a Bentley Bentaygánál is nagyobb lesz.","id":"20210309_kemfotokon_a_hatalmas_audi_q9","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ed474b2-beda-48a7-ac33-cdad3069501d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d34b1c1-1504-470e-890b-c368a7ef025f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210309_kemfotokon_a_hatalmas_audi_q9","timestamp":"2021. március. 09. 11:21","title":"Kémfotókon a hatalmas Audi Q9","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2da4cbf-f2f5-47d0-962a-2a98a082363b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bizonyos tényezők megnehezíthetik a második negyedévre tervezett 55 millió adag oltás leszállítását, árulta el egy uniós illetékes.","shortLead":"Bizonyos tényezők megnehezíthetik a második negyedévre tervezett 55 millió adag oltás leszállítását, árulta el...","id":"20210309_koronavirus_vakcina_europai_unio_johnson_and_johnson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2da4cbf-f2f5-47d0-962a-2a98a082363b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd9c8fb-203a-4f90-83a4-77bc5d1119db","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_koronavirus_vakcina_europai_unio_johnson_and_johnson","timestamp":"2021. március. 09. 20:16","title":"Kérdésessé vált, tudja-e teljesíteni az uniós vakcinarendelést a Johnson and Johnson ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a360347-1c6d-446f-9b29-0a60f64c5120","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az EP elfogadta az EU új hétéves egészségügyi programját, amelynek célja, hogy a tagállami egészségügyi rendszerek jobban állják a jövőbeli válsághelyzeteket és világjárványokat.","shortLead":"Az EP elfogadta az EU új hétéves egészségügyi programját, amelynek célja, hogy a tagállami egészségügyi rendszerek...","id":"20210309_51_milliard_euro_unios_egeszsegugyi_programokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a360347-1c6d-446f-9b29-0a60f64c5120&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2061dc1-0d52-4aae-9090-3bc147902df5","keywords":null,"link":"/eurologus/20210309_51_milliard_euro_unios_egeszsegugyi_programokra","timestamp":"2021. március. 09. 20:26","title":"5,1 milliárd euró jut majd uniós egészségügyi programokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fb30a60-ed19-45f2-aac3-44d3102a1551","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járművek azért térnek vissza, hogy új képeket készítsenek a magyar utakról és városokról. A felvételek a Street Viewban (Utcakép) lesznek elérhetők.","shortLead":"A járművek azért térnek vissza, hogy új képeket készítsenek a magyar utakról és városokról. A felvételek a Street...","id":"20210309_google_terkep_auto_street_view_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fb30a60-ed19-45f2-aac3-44d3102a1551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dad5b30-6350-4609-a7fe-9c0c2e3e65bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_google_terkep_auto_street_view_magyarorszag","timestamp":"2021. március. 09. 12:33","title":"Hamarosan megint Google-autók cikáznak a magyar utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b4cfb2-3b22-4532-b15c-f6086b998feb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd gyártó több modelljén is lecseréli az infotainment rendszert.","shortLead":"A svéd gyártó több modelljén is lecseréli az infotainment rendszert.","id":"20210310_nem_android_auto_hanem_komplett_android_fut_az_uj_volvokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9b4cfb2-3b22-4532-b15c-f6086b998feb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cc3249-e09a-49f7-8b9c-a79d97db9c71","keywords":null,"link":"/cegauto/20210310_nem_android_auto_hanem_komplett_android_fut_az_uj_volvokon","timestamp":"2021. március. 10. 07:59","title":"Nem Android Auto, hanem komplett Android fut az új Volvókon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f4005f1-1deb-4744-ad2d-0764975d9864","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Soha nem felejthető 12 hónapon van túl Magyarország, amióta 2020. március 11-én veszélyhelyzetet hirdetett a kormány, pedig sok részét jól esne örökre kitörölni az emlékeink közül. Nemcsak az egészségügyi helyzet miatt volt extrém egy év ez, a gazdaságban is olyan vad hullámzásokat láttunk, mint korábban békeidőben még soha. Az elmúlt 365 nap tíz rekordját és mélypontját gyűjtöttük össze.","shortLead":"Soha nem felejthető 12 hónapon van túl Magyarország, amióta 2020. március 11-én veszélyhelyzetet hirdetett a kormány...","id":"20210310_valsag_jarvany_egy_ev_evfordulo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f4005f1-1deb-4744-ad2d-0764975d9864&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e9f353-0eaa-4844-913a-84b2d6ab4ff0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_valsag_jarvany_egy_ev_evfordulo","timestamp":"2021. március. 10. 11:20","title":"10 rekord és mélypont a magyar gazdaság elmúlt egy évéből, amióta együtt élünk a járvánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b968d3-40c4-41bb-a67b-52c5d194979b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A deepfake-technológia kiforrottságát jól mutatja, hogy hozzáértő kezekben szinte bárki arcára ráapplikálható egy másik személy fizimiskája. Alább a legújabb példa.","shortLead":"A deepfake-technológia kiforrottságát jól mutatja, hogy hozzáértő kezekben szinte bárki arcára ráapplikálható egy másik...","id":"20210309_tom_cruise_chris_hume_deepfake_technologia_tiktok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3b968d3-40c4-41bb-a67b-52c5d194979b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05cda21d-3dbf-4e73-8093-ac73c46a271c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_tom_cruise_chris_hume_deepfake_technologia_tiktok","timestamp":"2021. március. 09. 12:03","title":"Egy videós úgy átvágta a netezőket, hogy azt hitték, Tom Cruise is influenszer lett a TikTokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]